इन शानदार एरोमा कैंडल्स से अपने घर को रोशन करें, अभी Myntra से 74% तक की छूट में खरीदें

एक ऐसा घर बनाना जो गर्मी और शांति फैलाता हो, एरोमा कैंडल्स की सूक्ष्म शक्ति से शुरू होता है. ये छोटे-छोटे चमत्कार न केवल हमारे स्थानों को हल्की चमक से रोशन करते हैं, बल्कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली फ्रेगरेंस भी पैदा करते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और एनवायरनमेंट को बदल देते हैं. Myntra की लेटेस्ट सेल बढ़िया कीमतों पर इन आवश्यक घरेलू सजावट तत्वों का आनंद लेने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है. चाहे आप एक व्यस्त दिन के बाद शांति का एक पल तलाश रहे हों या किसी स्पेशल इवेंट के लिए माहौल को बेहतर बनाना चाहते हों, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आदर्श मोमबत्ती मौजूद है. आइए एरोमा कैंडल्स की अट्रैक्टिव दुनिया में उतरें और इस स्पेशल सेल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे रत्नों की खोज करें.

1. Nautica Eucalyptus Lime 100% Natural Aroma Oil Diffuser Set With 7 Reeds 150 ML

Discount: 74% | Price: ₹519 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

अपने घर को नीलगिरी और नींबू के ताज़ा मिश्रण से सराबोर करें. यह फ्रेगरेंस ऑयल डिफ्यूज़र सेट 7 रीड्स के साथ आता है, जो फ्रेगरेंस की निरंतर रिहाई सुनिश्चित करता है जो आपके स्थान को पुनर्जीवित करता है. एक लंबे दिन के बाद शांत एनवायरनमेंट बनाने के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

बेहतर प्रसार के लिए 7 रीड शामिल हैं

100% नेचरल ऑयल से बना है

टिकाऊ ग्लास कंटेनर

2. Marks & Spencer Blue Neroli Jasmin And Sea Salt Scented Candle

Discount: 60% | Price: ₹519 | M.R.P.: ₹1299 | Rating: 4.7 out of 5 stars

अपने आप को नेरोली, चमेली और समुद्री नमक के सुखदायक मिश्रण में डुबो दें. Marks & Spencer की यह सुगंधित मोमबत्ती अपनी शानदार खुशबू और शांत आभा के साथ लग्जरी टच जोड़ती है.

खासियतें:

लंबे समय तक रहने वाली खुशबू

पैराफिन मोम से बना है

एलिगेंट सिलेंड्रिकल डिजाइन

3. Wrapped Up Love Black 2 Pieces Lead-Free Wick Jar Candles

Discount: 30% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹499

इन लेड-फ्री बत्ती जार मोमबत्तियों के सूक्ष्म आकर्षण के साथ अपनी शाम को बेहतर बनाएं. ब्लैक कलर किसी भी स्थान में परिष्कार का स्पर्श जोड़ता है, जबकि एरोमा मोम एक आरामदायक माहौल बनाता है.

क्लीनर से जलाने के लिए लेड-फ्री बत्ती

साफ़, समान जलन के लिए लग्जरी सोया मोम

सुरक्षित और स्टाइलिश जार डिज़ाइन

4. Bath & Body Works Mahogany Teakwood Single Wick Candle With Essential Oils - 198g

Discount: ₹1300 Off | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस सिंगल-विक मोमबत्ती के साथ महोगनी, टीकवुड और आवश्यक तेलों के समृद्ध मिश्रण का अनुभव करें. किसी भी कमरे में गर्मी और गहराई जोड़ने के लिए बिल्कुल सही, यह मोमबत्ती के शौकीनों के लिए जरूरी है.

खासियतें:

नियंत्रित जलने के लिए एकल बाती

आवश्यक तेलों के साथ पेटेंट सोया मोम मिश्रण

बाथ और बॉडी वर्क्स से क्वालिटी शिल्प कौशल

5. Nautica Blue Premium Aroma Fragrance Jar Candle

Discount: 60% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹1499

नॉटिका की प्रीमियम फ्रेगरेंस मोमबत्ती की कुरकुरी खुशबू से अपने स्थान को उन्नत बनाएं. ब्लू जार कलर का एक पॉप जोड़ता है, जबकि खुशबू आपकी इंद्रियों को स्फूर्तिदायक बनाती है, जिससे यह विश्राम और कायाकल्प के लिए आदर्श बन जाता है.

