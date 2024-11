क्‍या आप अपने किचन गैजेट्स या होम अप्लायंसेज को अपग्रेड करना चाहते हैं? तो सही मौका आ चुका है. LG, Pigeon और Philips जैसे टॉप क्‍वालिटी के ब्रांड पर आपको शानदार छूट दी जा रही है. इस इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्ट्रावागेंजा में, आप अपने किचन और घर के लिए एसेंशियल सामान 10% डिस्‍काउंट पर घर ले जा सकते हैं. इन डील्‍स के साथ, आप अपने खाना बनाने के काम को आसान बना सकते हैं, खाने के टेस्‍ट को बढ़ा सकते हैं और घर के कामों को आसान बना सकते हैं - वो भी बिना ज्‍यादा खर्च के. आइए आपको बताते हैं Flipkart पर मौजूद टॉप प्रोडक्‍ट के बारे में...

1. LG 32 L Convection Microwave Oven (MC3286BLU)

Discount: 20% | Price: ₹17,590 | M.R.P.: ₹21,999 | Rating: 4.7 out of 5 stars

यह वर्सेटाइल LG माइक्रोवेव ओवन, स्लीक डिज़ाइन के साथ एडवांस सुविधाओं को जोड़ता है, जो किसी भी किचन के लिए बेहद जरूरी है. 32 लीटर की जगह के होने के चलते आप आराम से पूरे परिवार के लिए खाना बना सकते हैं. इसमें कम तेल वाला खाना पकाने के लिए डाइट फ्राई फीचर और बारबेक्यू तैयार करने के लिए 360° मोटराइज्ड रोटिसरी दिया गया है.

2. Pigeon 25-Litre OTG + Air Fryer (Duo Airfryer, Black)

Discount: 45% | Price: ₹6,499 | M.R.P.: ₹11,990 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Aएक मल्टीटास्किंग जादू है यह पिजन ओटीजी एयर फ्रायर और ओटीजी. इसमें आप कम तेल यूज करके बेक, ग्रिल, टोस्ट और फ्राई कर सकते हैं. 25 लीटर की क्षमता के साथ, यह परिवार के लिए एक बार में पर्याप्त खाना बनाने में मदद करता है.

3. Philips HD9252/90 Air Fryer With Touch Panel (4.1 L)

Discount: 30% | Price: ₹8,799 | M.R.P.: ₹12,595 | Rating: 4.4 out of 5 stars

फिलिप्स HD9252 एयर फ्रायर के साथ एक्‍स्‍ट्रा ऑयल को अलविदा कहें. रैपिड एयर तकनीक का यूज करते हुए, यह फ्रायर तले हुए खाने का आनंद लेने का एक हेल्‍दी तरीका आपको देता है. एक टचस्क्रीन पैनल और सात कुकिंग मोड के साथ आता है.

4. Philips Daily Collection 300 W Hand Blender (HR3705/10 Mixer)

Discount: 14% | Price: ₹2,399 | M.R.P.: ₹2,795 | Rating: 4.5 out of 5 stars

फिलिप्स डेली कलेक्शन हैंड ब्लेंडर कॉम्पैक्ट होने के साथ-साथ पावरफुल भी है, जिससे गूंथना, मिलाना और फेंटना आसान हो जाता है. पांच समर्पित गति के साथ, यह किसी भी किचन के लिए एक वर्सेटाइल अतिरिक्त है.

5. Philips Daily Collection 750 W Mixer Grinder (HL7756/01)

Discount: 25% | Price: ₹3,499 | M.R.P.: ₹4,675 | Rating: 4.3 out of 5 stars

टर्बो मोटर से चलने वाला ये फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर कई तरह की चीजों को पीसने के काम आता है. स्‍मूथ बैटर बनाने और चटनी पीसने के लिए ये ग्राइंडर परफेक्‍ट है.

6. LG 20 L Grill Microwave Oven With i-Wave Technology (MH2044DB)

Discount: 22% | Price: ₹7,889 | M.R.P.: ₹10,199 | Rating: 4.3 out of 5 stars

कॉम्पैक्ट होने के साथ-साथ शक्तिशाली भी है यह LG माइक्रोवेव ग्रिल फंक्शन. इसकी i-Wave तकनीक एकसमान खाना पकाना सुनिश्चित करती है, जबकि क्वार्ट्ज हीटर सुविधा और सेफ्टी भी देता है.

