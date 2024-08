Myntra Roadster Grand Garage Edition: Myntra ने एक ऐसी डील शुरू की है जिसे न कहना आपके लिए मुश्किल होगा. इस डील का नाम है Roadster Grand Garage Edition, जहां मेंस टी-शर्ट ₹149 में मिल रही है. इसके अलावा, आप अपनी खरीद पर एक्‍स्‍ट्रा 10% की छूट भी पा सकते हैं. यह सेल स्टाइलिश टी-शर्ट की एक वाइड कलेक्‍शन आपके लिए लेकर आई है. चाहे आप बेसिक टीज़, ट्रेंडी प्रिंट्स, या वर्सेटाइल कलर की तलाश में हों, इस सेल में सभी के लिए कुछ न कुछ है. इतनी कम कीमतों के साथ, ये डील्‍स लीमिटेड टाइम के लिए है.

1. Roadster The Lifestyle Co. Men Printed Pure Cotton Relaxed Fit T-Shirt

Discount: 75% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Roadster से यह पीच टी-शर्ट उन लोगों के लिए जरूरी है जो अनोखे प्रिंट पसंद करते हैं. प्‍योर कॉटन से बनी, यह रिलेक्स्ड-फिट टी-शर्ट एक स्टाइलिश "पीपल एंड प्लेसेस" प्रिंट में आती है, जो इसे सामान्य भीड़ से अलग करती है. राउंड नेक और ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स इसे कैज़ुअल टी-शर्ट बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% प्‍योर कॉटन से बनी

कर्म्‍फटेबल फिट

"पीपल एंड प्लेसेस" प्रिंट

ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स

2. Roadster Men Rust Red Solid Pure Cotton V-Neck T-Shirt

Discount: 60% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

जो लोग एक मिनिमम स्‍टाइल पसंद करते हैं, उनके लिए Roadster मेन रस्ट रेड सॉलिड वी-नेक टी-शर्ट बेस्‍ट ऑप्‍शन है. इस टी-शर्ट में एक सोलिड डिजाइन है, जिसमें कढ़ाई की गई है. रस्ट रेड कलर वर्सेटाइल है, जिससे इसे जीन्स, चिनोस या शॉर्ट्स के साथ आसानी से पेयरअप किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन से बना

क्लासिक लुक के लिए वी-नेक डिज़ाइन

रेगुलर फिट

ब्रांडिंग के साथ सोलिड कलर

मशीन से धोने योग्य

3. Roadster The Lifestyle Co. Men Pure Cotton T-Shirt

Discount: 60% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह ब्‍लू टी-शर्ट एक वार्डरोब स्टेपल है, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो सादगी पसंद करते हैं. प्‍योर कॉटन से बनी, यह आरामदायक फिट और गर्मी से आपको बचाएगी.

मुख्य विशेषताएं:

100% प्‍योर कॉटन फैब्रिक

डेलीयूज के लिए रेगुलर फिट

वर्सेटाइल

राउंड नेक और छोटी स्‍लीव्‍स



4. Roadster Time Travlr Men Olive Green Sleeveless Pure Cotton T-Shirt With Raw Edges

Discount: 50% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Roadster ऑलिव ग्रीन स्लीवलेस टी-शर्ट के साथ अपने समर स्टाइल को अपग्रेड करें. रो ऐज के साथ डिज़ाइन किया गया, यह टी-शर्ट आपके आउटफिट में एक स्‍टाइल लाता है. 100% कॉटन से बनी यह शर्ट गर्मियों के लिए बेहतर ऑप्‍शन है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीदेबल 100% प्‍योर कॉटन

स्लीवलेस डिज़ाइन

स्कूप नेक

गर्मियों के लिए बिल्कुल सही

मशीन वॉश

5. Roadster The Lifestyle Co. Men Solid Round Neck T-Shirt

Discount: 50% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ऑलिव ग्रीन कलर में Roadster सॉलिड राउंड नेक टी-शर्ट वर्सेटाइल पीस है, जो किसी भी वार्डरोब में आसानी से फिट हो जाता है. इसका सिंपल, सोलिड डिज़ाइन लेयरिंग के लिए या सिंगल यूज के लिए आदर्श है. कॉटन के कॉम्बिनेशनसे बना, यह टी-शर्ट सॉफ्ट होता है.

