अब समय आ गया है ग्लैमर दिखने का! Myntra की एक्सक्लूसिव मेकअप डील्स में आपको ढेरों मेकअप प्रोडक्ट्स पर लाजवाब छूट मिल रही है. चाहे आप परफेक्ट बोल्ड लिप्स की तलाश कर रहे हों या हाई-शाइन नेल्स के साथ नेक्‍स्‍ट पार्टी लुक को फिनिश करना चाहते हों, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर मौजूद है. लेकिन ध्यान रखें: यह ऑफर सीमित समय के लिए है, और 60% या उससे अधिक की छूट के साथ यह स्टॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं. लक्ज़री ब्रांड्स से लेकर बजट-फ्रेंडली ऑप्शंस तक, हमने आपके लिए बेस्ट ब्यूटी डील्स को क्यूरेट किया है, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे. तो जल्दी करें और इन ब्यूटी स्टील्स को हाथ से जाने से पहले ऑर्डर कर दें.

1. Lakme Glitterati Collection Nail Paint For High Glam, 12ml – Icicle 121

Discount: 60% | Price: ₹140 | M.R.P.: ₹350 | Rating: 4.4 out of 5 stars

"Icicle 121" शेड में यह शाइनी नेल पॉलिश आपके मैनिक्योर को शानदार लुक देती है. यह क्रूएल्टी-फ्री पॉलिश लम्‍बे समय तक हटती नहीं है और चार खूबसूरत शेड्स में उपलब्ध है.

मुख्य विशेषताएं:

ग्लिटर फिनिश

लॉन्ग-लास्टिंग वियर

क्रूएल्टी-फ्री फॉर्मूला

2. Deborah Milano True Beige Newskin Wet And Dry Compact Foundation 03

Discount: 80% | Price: ₹280 | M.R.P.: ₹1400 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह वेट और ड्राय फाउंडेशन मीडियम कवरेज और नेचुरल फिनिश आपको देगा. विटामिन्स A, C, और E से भरपूर होने के साथ यह सेंसिटिव स्किन के लिए भी परफेक्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

वेट या ड्राय यूज

एंटी-पॉल्यूशन विटामिन्स से भरपूर

मीडियम कवरेज

3. Lakme 9to5 Weightless Matte Mousse Lip And Cheek Colour - Cocoa Soft

Discount: 60% | Price: ₹290 | M.R.P.: ₹725 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह डुअल-यूज़ प्रोडक्ट होठों और गालों के लिए परफेक्ट है. इसका वेटलेस मूस फॉर्मूला मीडियम कवरेज और मैट फिनिश देता है.

मुख्य विशेषताएं:

लिप और चीक्स टिंट

वेटलेस मूस टेक्सचर

मैट फिनिश

4. Lakme Xtraordin-airy Lip Mousse – Chocolate Temptation

Discount: 63% | Price: ₹332 | M.R.P.: ₹899 | Rating: 4.3 out of 5 stars

"Chocolate Temptation" शेड में यह लिप मूस हाइड्रेटिंग और मैट फिनिश देता है, जो पूरे दिन टिकता है.

मुख्य विशेषताएं:

फुल कवरेज

हाइड्रेटिंग और लॉन्ग-लास्टिंग

क्रूएल्टी-फ्री

5. Blue Heaven Kiss And Blush Lip And Cheek Tint With Mango Butter And Avocado Oil – Flashy Pink

Discount: 62% | Price: ₹104 | M.R.P.: ₹275 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह डुअल यूज प्रोडक्ट मैंगो बटर और एवोकाडो ऑयल से समृद्ध है, जो होठों और गालों को नेचुरल पिंक ग्लो देता है.