7. Philips NA120/00 Air Fryer (4.2 L)

Discount: 16% | Price: ₹4,999 | M.R.P.: ₹5,995 | Rating: 4.5 out of 5 stars

फिलिप्स का एक और बेहतरीन ऑफर, NA120/00 एयर फ्रायर उन लोगों के लिए एक किचन एसेंशियल है जो बिना टेस्‍ट से समझौता किए तेल कम करना चाहते हैं. इसकी रैपिड एयर तकनीक और 4.2-लीटर क्षमता इसे स्वस्थ खाना पकाने के लिए परफेक्‍ट बनाती है.

8. Pigeon JOY SINGLE POT AUTOMATIC MULTI COOKER WARMER (1 L, White, Pack of 3)

Discount: 32% off | Price: ₹1,279 | M.R.P.: ₹1,899 | Rating: 4.1 out of 5 stars

पिजन जॉय सिंगल पॉट ऑटोमैटिक मल्टी कुकर के साथ खाना बनाना एक सुखद अनुभव बन सकता है. चावल, दलिया जैसी चीजों के लिए आदर्श, यह 1-लीटर क्षमता वाला कुकर खाना पकाने के बाद ऑटोमैटिक कीप वार्म मोड में चला जाता है.

9. Pigeon 25-Litre Oven Toaster Grill (OTG) With Rotisserie (14347-M, Black)

Discount: 39% off | Price: ₹3,499 | M.R.P.: ₹5,795 | Rating: 3.9 out of 5 stars

बेकिंग और ग्रिलिंग पसंद करने वालों के लिए, Pigeon 25-लीटर OTG एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है. यह टूल कई खाना पकाने के कामों के साथ आता है, जिससे आप पिज्जा बेक कर सकते हैं, सब्जियां ग्रिल कर सकते हैं, और यहां तक कि रोटिसरी चिकन बना सकते हैं.

10. Philips 2100 W Induction Cooktop (HD4928/01)

Discount: 44% off | Price: ₹3,299 | M.R.P.: ₹5,995 | Rating: 4.3 out of 5 stars

फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप के साथ खाना बनाना आसान हो गया है. इसके यूजर्स-अनुकूल डिज़ाइन और 2100 वाट की पावर खाने को जल्‍दी पकाने का काम करती है.

11. Pigeon Healthifry Digital Air Fryer With 360 High-Speed Air Circulation (4.2 L)

Discount: 49% off | Price: ₹2,999 | M.R.P.: ₹5,995 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Pigeon Healthifry Digital Air Fryer हाई स्‍पीड एयर कंट्रोलर टेक्‍नीक यूज करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके स्नैक्स पूरी तरह पके हुए हैं.

12. Pigeon Favourite Electric Kettle (1.2 L, Silver, Black)

Discount: 46% off | Price: ₹849 | M.R.P.: ₹1,595 | Rating: 4.5 out of 5 stars

पिजन फेवरेट इलेक्ट्रिक केतली सिर्फ एक केतली ही नहीं है - यह एक वर्सेटाइल खाना पकाने का टूल भी है. 1.2-लीटर क्षमता और तेजी से उबलने वाली तकनीक के साथ, यह चाय, कॉफी, सूप और यहां तक कि इंस्टेंट नूडल्स तैयार करने के लिए बिल्कुल सही है.

यहां ब्रांड जैसे LG, Pigeon और Philips से हाई क्‍वालिटी टूल ऑर्डर करने का ये सुनहरा मौका है. चाहे आपको परिवार के भोजन को संभालने वाला माइक्रोवेव चाहिए या हेल्‍दी खाने के लिए एयर फ्रायर, हर किचन की जरूरत के लिए यहां एक शानदार डील है. फिलिप्स के ऑयल-फ्री एयर फ्रायर्स और एलजी के ऑटो-कुक मेन्यू वाले माइक्रोवेव ओवन यहां आपको सब कुछ मिलेगा.