टी-शर्ट, हुडीज़ से लेकर शर्ट जींस तक, Myntra पर बस 500 रुपये से शुरू हो रही है मेंस वियर पर शानदार डील्स

Myntra Fashion Carnival आपके लिए Highlander और Ketch जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ शानदार ऑफर्स लेकर आया है. चाहे आप एक स्टाइलिश शर्ट, आरामदायक हुडी या फिर किसी खास मौके के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ढूंढ रहे हों, इस सेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा.इस सेल में आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े मिलेंगे, जैसे कि टी-शर्ट, शर्ट, हुडीज़, जींस, और बहुत कुछ. इन्हें आप कई कलर्स और डिजाइनों में से भी चुन सकते हैं. चाहे आप एक कैज़ुअल लुक चाहें या फिर एक फॉर्मल लुक, इस सेल में आपको अपनी पसंद के आउटफिट जरूर मिल जाएगा. तो चलिए उन आवश्यक वस्तुओं के बारे में जानें जो आपका इंतजार कर रही हैं.

Highlander और Ketch से मेंस के आउटफिट्स पर Myntra की टॉप 13 डील्स; फोटो क्रेडिट: Pexels

1. Ketch Men Dusty Striped Casual Slim Fit Shirt

यह Ketch की स्ट्रिप वाली शर्ट कैज़ुअल वियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. इसका स्लिम फिट डिज़ाइन इसे काम और वीकेंड पहनने के लिए आदर्श बनाता है. कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप्स मॉडर्न अट्रैक्शन जोड़ती हैं, जबकि कॉटन फैब्रिक पूरे दिन की ताजगी और आराम सुनिश्चित करता है.

फायदे:

मॉडर्न और टेलर्ड लुक के लिए स्लिम फिट

सांस लेने योग्य कॉटन फैब्रिक से बनी

आरामदायक और कैज़ुअल इवेंट्स के लिए उपयुक्त

कलर और टेक्सचर लंबे समय तक कायम रहती है

भारी छूट के साथ सस्ती

2. Ketch Men Cotton Linen Solid Slim Fit Casual Shirt

क्या आप कुछ साधारण लेकिन स्टाइलिश ढूंढ रहे हैं? यह सॉलिड कॉटन-लिनन मिश्रित शर्ट एक आदर्श ऑप्शन है. गर्म मौसम के लिए उपयुक्त, यह फैब्रिक आराम और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रदान करता है, जबकि स्लिम फिट लुक को तेज बनाए रखता है. इसकी आरामदायक डिज़ाइन इसे शॉर्ट्स से लेकर ट्राउज़र्स तक किसी भी चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे यह एक वॉर्डरोब का जरूरी हिस्सा बन जाता है.

फायदे:

हल्का और सांस लेने योग्य मटेरियल

गर्म मौसम के लिए उपयुक्त

स्लीक और स्लिमिंग कट

दिन-प्रतिदिन पहनने के लिए आदर्श

हाई क्वालिटी वाले कपड़े के लिए सस्ती कीमत

3. Ketch Men Flannel Checked Regular Fit Casual Shirt

Ketch की फ्लैनल चेक्ड शर्ट आरामदायक और ट्रेंडी का बेहतरीन मिश्रण है. इसका सॉफ्ट टेक्सचर और आरामदायक फिट इसे हल्की सर्दियों के लिए परफेक्ट बनाता है. चेक्ड पैटर्न एक पर्सनल स्टाइल जोड़ता है, जबकि रेगुलर फिट यह सुनिश्चित करता है कि आप आराम से समझौता नहीं कर रहे हैं. इसे जींस के साथ पहनें या सर्दी के लिए जैकेट के नीचे लेयर करें.

फायदे:

सॉफ्ट, सांस लेने वाले फ्लैनल से बनी

चेक्ड पैटर्न स्टाइलिश एज देता है

ठंडे मौसम में लेयर करने के लिए आदर्श

रेगुलर फिट पूरे दिन आराम देता है

विभिन्न अवसरों के लिए स्टाइल करना आसान

4. Ketch Men Striped Regular Fit Shirt

स्ट्रिप्स हमेशा क्लासिक होती हैं, और यह Ketch की शर्ट इस ट्रेडिशनल पैटर्न को मॉडर्न स्टाइल में लाती है. रेगुलर फिट आरामदायक सिल्हूट प्रदान करता है बिना ज्यादा ढीला होने के, और कॉटन फैब्रिक चीजों को सांस लेने योग्य बनाए रखता है. चाहे ऑफिस में पहनी जाए या एक सामान्य शाम को बाहर जाएं, यह चमकीली पीली स्ट्रिप्स सुनिश्चित करती हैं कि आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे. यह एक वॉर्डरोब की जरूरत है जो फंक्शनल और फैशनेबल दोनों हो.