मुख्य विशेषताएं:

मैंगो बटर और एवोकाडो ऑयल से भरपूर

मॉइस्चराइजिंग मैट फिनिश

बजट-फ्रेंडली

6. Bella Vita Organic Long Lasting Intense Drama Kajal – Black

Discount: 65% | Price: ₹96 | M.R.P.: ₹275 | Rating: 4.8 out of 5 stars

बोल्‍ड आईज के लिए Bella Vita का यह इनटेंस काजल परफेक्ट है. बादाम के तेल से समृद्ध, यह काजल स्मज-प्रूफ और आंखों के लिए पौष्टिक है. इसका लॉन्ग-लास्टिंग मैट फिनिश आपकी आंखों को पूरे दिन डिफाइन रखता है.

मुख्य विशेषताएं:

स्मज-प्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग

बादाम के तेल से समृद्ध

मैट फिनिश

क्रूएल्टी-फ्री फॉर्मूला

7. MyGlamm Manish Malhotra Beauty By MyGlamm Liquid Matte Lipstick – Envy Me

Discount: 70% | Price: ₹298 | M.R.P.: ₹995 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह लिक्विड मैट लिपस्टिक "Envy Me" शेड में शानदार रेड कलर के साथ आती है. इसका फुल कवरेज और लॉन्ग-लास्टिंग फॉर्मूला आपके होंठों को घंटों तक परफेक्ट बनाए रखेगा.

मुख्य विशेषताएं:

लॉन्ग-लास्टिंग मैट फिनिश

फुल कवरेज

डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड

मल्टीपल शेड्स में उपलब्ध

8. LICK 30 Pcs Square Shape Acrylic-Reusable Artificial Press On Nails - Nude

Discount: 65% | Price: ₹157 | M.R.P.: ₹449 | Rating: 4.3 out of 5 stars

सैलून जैसे नेल्स के लिए यह 30-पीस सेट एक गेम-चेंजर है. न्‍यूड शेड में यह प्रेस-ऑन नेल्स आसान और दोबारा यूज किए जा सकते हैं, जिससे नेचुरल नेल्स को कोई नुकसान नहीं होता.

मुख्य विशेषताएं:

30 पीस प्रति सेट

दोबारा उपयोग कर सकते हैं

16 अलग-अलग शेड्स में उपलब्ध

क्रूएल्टी-फ्री और लॉन्ग-लास्टिंग

9. Lakme Absolute Skin Dew Hydrating Serum Primer For Face - 28g

Discount: 60% | Price: ₹300 | M.R.P.: ₹750 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह हाइड्रेटिंग प्राइमर ड्राई स्किन के लिए एकदम सही है. इसका सीरम जैसा कंसिस्टेंसी आपकी स्किन को गहराई से पोषण देता है, जिससे मेकअप के लिए स्मूद बेस मिलता है.

मुख्य विशेषताएं:

सीरम-प्राइमर हाइब्रिड

हाइड्रेट और पोषण करता है

ड्राई स्किन के लिए उपयुक्त

क्रूएल्टी-फ्री

10. Lakme 9to5 Powerplay Priming Foundation, Built-In Primer, SPF 20 - Cool Ivory

Discount: 60% | Price: ₹260 | M.R.P.: ₹650 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह प्राइमर और फाउंडेशन का कॉम्बो आपके रूटीन को सरल बनाता है. SPF 20 के साथ, यह नेचुरल फिनिश देता है और आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन भी देता है.

मुख्य विशेषताएं:

बिल्ट-इन प्राइमर

मीडियम कवरेज

नेचुरल फिनिश और SPF 20

10 शेड्स में उपलब्ध

डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड

Myntra के Makeup Magic डील्स आपके ब्यूटी रूटीन को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए. वाइब्रेंट लिप कलर्स से लेकर वर्सेटाइल फाउंडेशन तक, ये टॉप-रेटेड प्रोडक्ट्स अब आपको कम दाम में मिल जाएंगे. चाहे आप मेकअप के शौकीन हों या एक्सपर्ट, इन शानदार डील्स में आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स ज़रूर मिलेंगे. अभी Myntra पर शॉपिंग करें!