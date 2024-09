अपने लुक के साथ करें एक्सपेरिमेंट, पाएं Myntra पर Nat Habit, Paradyes के DIY हेयर कलर पर भारी छूट

अगर आप अपने लुक में बदलाव चाहते हैं, तो हेयर कलर बदलना सबसे आसान तरीकों में से एक है. और इससे बेहतर क्या होगा कि आप इसे घर पर आराम से कर सकें? इस सितंबर, Myntra पर Paradyes, Streax और अन्य ब्रांड्स के हेयर कलर प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है. चाहे आप बोल्ड, सेमी-परमानेंट कलर से अपने बालों को शाइन देना चाहते हों या नेचुरल टोन्स को चुनना चाहें, इन डील्स में आपकी पसंद का हर कलर शामिल है. मिनिमम 20% की छूट के साथ, यह सही समय है अपने बालों को एक शानदार लुक देने का.

1. Paradyes Ammonia-Free Semi-Permanent Crème Hair Colour – Mayeri Green

Discount: 35% | Price: ₹516 | M.R.P.: ₹795 | Rating: 3.9 out of 5 stars

अगर आप कुछ अनोखा चाहते हैं, तो Paradyes का Mayeri Green हेयर कलर आपके लिए एक शानदार ऑप्‍शन हो सकता है. यह सेमी-परमानेंट क्रीम-बेस हेयर डाई अमोनिया-फ्री है, जिससे आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

सेमी-परमानेंट क्रीम फॉर्मूला

अमोनिया-फ्री

एलोवेरा से युक्त

इको-फ्रेंडली, सस्टेनेबल पैकेजिंग

2. Paradyes Ammonia-Free Semi-Permanent Crème Hair Color: Cyan Skies

Discount: 50% | Price: ₹422 | M.R.P.: ₹845 | Rating: 4 out of 5 stars

अगर आप ठंडे, बर्फीले नीले बालों के सपने देख रहे हैं, तो Paradyes का Cyan Skies आपके लिए बना है. यह सेमी-परमानेंट शेड बोल्ड ब्लू कलर में आता है और इसका अमोनिया-फ्री फॉर्मूला बालों को पोषण देता है.

मुख्य विशेषताएं:

बोल्ड ब्‍लू कलर

अमोनिया-फ्री

एलोवेरा से युक्त

तीन शेड्स में उपलब्ध: Cyan Skies, Mayeri Green, और Electric Purple

इको-कॉन्शियस ब्रांड, रिसाइक्लेबल पैकेजिंग

3. Paradyes Ammonia-Free Semi-Permanent Hair Color: Ruby Wine

Discount: 35% | Price: ₹549 | M.R.P.: ₹845 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अगर आप क्लासिक लेकिन अट्रैक्टिव कलर पसंद करते हैं, तो Ruby Wine आपके लिए एक शानदार ऑप्‍शन है. यह डार्क रेड कलर अमोनिया-फ्री है और बालों को सुरक्षित रखते हुए गहराई से रंग भरता है.

मुख्य विशेषताएं:

डार्क रूबी रेड कलर

अमोनिया-फ्री, बालों के लिए बेहतर

एलोवेरा युक्त

लंबे समय तक चलता है, सेमी-परमानेंट फॉर्मूला देता है

बोल्ड और ग्लैमरस लुक के लिए परफेक्ट

4. Paradyes Lighten Up Hair Bleach Pack—Developer 140g And Blonder Powder 70g

Discount: 35% | Price: ₹715 | M.R.P.: ₹1100 | Rating: 4.4 out of 5 stars

अगर आप हेयर कलर से पहले अपने बालों को लाइट करना चाहते हैं, तो Paradyes का Lighten Up हेयर ब्लीच पैक एक बेहतरीन ऑप्‍शन है. इसमें डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर के साथ बांस का ब्रश भी शामिल है, जिससे ब्लीचिंग प्रोसेस आसान और प्रभावी हो जाता है.

मुख्य विशेषताएं:

हेयर लाइटनिंग किट

ग्लव्स, ब्रश और डेवलपर शामिल

क्रुएल्टी-फ्री और इको-फ्रेंडली

प्री-कलर प्रिपरेशन

घर पर इस्तेमाल करने में आसान है

5. Streax Ultralights Hair Color Highlight Kit with Walnut And Argan Oil, Mocha Brown

Discount: 24% | Price: ₹296 | M.R.P.: ₹390 | Rating: 4 out of 5 stars

Streax Ultralights हाइलाइट किट मोचा ब्राउन में नेचुरल और शाइनी हाइलाइट्स देता है. इसमें वॉलनट और आर्गन ऑयल के गुण होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं और आपको घर पर ही सैलून जैसी क्वालिटी के हाइलाइट्स मिलते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

अमोनिया-फ्री हाइलाइट फॉर्मूला

वॉलनट और आर्गन ऑयल से युक्त

ग्लव्स और ब्रश सहित पूरा किट

बालों को सॉफ्ट और नरिश करता है

6. Hair Pure Professional Series Dust-Free Bleaching Blonde Decolorant Powder, 400g

Discount: 20% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

प्रोफेशनल-ग्रेड ब्लीचिंग के लिए, Hair Pure का Dust-Free Bleaching पाउडर बालों को लाइट लुक देने के लिए परफेक्‍ट कहा जा सकता है. यह उन लोगों के लिए एक पसंदीदा ऑप्‍शन है, जो कलर लगाने से पहले अपने बालों को लाइट करना चाहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

