फेस्टिव सीजन आते ही ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करने वाले सेल का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं. ये सेल बड़ी बचत, बैंक ऑफर्स, बोरिंग वार्डरोब और ब्‍यूटी किट को अपडेट करने का सुनहरा मौका लेकर आती हैं. ऐसा ही एक मौका होता है Myntra Big Fashion Festival, जिसका इंतजार लंबे समय से स्‍मार्ट शॉपर करते नजर आते हैं. लाइफस्‍टाइल, ब्‍यूटी, फैशन जगत की बेहतरीन डील्‍स को अपना बनाने का मौका होता है. Myntra की ये सेल 20 सितंबर, 2025 को शुरू होने वाली है. वहीं 19 सितंबर से इस सेल का अर्ली एक्सेस शुरू हो जाएगा.

Myntra इस सेल में अपने साथ ट्रेंड को फॉलो करने वाले कलेक्शन, स्‍पेशल लॉन्च और अट्र‍ेक्टिव ऑफर के जबरदस्‍त कॉम्‍बो लेकर आता है. यही कारण है कि कस्‍टमर इस सेल को लंबे समय से इंतजार करने लगते हैं.

क्‍यों खास है Big Fashion Festival?

जहां अन्‍य ई-कॉमर्स सेल कई तरह की कैटेगरी के साथ आती है, वहीं Myntra Sale फैशन, ब्‍यूटी और लाइफस्‍टल पर केंद्रित होती है. इस विशेषज्ञता ने इसे उन खरीदारों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया है जो त्योहारों से पहले अपने आउटफिट को नया रूप देना चाहते हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी ये सेल खास हो जाती है, जो ब्यूटी हैम्पर्स से खुद को और अपने दोस्‍तों को खुश करना चाहते हैं.

यह सेल दीवाली, भईयादूज, करवाचौथ जैसे बड़े फ‍ेस्टिवल के लिए एथनिक वेयर का वाइड कलेक्‍शन लेकर आती है. इस सेल में इटरनेशनल स्ट्रीटवियर ब्रांड, लक्ज़री एक्सेसरीज़ और ट्रेंडिंग ब्यूटी एसेंशियल्स को भी शामिल किया जाता है. यही मौका होता है जब हम किफायती दाम में टॉप क्‍वालिटी प्रोडक्‍ट को अपने घर ला सकते हैं, वो भी बिना अपनी जेब पर एक्‍स्‍ट्रा बोझ डाले.

इन डेट्स का रखें ध्‍यान

अर्ली एक्‍सेस (इंसाइडर ऑयली): 19 सिंतबर, 2025 ऑफिशियल सेल स्‍टार्ट: 20 सिंतबर, 2025

अब आप सोच रहे होंगे कि अर्ली एक्‍सेस का हमें क्‍या फायदा मिलने वाला है. तो जनाब ये मौका होता है, स्‍टॉक खत्‍म होने से पहले अपने पसंदीदा प्रोडक्‍ट को अपना बनाने की. पिछले कुछ वर्षों में, अर्ली एक्सेस स्लॉट्स में रिकॉर्ड ट्रैफ़िक देखा गया है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि खरीदारों के लिए इस सेल को इग्‍नोर करना मुश्किल हो चला है.

चलिए अब बात करते हैं, इस सेल के खास ऑफर्स के बारे में

1. फेस्टिव एथनिक वेयर

अब जैसा की आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो हम सभी को अपने एथनिक कलेक्‍शन को अपडेट करना होगा. ऐसे में ब्रांडेड आउटफिट खरीदने का Myntra Sale शानदार मौका होता है. इस सेल से आप Masaba, Libas Art और Ritu Kumar जैसे टॉप फैशन ब्रांड को अपने घर ला सकते हैं. वहीं अगर बात साड़ी लहंगा और कुर्ती की हो, तो Biba, Manyavar, FabIndia के आउटफिट आपका इंतजार करते नजर आते हैं.

2. फुटवेयर हैं धमाल

अब केवल आउटफिट ही नहीं आपका फुटवेयर कलेक्‍शन भी लेटेस्‍ट फुटवेयर से पटा होना चाहिए. ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि Lacoste के शूज लेना आपकी जेब पर असर डालेगा, तो आप गलत हैं, यहां से आप टॉप ब्रांड के फुटवेयर पर 50% तक डिस्‍काउंट पा सकते हैं. इसी तरह Rosso Brunello, Kenneth Cole, Birkenstock के लेटेस्‍ट फ्लैट्स, शूज से आप अपने वार्डरोब को अपडेट करने का ये मौका कतई हाथ से जाने नहीं देंगे.

3. ब्‍यूटी केयर

आउटफिट, फुटवेयर के बाद मेकअप को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है. Myntra के एक से बढ़कर एक ऑफर में आप MAC, Huda Beauty, Bobbi Brown के लेटेस्‍ट ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट को अपने घर लाने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे.

4. Eyewear भी हैं खास

क्‍या कभी आपने सोचा है कि Diesel, Michael Kors, Guess, Swarovski, Ray-Ban, Oakley के सनग्‍लास आपके हों सकते हैं, वो भी 70% ऑफ पर? नहीं न. बस यही मौका होता है Myntra सेल का फायदा उठाने का.

5. गैजेट लवर भी हैं इस सेल के दीवाने

अगर आप अपने बोरिंग वॉच कलेक्‍शन को भी लेटेस्‍ट घड़ियों से अपडेट करना चाहते हैं, तो Diesel, Mathey-Tissot, Invicta, Guess जैसे टॉप ब्रांड को अपना बनाने का ये सुनहरा मौका होता है. इतना ही नहीं Coach, Lacoste, Boss, Hugo Boss की घड़ी भी यहां 30 से 40 फीसदी डिस्‍काउंट में आपकी हो सकती है.

FAQs

सवाल 1: Myntra Big Fashion Festival 2025 कब शुरू होगी?

जवाब: आधिकारिक तौर पर सेल 20 सितंबर, 2025 को शुरू होगी, जबकि र्ली एक्‍सेस यूजर्स के लिए ये सेल 19 सितंबर, 2025 से शुरू होगी.

सवाल 2: सेल के दौरान कौन से बैंक ऑफर उपलब्ध हैं?

जवाब: खरीदार HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पर 10% इंस्‍टेंट डिस्‍काउंट ले सकते हैं, साथ ही Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI Credit Cards पर 7.5% कैशबैक भी पा सकते हैं.

सवाल 3: किस कैटेगरी में सबसे ज्‍यादा डिस्‍काउंट मिल रहा है?

जवाब: इस सेल में विभिन्न कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिनमें एथनिक आउटफिट, वेस्‍टर्न वेयर, शूज, ब्‍यूटी, पर्सनल केयर पर बंपर डिकाउंट दिया जा रहा है.