आ गए वो वूमेन Co-Ords सेट, जिनका था आपको इंतजार, कीमत है मात्र 399 से शुरू

फैशन की दुनिया में, सस्ती कीमत पर सही आउटफिट मिलना, आसान काम नहीं है. यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्‍यादा खर्च किए बिना फैशन की दुनिया में पीछे नहीं रहना चाहते, तो Myntra का Roadster Grand Garage Edition आपके लिए ही बना है. यह लीमिटेड टाइम की सेल 399 रुपए से शुरू हो रही है और 50% तक की छूट के साथ महिलाओं के को-ऑर्ड्स और ड्रेसेस पर बंपर बचत करने का मौका दे रही है. चाहे आप अपने वार्डरोब को अपडेट करना चाहते हों या बोल्ड, ट्रेंडी आउटफिट खरीदना चाहते हों, यह सेल आपकी हर चाहत पूरा करने का दम रखती है.

1. Roadster The Lifestyle Co Cotton Schiffli A-Line Dress

Discount: 63% | Price: ₹1183 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 3.6 out of 5 stars

Roadster The Lifestyle Co Cotton Schiffli A-Line Dress एलिगेंस लुक पसंद करने वालों के लिए बनी है. कॉटन से तैयार, यह नी लेंथ आउटफिट हाई नेक और थ्री फोर्थ रेगुलर स्‍लीव्‍स की सुविधा के साथ आती है, जो इसे दिन में और फॉमर्ल इवेंट के लिए बेस्‍ट बनाती है.

मुख्य विशेषताएं:

जिप क्‍लोजर के साथ हाई नेक

थ्री फोर्थ रेगुलर स्‍लीव्‍स

फ्लेयर्ड हेम के साथ शिफली फैब्रिक

विंटेज लुक के साथ नी लेंथ

2. Roadster The Lifestyle Co. RE/LAX Women Crop Co-Ords

Discount: 66% | Price: ₹917 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Roadster The Lifestyle Co. RE/LAX Women Crop Co-Ords सेट के साथ आप पा सकते हैं स्‍टाइल और कर्म्‍फट. इस सेट में एक ब्लैक क्रॉप टी-शर्ट है, प्रिंटेड डिटेल और मैचिंग जॉगर्स हैं, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं जो स्‍टाइल और फंग्‍शनल दोनों को महत्व देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ब्लैक क्रॉप टी-शर्ट

दो पॉकेट के साथ मैचिंग जॉगर्स

आरामदायक फिट

कॉटन से बना

3. Roadster The Lifestyle Co. Printed Detail Co-Ords

Discount: 68% | Price: ₹735 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Roadster The Lifestyle Co. Printed Detail Co-Ords सेट में आपको रस्ट ऑरेंज क्रॉप टॉप मिलेगा, जिसमें एक स्कूप नेक और प्रिंटेड ट्रैक पैंट है. ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर एक स्नग फिट सुनिश्चित करता है, जबकि कॉटन मिक्‍स स्‍टफ कर्म्‍फट देता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्कूप नेक के साथ रस्ट ऑरेंज क्रॉप टॉप

मैचिंग ट्रैक पैंट

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर

कॉटन मिक्‍स स्‍टफ

4. Roadster Women Black And Off-White Colourblocked Jumper Dress

Discount: 51% | Price: ₹1224 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Roadster Women Black And Off-White Colourblocked Jumper Dress के साथ स्टाइल में बाहर निकलें. यह मिडी-लेंथ आउटफिट उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है, जो आराम और ट्रेंडिनेस से प्यार करते हैं. ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कलरब्लॉक पैटर्न इसे मॉर्डन टच देता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्लैक और ऑफ-व्हाइट में कलरब्लॉक डिज़ाइन

फ्लेयर्ड हेम के साथ मिडी-लेंथ

निटिड स्‍टफ

लंबी स्‍लीव्‍स और राउंड नेक

5. Roadster The Lifestyle Co. Lurex Striped Pure Cotton Shirt And Trouser Co-Ords

Discount: 56% | Price: ₹1451 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 3.5 out of 5 stars

Roadster The Lifestyle Co. Lurex Striped Pure Cotton Shirt And Trouser Co-Ords सेट डेली यूज करने के लिए बना है. इस सेट में एक ऑफ-व्हाइट लूरेक्स सेल्‍फ-डिजाइन शर्ट और मैचिंग ट्राउज़र दिया गया हैं. शर्ट में एक क्लासिक कॉलर और कफ़्ड ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स हैं, जबकि ट्राउज़र आरामदायक स्लिप-ऑन क्लोजर के साथ दो पॉकेट के साथ आता है.