खासियतें:

लंबे समय तक रहने वाली खुशबू के लिए सुगंधित मोम

टिकाऊ जार डिज़ाइन

उपहार देने या व्यक्तिगत उपयोग के लिए आदर्श

6. Marks & Spencer White And Yellow Textured LED Candle

Discount: 60% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2499

Marks & Spencer की इस एलईडी मोमबत्ती के साथ मॉडर्न सुंदरता का स्पर्श जोड़ें. व्हाइट और येलो कलर में बनावट वाला डिज़ाइन किसी भी सजावट को पूरा करता है, एक आरामदायक एनवायरनमेंट के लिए नरम, परिवेशीय प्रकाश प्रदान करता है.

खासियतें:

ऊर्जा दक्षता के लिए एलईडी तकनीक

टेक्सचरड मोम बाहरी भाग

आपके घर में सुरक्षित और स्टाइलिश जुड़ाव

7. Bath & Body Works Jasmine And Oud 3-Wick Scented Candle - 411 g

Discount: 60% | Price: ₹1319 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 5 out of 5 stars

इस 3-बत्ती वाली मोमबत्ती के साथ चमेली, ऊद की लकड़ी और देवदार की लकड़ी के आकर्षक मिश्रण का आनंद लें. आपके स्थान को शानदार खुशबू से भरने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह किसी भी कमरे के लिए एक स्टेटमेंट पीस है.

खासियतें:

शक्तिशाली फ्रेगरेंस प्रसार के लिए तीन बत्तियां

नेचरल आवश्यक तेलों से युक्त

सजावटी ढक्कन के साथ सुंदर डिज़ाइन

8. Bath & Body Works Butterfly 3-Wick Candle - 411 g

Discount: ₹2300 Off | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹3299 | Rating: 4.7 out of 5 stars

इस तितली-थीम वाली 3-विक मोमबत्ती के साथ रास्पबेरी अमृत और वेनिला की मिठास का आनंद लें. एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए बिल्कुल सही, यह आपके घर की सजावट के कलेक्शन के लिए एक आवश्यक अतिरिक्त है.

खासियतें:

लगातार जलाने के लिए तीन बत्तियां

हाई क्वालिटी वाला सोया मोम मिश्रण

सजावटी ढक्कन शामिल है

9. Chumbak Off White And Pink Large Ceramic White Lily Scented Jar Candle

Discount: 50% | Price: ₹897 | MRP: ₹1795 | Rating: 5 out of 5 stars

एक अट्रैक्टिव सिरेमिक जार में व्हाइट लिली की नाजुक खुशबू के साथ अपने रहने की जगह को बढ़ाएं. यह मोमबत्ती सोया मोम से तैयार की गई है, जो साफ जलने और लंबे समय तक चलने वाली खुशबू सुनिश्चित करती है. आपके घर में कहीं भी शांत माहौल बनाने के लिए आदर्श.

खासियतें:

सोया मोम संरचना

एलिगेंट सिरेमिक जार डिजाइन

व्हाइट लिली की खुशबू

साइज: 10 सेमी x 10 सेमी x 10 सेमी

10. Bath & Body Works Passionfruit And Banana Flower 3-Wick Candle 411g

Discount: ₹2300 Off | Price: ₹999 | MRP: ₹3299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

पैशनफ्रूट, अनानास के पत्तों और केले के फूल के आकर्षक मिश्रण के साथ अपने आप को एक ट्रॉपिकल स्वर्ग में ले जाएं. यह 3-बत्ती वाली मोमबत्ती कमरे में फ्रेगरेंस भरने का अनुभव प्रदान करती है, जो घर पर आरामदायक विश्राम सत्रों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

खासियतें:

इसमें नेचरल आवश्यक ऑयल होते हैं

सोया मोम मिश्रण के साथ समान रूप से जलता है

ट्रॉपिकल फ्रेगरेंस नोट्स

वज़न: 411 ग्राम

11. The Aroma Factory Transparent French Lavender Reed Aroma Oil Diffusers 100 ml

Discount: ₹1000 Off | Price: ₹999 | MRP: ₹1999 | Rating: 4.8 out of 5 stars

इस खूबसूरत फ्रेगरेंस ऑयल विसारक के साथ फ्रेंच लैवेंडर की शांत फ्रेगरेंस का आनंद लें. वास्तविक संरक्षित फूलों और नॉन-टॉक्सिक, अल्कोहल-फ्री फ्रेगरेंस मिश्रण की विशेषता के साथ, यह किसी भी कमरे में सुखदायक एनवायरनमेंट बनाने के लिए एकदम सही है.

