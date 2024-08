रक्षाबंधन बस आने ही वाला है, और इस खास बंधन को मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप अपने नन्हे-मुन्नों को बेहतरीन एथनिक वियर पहनाएं? Amazon की लेटेस्ट सेल आपके बच्चों के लिए कम दामों पर परफ़ेक्ट आउटफिट तलाशने में आपकी मदद कर सकती है. Biba, White Button और दूसरे टॉप ब्रैंड पर 77% तक की छूट के साथ, अब खूबसूरत एथनिक वियर खरीदने का समय आ चुका है. चाहे आप ट्रेडिशनल पटियाला सूट की तलाश कर रहे हों या एक अट्रेक्टिव लहंगा सेट लेना चाहते हों, इस सेल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है.

1. White Button Girl's Silk Blend Patiala Suit

Discount: 73% | Price: ₹819 | M.R.P.: ₹2,999 | Rating: 3.7 out of 5 stars

White Button Girl's Silk Blend Patiala Suit ट्रेडिशनल डिजाइन और कर्म्‍फटेबल फिट का कॉम्बिनेशन है. सिल्‍क फैब्रिक से बना ये पटियाला सूट नी लेंथ तक आता है और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के लिए बिल्कुल सही है.

खास बातें:

80% स्लिक और 20% क्रेप से बना

V-गर्दन और 3/4 स्‍लीव्‍स

लेस बॉर्डर वाला नेट का दुपट्टा

7-8 साल की लड़कियों के लिए परफेक्‍ट

2. White Button Kid's Georgette Sharara Suit

Discount: 73% | Price: ₹819 | M.R.P.: ₹2,999 | Rating: 3.7 out of 5 stars

ये White Button का बच्चों की शरारा सूट हर त्योहार के लिए एकदम सही है. रेडी टू वियर ड्रेस पर सीक्वेंस की कढ़ाई और डिजिटल प्रिंट दिया गया है. ये आउटफिट शादियों, बर्थडे और अन्‍य स्‍पेशल इवेंट पर दूसरे ट्राई किया जा सकता है.

खास बातें:

75% पॉलिएस्टर और 25% कॉटन से बना

सीक्वेंस की कढ़ाई और डिजिटल प्रिंट

सॉफ्ट जॉर्जेट का दुपट्टा

4-5 साल की लड़कियों के लिए परफेक्‍ट

शादियों, पार्टियों और त्योहारों के लिए बढ़िया आउटफिट

3. AHHAAAA Kids Ethnic Cotton Silk Blend Nehru Modi Jacket Kurta And Pyjama Set For Boys

Discount: 77% | Price: ₹902 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ये AHHAAAA Kids Ethnic Cotton Silk Blend Nehru Modi Jacket Kurta And Pyjama Set छोटे ब्वॉयज के लिए एक शानदार आउटफिट है. रक्षाबंधन से लेकर शादियों तक, हर तरह के इवेंट के लिए बढ़िया ये सेट आपके बच्चे को परफेक्‍ट लुक दे सकता है. इसका रेगुलर फिट और कर्म्‍फटेबल डिजाइन इसे पूरे दिन पहनने में आसान बनाता है.

खास बातें:



सिल्क ब्लेंड से बना

कुर्ता, नेहरू जैकेट और पजामा शामिल हैं

जैकेट पर मिरर वर्क किया गया है

2-3 साल के ब्वॉयज के लिए परफेक्‍ट

4. AHHAAAA Kids Ethnic Silk Indian Bollywood Style Print Indo-Western Sherwani Set For Boys

Discount: 77% | Price: ₹903 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

AHHAAAA का ये ट्रेडिशनल बच्चों का एथनिक सिल्क ब्लेंड शेरवानी सेट त्योहारों के लिए जरूरी है. इसका फ़िरोज़ी ब्‍लू कलर आपके बच्चे को अलग दिखाएगा. आराम और स्टाइल के लिए बनाया गया, ये सेट त्योहारी सीजन में यादगार पल बनाने के लिए बढ़िया है.