मुख्य विशेषताएं:

क्लासिक कॉलर के साथ ऑफ-व्हाइट लूरेक्स सेल्‍फ-डिजाइन शर्ट

स्लिप-ऑन क्लोजर के साथ मैचिंग ट्राउज़र

कॉटन से बना

6. Roadster The Lifestyle Co. RE/LAX Women Ribbed Crop Co-Ords

Discount: 70% | Price: ₹959 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4.7 out of 5 stars

उन लोगों के लिए जो अपने फॉर्मल आउटफिट में लक्ज़री टच लाना पसंद करते हैं, उन्‍हें Roadster The Lifestyle Co. RE/LAX Women Ribbed Crop Co-Ords ट्राई करना च‍ाहिए. इस सेट में ब्लू सॉलिड रिब्ड क्रॉप टॉप शामिल है, जिसमें मॉक कॉलर और लॉन्‍ग रागलन स्लीव्स दी गई हैं, यह ट्राउज़र रिब्ड फैब्रिक में आता है.

मुख्य विशेषताएं:

मॉक कॉलर के साथ ब्लू सॉलिड रिब्ड क्रॉप टॉप

रिब्ड फैब्रिक के साथ मैचिंग ट्राउज़र

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

7. Roadster The Lifestyle Co. Blue Graphic Printed Top With Joggers Co-Ords

Discount: 68% | Price: ₹895 | M.R.P.: ₹2799

अपने वार्डरोब में कुछ नया शामिल करें रोडस्टर ब्लू ग्राफिक प्रिंटेड टॉप विद जॉगर्स को-ऑर्ड्स के साथ. इस सेट में राउंड नेक और लंबी स्‍लीव्‍स के साथ एक ब्लू प्रिंटेड टॉप शामिल है, जो जॉगर्स के साथ आता है. ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ इलास्टिकेटेड वेस्‍ट सही फिट सुनिश्चित करता है.

मुख्य विशेषताएं:

राउंड नेक के साथ ब्लू ग्राफिक प्रिंटेड टॉप

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ मैचिंग जॉगर्स

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट

पॉलिएस्टर स्‍टफ

8. Roadster Women Blue Solid T-Shirt With Pyjamas

Discount: 65% | Price: ₹839 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 3.9 out of 5 stars

प्‍योर कॉटन से तैयार ब्लू सॉलिड टी-शर्ट इस सेट में टिकाऊपन लाती है. इसे कॉटन-पॉलिएस्टर मिक्‍स स्‍टफ से तैयार किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

आराम के लिए 100% कॉटन टी-शर्ट

टिकाऊ कॉटन-पॉलिएस्टर मिश्रण पजामा

स्मार्ट-कैज़ुअल लुक के लिए पोलो कॉलर

एक सही फिट के लिए ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर

मशीन धोने योग्य के साथ देखभाल करने में आसान





9. Roadster Women Black Printed Sweater With Pyjamas

Discount: 46% | Price: ₹1727 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस ब्लैक प्रिंटेड स्वेटर और पजामा सेट के साथ आराम और एलिगंस पाएं. वुलन मिक्‍स स्‍टफ स्‍टाइल से समझौता किए बिना आपको कर्म्‍फट देता है.

मुख्य विशेषताएं:

वुलन मिक्‍स स्‍टफ

ड्रॉस्ट्रिंग लोअर

राउंड नेक और लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

10. Roadster The Lifestyle Co. Printed Detail Co-Ords

Discount: 66% | Price: ₹781 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह बेज को-ऑर्ड्स सेट स्कूप नेक और रेगुलर शॉर्ट स्लीव्स के साथ क्रॉप टॉप में आता है. चाहे आप काम कर रहे हों या दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रहे हों, ये ड्रेस आपको स्‍टाइल और कर्म्‍फट दोनों देगी.