मुख्य विशेषताएं:

कर्म्‍फट और ड्यूरेल कॉटन मिक्‍स स्‍टफ

रैगलन स्लीव्स के साथ रेगुलर फिट

ऑलिव ग्रीन कलर

राउंड नेक डिजाइन

6. Roadster The Life Co. Henley Neck Pure Cotton T-Shirt

Discount: 50% | Price: ₹199 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 4 out of 5 stars

Roadster हेनले नेक टी-शर्ट के साथ अपने कैज़ुअल आउटफिट में एलिगेंस लाएं. यह नीली टी-शर्ट बटन क्लोजर के साथ हेनले नेक की सुविधा देती है, जो क्लासिक लगती है. 100% कॉटन से बनी, यह टीशर्ट सॉफ्ट और टिकाऊ दोनों है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन का कपड़ा

बटन क्लोजर के साथ हेनले नेक

रेगुलर फिट

मशीन वॉश देखभाल

7. Roadster The Lifestyle Co Men Grey Melange Solid T-Shirt

Discount: 67% | Price: ₹197 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4 out of 5 stars

This grey melange T-shirt from Roadster is a must-have for those who appreciate understated style. The blend of cotton and polyester ensures a comfortable fit that retains its shape after many wears. The regular fit and round neck make it an ideal choice for casual outings. Whether you're pairing it with jeans or shorts, this T-shirt offers a versatile and stylish option for any occasion.

Key Features:

Cotton-polyester blend for a comfortable fit

Regular fit with a round neck

Solid grey melange colour for a classic look

Easy to care for with machine wash compatibility

Durable and versatile for everyday wear

8. Roadster The Lifestyle Co. Printed Relaxed Fit Pure Cotton T-Shirt

Discount: 72% | Price: ₹195 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Roadster से यह ब्‍लू ग्राफिक-प्रिंटेड टी-शर्ट कूल लुक देने का काम करेगी. प्‍योर कॉटन से बनी, यह रिलेक्स्ड-फिट टी-शर्ट वीकेंड फन या कैज़ुअल आउटिंग्स के लिए बिल्कुल सही है. ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स इसमें कंटेंपरेरी टच लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% प्‍योर कॉटन का स्‍टफ

रिलेक्स्ड फिट

ट्रेंडी लुक के लिए ग्राफिक प्रिंट

राउंड नेक और छोटी स्‍लीव्‍स





9. Roadster Men Black Pure Cotton T-Shirt

Discount: 68% | Price: ₹191 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह ब्लैक सॉलिड टी-शर्ट उन लोगों के लिए जरूरी है जो सिंपलीसिटी पसंद करते हैं. प्‍योर कॉटन से तैयार की गई ये टीशर्ट आपको रेगुलर फिट देगी.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍योर कॉटन स्‍टफ

नियमित फिट

क्लासिक राउंड नेक डिजाइन

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

10. Roadster Men Navy And Blue Melange Colourblocked Contrast Pocket T-Shirt

Discount: 73% | Price: ₹188 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस नेवी और ब्लू मेलेंज कलरब्लॉक टी-शर्ट के साथ भीड़ में अलग दिखें. कंट्रास्टिंग पॉकेट एक अनूठा ट्विस्ट इसे सिर्फ एक बेसिक टी से अधिक बनाता है. कैज़ुअली पहनने के लिए बेस्‍ट यह टी-शर्ट कॉटन से बनी है.