फायदे:

क्लासिक लेकिन बोल्ड स्ट्राइप डिज़ाइन

आरामदायक सिल्हूट के लिए रेगुलर फिट

विभिन्न आउटफिट्स के साथ जोड़ी जा सकती है

कैज़ुअल या बिज़नेस-कैज़ुअल अवसरों के लिए उपयुक्त

मजबूत और ड्यूरेबल फैब्रिक

5. Ketch Men Dobby Occasion Shirt

Ketch डॉबी ओकेज़न शर्ट कैज़ुअल इवेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो किसी भी स्मार्ट-कैज़ुअल इवेंट के लिए आदर्श सिलेक्शन है. टेक्सचरड फैब्रिक और क्लीन-कट डिज़ाइन इस शर्ट को प्रीमियम महसूस कराता है. इसका बहुपर्याप्त कलर और सटल डिज़ाइन इसे विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त बनाता है, चाहे वह डिनर डेट हो या बिज़नेस मीटिंग.

फायदे:

अतिरिक्त एलिगेंस के लिए सटल टेक्सचर

तेज़ लुक के लिए क्लासिक कट

कैज़ुअल या फॉर्मल इवेंट्स के लिए उपयुक्त

आरामदायक और सांस लेने योग्य कॉटन फैब्रिक

कीमत के हिसाब से बेहतरीन मूल्य

6. Ketch Men Brown Solid Puffer Jacket

सर्दियां आने वाली हैं, और एक विश्वसनीय जैकेट आवश्यक है, और यह Ketch का ब्राउन पफर जैकेट इस काम को बखूबी करता है. इसका गर्म और इन्सुलेट डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि आप स्टाइल को छोड़ने के बिना गर्म रहेंगे. मॉक कॉलर और दो उपयोगी पॉकेट्स के साथ, यह दोनों फंक्शनल और फैशनेबल है. इसे एक शर्ट के ऊपर पहनें या सर्दी के दिनों में स्वेटर के साथ जोड़ें.

फायदे:

सर्दी के मौसम में बेहतरीन इन्सुलेशन

हल्का और गर्म डिज़ाइन

मॉक कॉलर से सर्दी से अतिरिक्त सुरक्षा

दो पॉकेट्स सुविधाजनक के लिए

विभिन्न साइज में उपलब्ध

7. Ketch Men Green Cargos Trousers

Ketch की ये स्टाइलिश ग्रीन वेवेन कार्गो पैंट्स किसी भी कैज़ुअल वॉर्डरोब के लिए आदर्श हैं. रेगुलर फिट, मिड-राइज वेस्ट और छह फंक्शनल पॉकेट्स के साथ, ये ट्राउज़र्स आराम और उपयोगिता दोनों प्रदान करते हैं. चाहे आप दोस्तों के साथ एक आरामदायक दिन बिता रहे हों या काम से बाहर जा रहे हों, ये ट्राउज़र्स हर अवसर के लिए पर्याप्त बहुपर्याप्त हैं.

फायदे:

आरामदायक रेगुलर फिट

आकर्षक मिड-राइज वेस्ट

छह पॉकेट्स फंक्शनेलिटी के लिए

विभिन्न टॉप्स के साथ मैच करने वाला ग्रीन कलर

हाई क्वालिटी के लिए सस्ती कीमत

8. Highlander Men Spread Collar Tartan Checked Cotton Relaxed Fit Casual Shirt

एक टाइमलेस, आरामदायक लुक के लिए, Highlander की टार्टन चेक्ड शर्ट एक विजेता है. सॉफ्ट कॉटन से बनी, इसमें एक आरामदायक फिट, स्प्रेड कॉलर और लॉन्ग स्लीव्स हैं, जो आराम और स्टाइल दोनों प्रदान करते हैं. ग्रीन और व्हाइट चेक डिज़ाइन कैज़ुअल दिन के लिए आदर्श है, और यह आपकी पसंदीदा शर्ट बन जाएगी.

फायदे:

सॉफ्ट और सांस लेने वाला कॉटन फैब्रिक

स्टाइलिश टार्टन चेक डिज़ाइन

आरामदायक फिट

लॉन्ग स्लीव्स, जो लेयरिंग के लिए आदर्श हैं

विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त कलर

9. Highlander Men Slim Fit Trousers

Highlander की ये स्लिम-फिट कॉफी ब्राउन ट्राउज़र्स एक बेहतरीन वॉर्डरोब आवश्यक हैं. फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन और चार पॉकेट्स के साथ, ये ट्राउज़र्स एक स्लीक और मॉडर्न लुक देते हैं. कॉटन लाइक्रा से बने, ये बिल्कुल सही मात्रा में खिंचाव के साथ आरामदायक फिट सुनिश्चित करते हैं.