मुख्य विशेषताएं:

स्कूप नेक के साथ क्रॉप टॉप

ट्रैक पैंट

कॉटन-पॉलिएस्टर मिक्‍स स्‍टफ

11. Roadster The Lifestyle Co. Mock Collar Knit Jumper Dress (Pink)

Discount: 46% | Price: ₹1349 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपने विंटर वार्डरोब में कलरफुल टच लाएं. मॉक नेक और लॉन्‍ग ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स इसे एक आरामदायक और फैशनेबल आउटफिट बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

मॉक नेक

लॉन्‍ग ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स

स्‍ट्रेट हेम के साथ अबव नी लेंथ

एक्रिलिक स्‍टफ

12. Roadster Floral Print Smocked Pure Cotton Fit And Flare Mini Dress

Discount: 60% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 3.9 out of 5 stars

इस पिंक और व्‍हाइट फिट और फ्लेयर मिनी ड्रेस के साथ नेचर में खो जाएं. स्मॉकड डिटेल और फ्लेयर्ड हेम इसे क्‍यूट आउटफिट बनाता है. 100% कॉटन से बनी ये ड्रेस स्लीवलेस है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन से बनी

स्मॉकड डिटेल

प्‍लेफुल लुक के लिए फ्लेयर्ड हेम

आउटिंग के लिए परफेक्‍ट

मशीन में धो सकते हैं

13. Roadster The Lifestyle Co. Mock Collar Knit Jumper Dress (White)

Discount: 46% | Price: ₹1349 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह व्‍हाइट जम्पर ड्रेस आपके वार्डरोब को वर्सेटाइल बनाएगी. मॉक कॉलर और लंबी ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स के साथ, यह ट्रेंड में आपको पीछे नहीं होने देगी. अपर नी लेंथ और स्‍ट्रेट हेम इसे विभिन्न अवसरों के लिए आदर्श ड्रेस बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

मॉक कॉलर

लंबी ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स

नी लेंथ

एक्रिलिक निट स्‍टफ

ज़िप क्लोजर

14. Roadster The Lifestyle Co Floral Printed Chiffon Wrap Midi Dress

Discount: 57% | Price: ₹1289 | M.R.P.: ₹2998 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह येलो फ्लोरल रैप ड्रेस किसी भी इवेंट पर पहनी जा सकती है. वी-नेक और लंबी पफ स्‍लीव्‍स फ्लैटरिंग सिल्हूट देता है.

मुख्य विशेषताएं:

वी-नेक

लंबी पफ स्‍लीव्‍स

फ्लेयर्ड हेम

लाइट शिफॉन स्‍टफ

स्लिप-ऑन क्लोजर

15. Roadster The Lifestyle Co Floral Printed Cotton A-Line Dress

Discount: 55% | Price: ₹944 | M.R.P.: ₹2099 | Rating: 3.9 out of 5 stars

यह ग्रे और ब्लू फ्लोरल ए-लाइन ड्रेस एक एलिगेंट आउटफिट है जो स्‍टाल और आराम दोनों आपको देने का दम रखता है. वी-नेक और कोल्ड-शोल्डर स्लीव्स क्लासिक सिल्हूट में मॉर्डन टच लाता है. आउटिंग या स्‍पेशल इवेंट पर इसे आसानी से पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्टाइलिश नेकलाइन के लिए वी-नेक

ट्रेंडी लुक के लिए कोल्ड-शोल्डर स्लीव्स

फ्लेयर्ड हेम.

100% कॉटन से बनी

मशीन से धोएं

Myntra's Roadster Grand Garage Edition केवल एक शॉपिंग इवेंट नहीं है - यह बिना अधिक खर्च किए अपनी पसंदीदा ड्रेस खरीदने का अवसर है. केवल ₹399 से शुरू होने वाले ट्रेंडी को-ऑर्ड्स और ड्रेसेस के कलेक्‍शन पर आपको एक बार नजर जरूर डालली चाहिए. आज ही Myntra पर जाएं.