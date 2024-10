जैसे-जैसे फ‍ेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, Myntra Big Fashion Festival आपको गिल्ट-फ्री शॉपिंग करने का एक और मौका दे रहा है. इस साल का फोकस Dreamz by Pantaloons पर है, जो स्टाइलिश और कम्फर्टेबल आउटफिट की शानदार कलेक्‍शन पेश कर रहा है, ये सेल आपकी हर ज़रूरत के लिए परफेक्‍ट है. आप घर पर रिलैक्स कर रहे हों या दिनभर की थकान के बाद आराम करना चाहते हों, ये कलेक्शन सुनिश्चित करता है कि आप स्टाइल के साथ आराम फरमाएं, वो भी अपनी जेब पर ज्‍यादा बोझ डाले. 10% से शुरू होने वाली इस छूट के साथ, अब आप अपने वार्डरोब को रिफ्रेश कर सकते हैं और कैज़ुअल वियर को नया स्‍टाइल दे सकते हैं.

1. Women Mickey Mouse Printed Pure Cotton Mid-Rise Lounge Pants

Discount: 33% Off | Price: ₹602 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ये मिकी माउस प्रिंटेड लाउंज पैंट कम्फर्टेबल नाइट या वीकेंड के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है. प्‍योर कॉटन से बने, मिड-राइज फिट आराम देता है जबकि पिंक और ऑफ-व्हाइट प्रिंट इसे प्‍लेफुल बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

आराम के लिए प्‍योर कॉटन का कपड़ा

इलास्टिकेटेड वेस्‍ट के साथ मिड-राइज फिट

दो फंक्‍शनल पाकेट

मशीन से धो सकते हैं





2. Typography Printed Pure Cotton Lounge T-shirt

Discount: 10% Off | Price: ₹449 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस टाइपोग्राफी प्रिंटेड लाउंज टी-शर्ट के साथ कम्फर्टेबल और स्टाइलिश रहें. इसका टेल ब्‍लू शेड इसे फ्रेशनेस देता है, जबकि राउंड नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स के चलते इसे आसानी से पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन स्‍टफ

राउंड नेक के साथ कम्फर्टेबल फिट

स्टाइलिश टाइपोग्राफी प्रिंट

मशीन से धो सकते हैं

3. Graphic Printed T-shirt with Shorts

Discount: 38% Off | Price: ₹743 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 5 out of 5 stars

इस ट्रेंडी नाइट सूट के साथ अपने नाइटवियर को एक स्‍टेप ऊपर ले जाएं. पिंक प्रिंटेड शॉर्ट्स के साथ ब्लैक ग्राफिक प्रिंटेड टी-शर्ट काफी स्‍टाइलिश लगती है.

मुख्य विशेषताएं:

टी-शर्ट: राउंड नेक के साथ कॉटन कॉम्बिनेशन

शॉर्ट्स: ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ प्‍योर कॉटन स्‍टफ

ब्रीदेबल

ग्राफिक डिजाइन

4. Lapel Collar Pure Cotton Shirt with Shorts

Discount: 35% Off | Price: ₹844 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह नाइट सूट स्लिकी और एलिगेंस देने के लिए बना है. एक नीले लैपल कॉलर शर्ट और मैचिंग शॉर्ट्स के साथ, यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपने स्‍टाइल में थोड़ा-सा एलिगेंस लाना चाहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

शॉर्ट स्लीव्स के साथ लैपल कॉलर शर्ट

बटन क्लोजर के साथ शॉर्ट्स

प्‍योर कॉटन

मशीन से धोने योग्य

5. Women White And Peach-Coloured Printed Night Suit

Discount: 25% Off | Price: ₹674 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 4 out of 5 stars

इसके अल्ट्रा-सॉफ्ट स्‍टफ और कैज़ुअल डिज़ाइन के साथ, यह नाइट सूट आराम के लिए बना है. राउंड नेक टी-शर्ट और ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ मैचिंग शॉर्ट्स काफी कूल लगते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

शॉर्ट स्लीव्स के साथ राउंड नेक टी-शर्ट

सांस लेने योग्यता के लिए कॉटन-कॉम्बिनेशन कपड़ा

ड्रॉस्ट्रिंग के साथ प्रिंटेड शॉर्ट्स

6. Graphic Printed T-shirt with Pyjamas

Discount: 33% Off | Price: ₹870 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

इस कम्फर्टेबल नाइट सूट के साथ स्‍टाइल में खो जाएं. इसमें ग्राफिक प्रिंटेड लैवेंडर और व्‍हाइट टी-शर्ट को मैचिंग पजामा के साथ पेयरअप किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

टी-शर्ट: स्लीवलेस डिज़ाइन के साथ कॉटन कॉम्बिनेशन

काटन का पजामा

ग्राफिक प्रिंट

मशीन से धो सकते हैं

7. Dreamz by Pantaloons Cartoon Characters Printed Pure Cotton Night Suit

Discount: 35% OFF | Price: ₹844 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस नाइट सूट में कार्टून कैरेटर प्रिंट किए गए हैं. 100% प्‍योर कॉटन से बना यह नाइट सूट आराम देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आपकी स्किन पर जरा भी जलन नहीं होती.