फायदे:

स्लिम-फिट स्टाइल के लिए स्लीक सिल्हूट

सॉफ्ट, खिंचाव वाला कॉटन लाइक्रा मटेरियल

चार पॉकेट्स के साथ अधिक सुविधा

बहुपर्याप्त कॉफी ब्राउन कलर

बजट-फ्रेंडली मूल्य

10. Highlander Printed Round Neck Pure Cotton T-Shirt With Trouser

यह को-ऑर्ड सेट Highlander का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें ऑफ-व्हाइट और ब्लैक कलर का प्रिंटेड टी-शर्ट और मैचिंग प्रिंटेड ट्राउज़र्स हैं. प्योर कॉटन से बना, टी-शर्ट में राउंड नेक और लॉन्ग स्लीव्स हैं, जबकि ट्राउज़र्स इलास्टिक बैंड और ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ आसान पहनने के लिए आते हैं. लाउंजिंग या कैज़ुअल आउटिंग के लिए आदर्श.

फायदे:

आरामदायक प्योर कॉटन फैब्रिक

स्टाइलिश प्रिंटेड डिज़ाइन

पहनने में आसान ड्रॉस्ट्रिंग ट्राउज़र्स

विभिन्न कैज़ुअल सेटिंग्स के लिए बहुपर्याप्त

दो-पीस सेट के लिए बेहतरीन मूल्य

11. Highlander Men Relaxed Fit Cargos Trouser

Highlander की ये आरामदायक-फिट ब्लैक निटेड कार्गो ट्राउज़र्स आराम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, बिना स्टाइल से समझौता किए. छह पॉकेट्स, मिड-राइज वेस्ट और फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन के साथ, ये ट्राउज़र्स जितनी प्रैक्टिकल हैं, उतनी ही स्टाइलिश भी हैं. उन लोगों के लिए परफेक्ट, जिन्हें पैंट में अधिक जगह और आराम पसंद है.

फायदे:

आरामदायक फिट

छह पॉकेट्स के साथ सुविधाजनक

ब्लैक कलर की स्टाइल जो लगभग कुछ भी मैच करती है

ड्यूरेबल निटेड फैब्रिक

हाई क्वालिटी के लिए बेहतरीन मूल्य

12. Highlander Relaxed Fit Drop Shoulder Sweatshirt And Track Pants

यह ग्रीन और व्हाइट कलर का सेल्फ-डिज़ाइन स्वेटशर्ट और ट्रैक पैंट सेट Highlander से स्टाइल और आराम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. हाई-नेक वाली स्वेटशर्ट गर्मी और ट्रेंडी लुक प्रदान करती है, जबकि मैचिंग ड्रॉस्ट्रिंग ट्राउज़र्स लाउंजिंग या कैज़ुअल दिनों के लिए आदर्श हैं.

फायदे:

आरामदायक फिट

ट्रेंडी सेल्फ-डिज़ाइन पैटर्न

कैज़ुअल लुक के लिए आदर्श

अन्य वॉर्डरोब आइटम्स के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है

सेट के लिए बजट-फ्रेंडली मूल्य

13. Highlander Marvel Spider-Man Brown Oversized Drop Shoulder Hooded Sweatshirt

If you're a Marvel fan, this Spider-Man-themed brown hoodie is a must-have. With its oversized fit,

अगर आप एक मार्वल फैन हैं, तो यह स्पाइडर-मैन-थीम वाली ब्राउन हूडी एक जरूरी वस्तु है. इसका ओवरसाइज़ फिट, ड्रॉप-शोल्डर डिज़ाइन और कंगारू पॉकेट्स इस स्वेटशर्ट को बेस्ट आराम प्रदान करते हैं, जबकि यह प्रसिद्ध सुपरहीरो के प्रति आपका प्यार दर्शाता है. हुड अतिरिक्त गर्मी और स्टाइल का टच जोड़ता है.

फायदे:

आरामदायक ओवरसाइज़ फिट

फेमस स्पाइडर-मैन डिज़ाइन

आरामदायक लुक के लिए ड्रॉप-शोल्डर स्टाइल

सुविधाजनक कंगारू पॉकेट

कैज़ुअल पहनने के लिए आदर्श

अब अपने वॉर्डरोब को Myntra Fashion Carnival के साथ ताजगी से भरें. Highlander और Ketch के स्टाइलिश आउटफिट्स की बड़ी रेंज में आरामदायक कार्गो और अट्रैक्टिव स्वेटशर्ट्स शामिल हैं, यहां आपको कम कीमत में, कुछ ऐसा मिलना तय है जो आपके स्टाइल को और भी शानदार बना देगा. इसी के साथ आप Valentine's Day पर अपने पार्टनर को भी इस कलेक्शन में से कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनको बेहद पसंद आएगा. तो इंतज़ार किस बात का, अभी Myntra पर खरीदारी करें.