खास बातें:

आर्ट सिल्क से बना

कुर्ता, बनियान और पैंट शामिल हैं

फ़िरोज़ी ब्‍लू कलर में उपलब्ध

9-10 साल के ब्वॉयज के लिए परफेक्‍ट

5. Superminis Girls Sanganeri Prints Frock Style Cotton Kurti With Full Length Sharara Set

Discount: 71% | Price: ₹694 | M.R.P.: ₹2,365 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Superminis Girls Sanganeri Prints फ्रॉक स्टाइल कॉटन कुर्ती और फुल लेंथ शरारा सेट फेस्टिवल के लिए अच्‍छा आउटफिट है. कैम्ब्रिक कॉटन ब्लेंड कपड़े से बना, ये सेट आपके बच्चे की स्किन पर सॉफ्ट रहता है.

खास बातें:

कैम्ब्रिक कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बना

ट्रेडिशनल सांगनेरी प्रिंट और गोटा पट्टी की डिटेलिंग

फुल लेंथ शरारा

12-18 महीने की गर्ल्‍स के लिए परफेक्‍ट ऑप्‍शन

6. BIBA Girls Viscose Lehenga Choli Set Readymade

Discount: 53% | Price: ₹2,811.67 | M.R.P.: ₹5,995 | Rating: 4.0 out of 5 stars

BIBA एक खूबसूरत गर्ल्स विस्कोस लहंगा चोली सेट पेश करता है, जो खास मौकों के लिए बिल्कुल सही है. इस सेट में एक ब्लाउज, लहंगा और दुपट्टा शामिल है, जो सभी हाई क्‍वालिटी विस्कोस से बने हैं. इसका डिजाइन एक सही फिट सुनिश्चित करता है, जबकि पैटर्न बेहद खूबसूरत है.

खास बातें:

विस्कोस कपड़े से बना

ब्लाउज, लहंगा और दुपट्टा शामिल है

नेवी ब्लू कलर में उपलब्ध

6-7 साल की गर्ल्‍स के लिए उपयुक्त

7. Superminis Baby Boys Sanganeri Lehariya Print Kurta And White Pyjama With Elastic Closure

Discount: 64% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹1,599 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Superminis Baby Boys Sanganeri Lehariya Print Kurta and White Pyjama Set आपके छोटे बच्चों को जरूर पसंद आने वाला है. कॉटन से बना, यह सेट आपके बच्चे को पूरे दिन कर्म्‍फटेबल रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह ड्रेस रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के लिए परफेक्‍ट है.

खास बातें:

कॉटन से बना

ट्रेडिशनल लेहरिया प्रिंट

5-6 साल के बच्‍चों के लिए परफेक्‍ट

8. AHHAAAA Kids Ethnic Silk Blend Indo-Western Sherwani Set For Boys 504MF

Discount: 77% | Price: ₹939 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

AHHAAAA किड्स एथनिक सिल्क ब्लेंड इंडो-वेस्टर्न शेरवानी सेट उन लड़कों के लिए एक आदर्श ऑप्‍शन है जो इस रक्षाबंधन में एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं. एक शानदार सिल्क ब्लेंड से तैयार, इस सेट में कुर्ता, बनियान और पैंट शामिल है.

खास बातें:

सिल्क ब्लेंड स्‍टफ से बना

कुर्ता, बनियान और पैंट शामिल है.

मिरर वर्क आउटफिट में स्‍टाइल लाता है

9. AJ DEZINES Kids Ethnic Wear Dhoti Kurta Set For Boys With Waist Coat

Discount: 58% | Price: ₹1,459 | M.R.P.: ₹3,499 | Rating: 3.9 out of 5 stars

AJ DEZINES धोती कुर्ता सेट विद वेस्ट कोट ब्‍वॉयज के लिए एक ट्रेडिशनल और साथ ही ट्रेंडी आउटफिट है. रॉ स्किल से बने इस सेट में कुर्ता बटनदार मोर्चे के साथ, बॉर्डर वाली धोती और वुवन डिज़ाइन वाली बनियान शामिल है.

खास बातें:

3-पीस सेट: कुर्ता, धोती और बनियान

रॉ स्किल से बना.

इलास्टिक वेस्‍ट.

कई कलर्स में उपलब्ध

10. BIBA Kid's Salwar Suit Set

Discount: 55% | Price: ₹899 | M.R.P.: ₹1,999 | Rating: 3.9 out of 5 stars

यह BIBA किड्स सलवार सूट सेट परंपरा और आराम का एक सही कॉम्बिनेशन है. 100% कॉटन से बना यह सेट नी लेंथ सलवार और राउंड नेक और लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स वाले कुर्ते के साथ आता है.