मुख्य विशेषताएं:

100% प्‍योर कॉटन

राउंड नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

स्लिप-ऑन पजामा

8. Dreamz by Pantaloons Graphic Printed Cotton Lounge T-Shirt

Discount: 10% OFF | Price: ₹539 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस ग्राफिक-प्रिंटेड कॉटन टी-शर्ट के साथ अपने लाउंजवियर कलेक्‍शन को अपग्रेड करें. इसका कम्फर्टेबल फिट और कॉटन स्‍टफ इसे कैज़ुअली यूज करने के लिए परफेक्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स और एक राउंड नेक

ग्राफिक प्रिंट

9. Dreamz by Pantaloons Printed Cotton T-shirt With Pyjamas Night Suit

Discount: 36% OFF | Price: ₹831 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यदि आप एक नाइट सूट की तलाश में हैं, जो स्‍टाइल और कर्म्‍फट दोनों दे तो ये ऑर्डर कर दें. इस सेट में रेड, प्रिंटेड टी-शर्ट और मैचिंग पजामा शामिल है, दोनों नरम कॉटन से बने हैं.

मुख्य विशेषताएं:

कम्फर्टेबल कॉटन का कपड़ा

राउंड नेक के साथ शॉर्ट-स्लीव्ड टी-शर्ट

इलास्टिकेटेड ड्रॉस्ट्रिंग पजामा वेस्‍ट

10. Dreamz by Pantaloons Women Printed Pure Cotton Lounge Pants

Discount: 10% OFF | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ये पीच रंग के प्रिंटेड लाउंज पैंट कैज़ुअली यूज करने के लिए बिल्कुल सही हैं. इलास्टिकेटेड वेस्‍ट और ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर की विशेषता लिए ये लोअर काफी स्‍टाइलिश लगता है.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन से बना

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ इंटरनल इलास्टिक वेस्‍ट

दो जेब

11. Dreamz by Pantaloons Women Mid-Rise Printed Pure Cotton Lounge Pant

Discount: 19% OFF | Price: ₹566 | M.R.P.: ₹699

ये नीले और व्‍हाइट प्रिंटेड लाउंज पैंट हर वार्डरोब में होनी चाहिए. आराम और स्‍टाइल दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया ये लोअर आम मात्र 699 में खरीद सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन

आराम के लिए मिड-राइज फिट

ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ इलास्टिक वेस्‍ट

12. Dreamz by Pantaloons Women Abstract Printed Pure Cotton Lounge Pants

Discount: 10% OFF | Price: ₹629 | M.R.P.: ₹699

एक एलिगेंट और कैज़ुअल लुक के लिए, ये व्‍हाइट और ब्‍लू प्रिंटेड लाउंज पैंट आज ही ऑर्डर कर दें.

मुख्य विशेषताएं:

प्रिंट डिजाइन

कम्फर्टेबल कॉटन मटेरियल

ड्रॉस्ट्रिंग के साथ इलास्टिक वेस्‍ट

Myntra Big Fashion Festival आपके वार्डरोब को बजट में रहते हुए नए अंदाज में ढालने का शानदार मौका है. Dreamz by Pantaloons स्टाइलिश और कम्फर्टेबल आउटफिट की बेहतरीन रेंज पेश कर रहा है, जिसमें नाइट सूट्स से लेकर लाउंज पैंट्स तक, सब कुछ शामिल है, वो भी बेमिसाल कीमतों पर. 36% तक की छूट के साथ, अब शॉपिंग का सबसे सही समय है! चाहे आप घर पर रिलैक्स करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हों या फिर स्टाइलिश लाउंजवियर सेट की तलाश में हों, Dreamz by Pantaloons में हर किसी के लिए कुछ खास है. इन शानदार डील्स का फायदा उठाना न भूलें – अभी शॉपिंग करें और Myntra Big Fashion Festival का पूरा मज़ा लें!