डस्ट-फ्री प्रोफेशनल फॉर्मूला

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त

प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाली ब्लीचिंग

क्रुएल्टी-फ्री और सस्टेनेबल

प्री-कलर यूज कर सकते हैं

7. Nat Habit: Set Of 2 Root Touch-Up Henna Paste 60g Each, Brown

Discount: 25% | Price: ₹178 | M.R.P.: ₹238 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Nat Habit का रूट टच-अप हिना पेस्ट व्‍हाइट बालों को नेचुरल तरीके से कवर करने के लिए एक शानदार ऑप्‍शन है. 100% नेचुरल इंग्रीडिएंट से बना यह पेस्ट आसानी से लग जाता है और बालों को फ्रेशनेस देता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% नेचुरल हिना

जल्दी और आसान रूट टच-अप

ब्राउन शेड व्‍हाइट हेयर के लिए परफेक्‍ट

सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त

सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग

8. Khadi Natural Indigo Leaf Organic Powder, 100g

Discount: 31% | Price: ₹206 | M.R.P.: ₹299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Khadi Natural का इंडिगो लीफ पाउडर उन लोगों के लिए आदर्श है जो बालों को नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से रंगना चाहते हैं. यह हिना के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर बालों को डीप ब्‍लैक कलर देता है.

मुख्य विशेषताएं:

ऑर्गेनिक इंडिगो लीफ पाउडर

सफेद बालों के लिए परफेक्ट

हिना के साथ मिलाने पर बेहतर रिजल्‍ट देता है

100% नेचुरल और केमिकल-फ्री

क्रुएल्टी-फ्री और इको-फ्रेंडली

9. Revlon Color Silk Hair Color With Keratin – Light Golden Brown 5G

Discount: 27% | Price: ₹327 | M.R.P.: ₹449 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Revlon का कलर सिल्क हेयर कलर लाइट गोल्डन ब्राउन शेड उन लोगों के लिए है जो हॉट, गोल्‍डन शाइन चाहते हैं. केराटिन युक्त यह हेयर डाई बालों को सॉफ्ट और पोषित रखता है और लंबे समय तक चलता है.

मुख्य विशेषताएं:

केराटिन से युक्त, बालों को नरम बनाता है

लाइट गोल्डन ब्राउन शेड

100% व्‍हाइट बालों देगा

अमोनिया-फ्री फॉर्मूला, बालों के लिए हेल्दी

कई शेड्स में उपलब्ध

10. Adbeni Hairline Powder Hair Shading Sponge Pen, 24g, Black

Discount: 30% | Price: ₹279 | M.R.P.: ₹399 | Rating: 3.7 out of 5 stars

Adbeni का हेयरलाइन पाउडर स्पंज पेन टच-अप और तुरंत कवरेज देने का काम करता है. यह स्पंज पेन बालों और सफेद बालों को कवर करता है.

मुख्य विशेषताएं:

आसान एप्लिकेशन के लिए स्पंज पेन

हेयरलाइन टच-अप के लिए परफेक्ट

वीगन और क्रुएल्टी-फ्री

पोर्टेबल





11. Biotique: Unisex Sustainable Hair Conditioning Herbcolor: Darkest Brown 3N

Discount: 50% | Price: ₹150 | M.R.P.: ₹300 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Biotique का Hair Conditioning Herbcolor नेचुरल बालों को कलर करने का बेहतरीन तरीका है. डार्केस्ट ब्राउन 3N शेड आपके बालों को गहरा, लंबे समय तक चलता है, साथ ही यह बालों को कंडीशन भी करता है. इसके हर्ब-बेस फॉर्मूला में हानिकारक केमिकल्स नहीं होते.

मुख्य विशेषताएं:

हर्ब-बेस, केमिकल-फ्री फॉर्मूला

लंबे समय तक टिकने वाला ब्राउन कलर

बालों को कंडीशन और मजबूत करता है

पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए उपयुक्त

इको-फ्रेंडली पैकेजिंग

12. Nat Habit: Set Of 2 Ready-To-Apply Henna Paste 220g Each, Dark Brown

Discount: 25% | Price: ₹346 | M.R.P.: ₹462 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Nat Habit का रेडी-टू-अप्लाई हिना पेस्ट पहले से ब्‍लैक टी और जड़ी-बूटियों में भिगोया गया है, जिससे इसे लगाना आसान होता है. यह पेस्ट विशेष रूप से सफेद बालों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और डार्क ब्राउन शेड में आता है.

मुख्य विशेषताएं:

ब्‍लैक टी और जड़ी-बूटियों में भिगोया हुआ

100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना

डार्क ब्राउन शेड

कोई हानिकारक केमिकल या प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं

Myntra's ongoing deals on hair colour products present a golden opportunity to experiment with your look without breaking the bank. From bold shades like Mayeri Green and Ruby Wine by Paradyes to professional-quality bleach kits, these hair care essentials promise a vibrant and lasting transformation. Not only are these products designed to protect and nourish your hair, but they also come with the added benefit of being eco-friendly and cruelty-free. Shop now on Myntra.