खासियतें:

क्वालिटी के लिए ISO सर्टिफाइड

6 ईख की छड़ें शामिल हैं

पारदर्शी कांच डिजाइन

क्षमता: 100 मि.ली

12. Homesake Organic Aroma Pink 2 Pieces Candle Jars - Cinnamon

Discount: ₹2700 Off | Price: ₹300 | MRP: ₹3000 | Rating: 4.7 out of 5 stars

अपने घर को दालचीनी की गर्म, मसालेदार फ्रेगरेंस से सराबोर करें. ये हाथ से बनाई गई मोम कैंडल्स आकर्षक पिंक जार में आती हैं, जो 15 घंटे तक खुशबू प्रदान करते हुए आपकी सजावट में सुंदरता का स्पर्श जोड़ती हैं.

खासियतें:

इको-फ्रेंडली और नॉन-टॉक्सिक

लंबे समय तक रहने वाली खुशबू

2 बेलनाकार जार का सेट

साइज: प्रत्येक 9 सेमी (ऊंचाई)

13. Ekam Green Forest Pine 3 Wick Scented Candle

Discount: 29% | Price: ₹994 | MRP: ₹1400 | Rating: 4.5 out of 5 stars

एकम की इस 3-विक कैंडल्स के साथ ग्रीन फॉरेस्ट पाइन की ताज़ा खुशबू का आनंद लें. नेचर लवर्स के लिए आदर्श, यह एक कुरकुरा, इंविगोरेटिंग फ्रेगरेंस प्रदान करता है जो आपके घर को देवदार के जंगलों के सार से भर देता है.

खासियतें:

सोया मोम मिश्रण

सॉलिड ग्रीन कलर

वज़न: 256 ग्राम

साइज: बेलनाकार

14. The Better Home Pink Reusable Glass Strawberry Scent Jar Candle

Discount: ₹1080 Off | Price: ₹769 | MRP: ₹1849 | Rating: 4.6 out of 5 stars

स्ट्रॉबेरी फ्रेगरेंस जार मोमबत्ती के साथ अपने स्थान में मिठास का स्पर्श जोड़ें. एक री-यूज़ेबल ग्लास जार में रखी गई, यह मोमबत्ती न केवल एक सुखद खुशबू देती है बल्कि अपने वाइब्रेंट पिंक कलर के साथ आपकी सजावट को भी बढ़ाती है.

खासियतें:

री-यूज़ेबल ग्लास जार

स्ट्रॉबेरी की खुशबू

साइज: 11.3x11.3x12.9 सेमी

वज़न: 0.631 किग्रा

15. Bath & Body Works Salted Amber & Vetiver 3-Wick Candle - 411 g

Discount: 60% | Price: ₹1319 | MRP: ₹3299 | Rating: 4.8 out of 5 stars

इस शानदार 3-विक मोमबत्ती के साथ नमकीन एम्बर, ताजा नारंगी फूल और वेटिवर के समृद्ध, परिष्कृत मिश्रण का अनुभव करें. अपनी गर्म, एम्बर-युक्त फ्रेगरेंस के साथ एक आकर्षक माहौल बनाने के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

नेचरल आवश्यक तेलों से युक्त

स्वच्छ जलने के लिए लेड-फ्री बत्ती

सजावटी ढक्कन शामिल है

वज़न: 411 ग्राम

फ्रेगरेंस मोमबत्तियों पर Myntra की स्पेशल सेल के साथ अपने रहने की जगह को शांति और शैली के स्वर्ग में बढ़ाएं. चाहे आप लंबे दिन के बाद आराम कर रहे हों या किसी अंतरंग समारोह की मेजबानी कर रहे हों, ये कैंडल्स अपनी मनमोहक खुशबू से हर पल को बेहतर बनाने का वादा करती हैं. अपने घर की साज-सज्जा को बदलने और अपनी इंद्रियों में गूंजने वाली सुखदायक फ्रेगरेंस का आनंद लेने का मौका न चूकें. बढ़िया छूट के साथ, अब आपके स्थान को चमकाने और उसमें लग्जरी और विश्राम का सार भरने का सही समय है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.