मुख्य विशेषताएं:

कलरब्लॉक डिज़ाइन

स्टाइलिश फिनिश के लिए वी-नेक

कॉटन मिक्‍स मटेरियल

कंट्रास्ट पॉकेट डिटेल

11. Roadster Men Maroon Typography Printed Cotton T-Shirt

Discount: 70% | Price: ₹179 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4 out of 5 stars

Roadster से इस मारून टाइपोग्राफी प्रिंटेड टी-शर्ट के साथ स्‍टाइलिश लुक पाएं. अपने कैज़ुअल आउटफिट्स में थोड़ा सा पसर्नल टच लाने के लिए इस टी-शर्ट में चेस्ट पर प्रिंट दिया गया है. नरम कॉटन से तैयार की गई इस टीशर्ट में आपको रेगुलर फिट मिलेगा.

मुख्य विशेषताएं:

बोल्ड टाइपोग्राफी प्रिंट

ब्रीदेबल 100% कॉटन का स्‍टफ

रेगुलर फिट

राउंड नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

12. Roadster Men Blue And White Conversational Printed Pure Cotton T-Shirt

Discount: 75% | Price: ₹174 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.2 out of 5 stars

अपने कैज़ुअल वार्डरोब में एक प्‍लेफुल टच लाने के लिए आप इस नीली और सफेद कन्वर्सेशनल प्रिंटेड टी-शर्ट का रूख कर सकते हैं. प्‍योर कॉटन से बनी, यह टी-शर्ट उतनी ही आरामदायक है जितनी स्टाइलिश है. नियमित फिट और ऑल-ओवर प्रिंट इसे एक स्टैंडआउट पीस बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

एक क्वर्की स्‍टाइल के लिए कन्वर्सेशनल प्रिंट

ब्रीदेबल प्‍योर कॉटन स्‍टफ

रेगुलर फिट

राउंड नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

13. Roadster Men Grey Melange Solid Round Neck T-Shirt

Discount: 68% | Price: ₹159 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4 out of 5 stars

यह ग्रे मेलेंज सॉलिड टी-शर्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए. कॉटन और पॉलिएस्टर के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई ये टीशर्ट काफी सॉफ्ट है,‍ जिसके चलते आप इसे गर्मियों में आसानी से पहन सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन-पॉलिएस्टर कॉम्बिनेशन

रेगुलर फिट और राउंड नेक डिजाइन

लेयरिंग या सिंगल यूज के लिए परपेक्‍ट

14. Roadster Men Blue Solid Scoop Neck T-Shirt

Discount: 72% | Price: ₹139 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4 out of 5 stars

यह ब्लू सॉलिड स्कूप नेक टी-शर्ट एक क्लासिक स्‍टाइल देने का काम करती है. स्कूप नेक इसमें मॉर्डन टच लाता है, जबकि स्लीवलेस डिज़ाइन इसे कैज़ुअल और कूल रखता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्कूप नेक

स्लीवलेस डिज़ाइन

कॉटन स्‍टफ

पॉकेट डिटेल

15. Roadster The Lifestyle Co. Relaxed Fit Pure Cotton T-Shirt

Discount: 74% | Price: ₹207 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4 out of 5 stars

Roadster से इस ऑलिव ब्राउन कलर की टी-शर्ट के साथ कैज़ुअल आराम को गले लगाएं. रिलेक्स्ड फिट और ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स की विशेषता इस टी-शर्ट को आरामदायक बनाती है. प्‍योर कॉटन का स्‍टफ आपको गर्मी से बचाता है.

मुख्य विशेषताएं:

रिलेक्स्ड फिट

प्‍योर कॉटन का स्‍टफ

मॉर्डन लुक के लिए ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स

वर्सेटाइल ऑलिव ब्राउन कलर

The Myntra Roadster Grand Garage Edition आपके वार्डरोब को सस्‍ती कीमतों पर स्टाइलिश टी-शर्ट के साथ अपडेट करने का सुनहरा अवसर आ चुका है. 75% तक और एक्‍स्‍ट्रा 10% की छूट के साथ, यह सेल कम कीमत पर आपको बेहतर क्‍वालिटी की टीशर्ट दे सकती है. इस कलेक्‍शन में हर टी-शर्ट क्‍वालिटी मटेरियल से तैयार की गई है. तो देर क्‍यों करें, अभी Myntra पर खरीदारी करें