खास बातें:

100% कॉटन से बना

लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स और नी लेंथ डिज़ाइन

विभिन्न कलर्स में उपलब्ध





11. Superminis Boy's Cotton Kurta With Dhoti

Discount: 63% | Price: ₹521 | M.R.P.: ₹1,399 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Superminis कॉटन कुर्ता धोती के साथ छोटे बच्‍चों के लिए एक क्लासिक और कर्म्‍फटेबल ड्रसे है. गोल्डन थ्रेड वर्क, गोल कॉलर और फुल स्‍लीव्‍स के साथ, यह सेट रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल सही है.

खास बातें:

मुलायम कॉटन से बना

राउंड कॉलर के साथ फुल स्‍लीव्‍स

साइड बटन डिज़ाइन

गोल्डन थ्रेड वर्क

12. BIBA Girl's Suit Set

Discount: 50% | Price: ₹1,405 | M.R.P.: ₹2,799 | Rating: 3.2 out of 5 stars

यह BIBA गर्ल्स मिंट ग्रीन प्रिंटेड कॉटन सूट सेट आपकी लाडली को यकीनन पसंद आएगा. इस सेट में एक बिना स्‍लीव्‍स का कुर्ता है जिसमें एक टियर फिट और मैचिंग सलवार है.

खास बातें:

कॉटन से बना.

V-नेक और बिना स्‍लीव्‍स का कुर्ता

मैचिंग सलवार

कई साइज में उपलब्ध

13. BIBA Girls Cotton Straight Printed Kurta Skirt Suit Set

Discount: 55% | Price: ₹1,029 | M.R.P.: ₹2,299 | Rating: 4.0 out of 5 stars

BIBA गर्ल्स कॉटन स्ट्रेट प्रिंटेड कुर्ता स्कर्ट सूट सेट परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण है. इस सेट में स्‍ट्रेट फिट कुर्ता है, जिसमें एक वाइबेंट प्रिंट और एक मैचिंग स्कर्ट शामिल है.

खास बातें:

100% कॉटन स्‍टफ

स्‍ट्रेट फिट कुर्ता

मैचिंग स्कर्ट

कई कलर्स में उपलब्ध

14. BIBA Girls Aqua Coral Cotton Flared Kurta Garara Suit Set

Discount: 49% | Price: ₹2,045 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.0 out of 5 stars

BIBA गर्ल्स एक्वा कोरल कॉटन फ्लेयर्ड कुर्ता गरारा सूट सेट त्योहारों के लिए एक बना है. इस सेट में फ्लेयर्ड कुर्ता और एक मैचिंग गरारा शामिल है, दोनों ही सॉफ्ट कॉट से बने हैं.

खास बातें:

मैचिंग गरारा के साथ फ्लेयर्ड कुर्ता

सॉफ्ट कॉटन से बना

एक्वा कोरल कलर

लेस डिटेल

15. BIBA Girls Suit Set

Discount: 54% | Price: ₹1,199 | M.R.P.: ₹2,599 | Rating: 3.4 out of 5 stars

बीबा गर्ल्स ऑफ व्हाइट प्रिंटेड कॉटन सूट सेट आपकी बेटी के लिए एक फैशनेबल और कर्म्‍फटेबल आउटफिट है. इस सेट में कुर्ता 3/4 स्‍लीव्‍स के साथ, V-गर्दन, पैंट और एक मैचिंग दुपट्टा शामिल है.

खास बातें:

कॉटन से बना.

3/4 स्‍लीव्‍स के साथ कुर्ता

मैचिंग दुपट्टे के साथ पैंट

व्‍हाइट लेस

जैसे-जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, अपने बच्‍चों को बेहतरीन एथनिक ड्रेस में तैयार करने का इससे अच्छा समय कोई नहीं है. अमेज़न का ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल बच्चों के लिए शानदार ड्रेसेज पर 35% तक की छूट पेश कर रहा है. चाहे आप ट्रेडिशनल पटियाला सूट की तलाश में हों या स्टाइलिश लहंगा सेट की, इस सेल में हर टेस्‍ट और इवेंट के लिए आपको ड्रेस मिल जाएगी.