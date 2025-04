इस वेडिंग सीज़न KARATCART के Earrings से पाएं Royal Look, Myntra की Sale में 600 रुपये से कम में खरीदें स्टनिंग डिज़ाइन्स

सच मानिए, शादी के कपड़ों में असली जादू तब आता है जब आप सही एक्सेसरीज़ का चुनाव करते हैं, और इयररिंग्स से बेहतर क्या हो सकता है? ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके लुक को नया आयाम देती हैं. खासकर जब फंक्शन्स, सेल्फ़ीज़ और रस्मों का दौर हो, तो बिना ज्यादा खर्च के अपने स्टाइल को हर बार नया बनाना एक सपना सा लगता है. Myntra के Great Indian Wedding Sale में KARATCART ब्रांड के इयररिंग्स इस खजाने को साकार करते हैं और वो भी 600 रुपये से कम में. फिर चाहे आप बोल्ड हूप्स के दीवाने हों, नाजुक कुंदन ड्रॉप्स के या ट्रेडिशनल झुमकों के, यहां हर टेस्ट और हर मूड के लिए कुछ खास मिलेगा. इतना ग्लैमर और स्टाइल, ऐसी कीमतों में, एक जोड़ी पर दिल भला कैसे भरेगा? तो सोचिए मत, यही वक्त है अपनी एक्सेसरीज़ को अपग्रेड करने का!

Also Read: Earrings Trends 2025: The Best Styles To Wear Every Day

इस वेडिंग सीजन में KARATCART इयररिंग्स से सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करें, Myntra के Great Indian Wedding Sale पर 600 रुपये से कम में सब कुछ पाएं; फोटो क्रेडिट: Unsplash

1. Bohey Gold Plated Textured Hoop Earrings

ये ओवरसाइज़्ड टेक्सचर्ड हूप्स बोल्ड हैं, गोल्डन हैं और आपकी कॉकटेल साड़ी या फ्यूज़न शरारा को एकदम खास बना सकते हैं. 5 सेमी की लेंथ में ये स्टेटमेंट पीस किसी और ज्वेलरी के बिना भी कमाल लगते हैं. इनका टेक्सचर्ड फिनिश 202 रुपये की कीमत पर भी प्रीमियम लुक देता है.

2. KARATCART Kundan Drop Earrings (Pink And Teal)

अगर आप कलर और ट्रेडिशन का मेल ढूंढ रही हैं, तो ये कुंदन इयररिंग्स एकदम परफेक्ट हैं. गोल्ड प्लेटिंग और पिंक-टील कॉम्बिनेशन इन्हें हल्दी और मेहंदी के लिए खास बनाता है. 222 रुपये में ये कीमत से कहीं ज़्यादा की लगती हैं.

3. KARATCART Antique Engraved Tribal Drop Earrings

ये ट्राइबल स्टाइल ड्रॉप्स कुछ हटकर ट्राय करने वालों के लिए हैं. एंटीक गोल्ड प्लेटिंग और उकेरे गए डिटेल्स इन्हें विंटेज लुक देते हैं, लेकिन इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी खूब जंचते हैं. 237 रुपये में ये एक फैशन-फॉरवर्ड ऑप्शन हैं.

4. KARATCART Green Circular Kundan Drops

7 सेमी लेंथ के ये सर्कुलर ड्रॉप इयररिंग्स पूरी तरह ड्रामा लेकर आते हैं. ग्रीन कलर का सेंटर और गोल्ड बैकग्राउंड के साथ कुंदन डिटेल्स इन्हें रिच और ट्रेडिशनल बनाते हैं. रिसेप्शन और संगीतमय शामों के लिए परफेक्ट.

5. KARATCART Maroon And Gold Geometric Jhumkas

हैंडक्राफ्टेड झुमके जो एथनिक और एजीय का सही बैलेंस रखते हैं. ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मॉडर्न है, वहीं मैरून-गोल्ड फिनिश इन्हें ट्रेडिशनल बनाए रखती है. 272 रुपये में ये आपके झुमका कलेक्शन में फ्रेशनेस लाते हैं.

6. Bohey Silver Plated Drop Earrings (Set Of 2)

दो जोड़ी सिल्वर-प्लेटेड ड्रॉप इयररिंग्स एक साथ, वो भी मॉडर्न डिज़ाइनों में. चाहे खुद पहनें, मिक्स एंड मैच करें या बहन को गिफ्ट दें, 275 रुपये से भी कम में दो ऑप्शन मिलना शानदार है.

7. KARATCART Red Floral Drop Earrings

रेड, गोल्ड और फ्लोरल, ये वेडिंग सीज़न के लिए परफेक्ट कॉम्बो है. ये बोल्ड ड्रॉप इयररिंग्स खूबसूरत बीडवर्क और रिच लुक के साथ ध्यान खींचते हैं. फ्लोरल शेप हर चेहरे और आउटफिट पर जचती है.

8. Bohey Gold Plated Contemporary Drop Earrings

साफ, सिंपल और बहुपरकारी, ये कंटेम्परेरी ड्रॉप्स आपके ऑलराउंडर इयररिंग्स बन सकते हैं. गोल्डन फिनिश और लीवर-बैक क्लोजर इन्हें रोज़मर्रा के ग्लैमर और इवनिंग आउट दोनों के लिए आदर्श बनाते हैं.

9. KARATCART Dome Shaped Gold-Plated Jhumkas

गोल डोम-शेप डिज़ाइन सबको पसंद आता है, और इसमें कुंदन डिटेलिंग इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है. ये झुमके ट्रेडिशनल अवसरों के लिए परफेक्ट हैं और आपके अनारकली या साड़ी में चार चांद लगाते हैं.

10. KARATCART Gold Plated Contemporary Jhumkas

झुमकों को मिला मॉडर्न ट्विस्ट, ये स्लिक पिंक-टोन वाले इयररिंग्स कुंदन के साथ क्लासिक ट्रेडिशन और मिनिमल ज्योमेट्री का मेल हैं. 11.5 सेमी की लेंथ इन्हें दुल्हन की हल्दी और संगीतमय एंट्री के लिए आदर्श बनाती है.

11. KARATCART American Diamond Square Studs

हर मौके पर डैंगलर्स जरूरी नहीं होते. ये रोज़ गोल्ड स्क्वायर स्टड्स पुराने हॉलीवुड स्टाइल के साथ कंटेम्परेरी टच लाते हैं. अमेरिकन डायमंड्स बिना ज़्यादा चमक के एलिगेंस लाते हैं, साड़ियों और कॉकटेल गाउन के लिए आदर्श.

12. Bohey Contemporary Drop Earrings

बड़े, बोल्ड और ध्यान खींचने वाले, ये गोल्ड प्लेटेड ड्रॉप्स यूनिक और आर्टिस्टिक डिज़ाइन के साथ आते हैं. हैंडक्राफ्टेड टच इन्हें पर्सनैलिटी देता है और चौड़ा कर्व इन्हें चेहरे के साथ खूबसूरती से फिट करता है.

13. KARATCART Silver Plated Kundan Drop Earrings

कुंदन, लेकिन अलग स्टाइल में. सिल्वर प्लेटेड ये जोड़ी रॉयल फील देती है लेकिन ट्रेडिशनल गोल्डन से हटकर है. हरा स्टोनवर्क इसमें परफेक्ट कंट्रास्ट लाता है, हल्दी और मेहंदी के लिए खास. सिर्फ 580 रुपये में एक रिच पीस.

14. KARATCART Leaf Shaped Kundan Drop Earrings

13 सेमी लंबा ये डिज़ाइन एकदम अट्रैक्टिव है. लीफ डिज़ाइन गर्दन के साथ खूबसूरती से कर्व करता है और रेड-गोल्ड कॉम्बिनेशन इसे रॉयल वेडिंग वाइब्स देता है. वेलवेट दुपट्टों या ब्रोकैड ब्लाउज़ के लिए आदर्श.

15. KARATCART American Diamond Silver Drop Earrings

जब गोल्ड का मूड ना हो, तब ये सिल्वर टोन वाला जोड़ा आपकी स्टाइल को मॉडर्न ग्रेस देता है. ब्लू स्टोन्स और अमेरिकन डायमंड्स इन्हें कॉकटेल, एंगेजमेंट या डेट नाइट्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

वेडिंग सीज़न का असली मज़ा तब है जब आपका हर लुक परफेक्ट और स्टाइलिश हो, और इसके लिए अब आपको भारी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं. KARATCART के 600 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध इयररिंग्स ने फैशन को अफोर्डेबल बना दिया है. ये इयररिंग्स न सिर्फ आपकी सुंदरता को निखारने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, बल्कि हर मौके के लिए परफेक्ट हैं, चाहे आप गेस्ट हों, ब्राइड्समेड, या दुल्हन की सबसे करीबी दोस्त. बोल्ड झुमकों से लेकर स्टाइलिश स्टड्स और नाज़ुक कुंदन ड्रॉप्स तक, हर जोड़ी में यूनीक अट्रैक्शन और परफेक्शन है.

यह मौका है अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का और अपने पहनावे को हर बार नए अंदाज़ में पेश करने का. Myntra के Great Indian Wedding Sale ने इसे और भी आसान बना दिया है, जिससे आपकी एक्सेसरीज़ भी शादी की रौनक की तरह चमकें. चाहे आपका पसंदीदा स्टाइल ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, यहां हर ऑप्शन आपको एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस देगा. तो देर किस बात की? अपने पसंदीदा इयररिंग्स अभी चुनें और हर फंक्शन में सबसे अलग और खास दिखें. आपकी एक्सेसरीज़ आपकी कहानी कहेंगी, और यह कहानी खूबसूरत और यादगार होनी चाहिए!