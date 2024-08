Independece Day: आ रही है Myntra की राइट टू फैशन सेल, यहां मिलेगी वूमेन टॉप पर 78% तक की छूट

Myntra Right To Fashion Sale के दौरान स्टाइल के साथ Independence Day मनाने के लिए तैयार हो जाएं. वूमेन टॉप की इस वाइड रेंज पर 78% तक का डिस्‍काउंट भी दिया जा रहा है. ये ऑफर बिना ज्‍यादा खर्च किए आपके वॉर्डरोब को अपडेट करने का सही मौका है. खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट से लेकर ट्रेंडी ज्योमेट्रिक पैटर्न तक, हर फैशन लवर के लिए यहां कुछ न कुछ जरूर है.

1. Allen Solly Woman Floral Printed V-Neck Bell Sleeve Top

Discount: 50% | Price: ₹1149 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 3.1 out of 5 stars

एलन सोली वूमेन फ्लोरल प्रिंटेड V-नेक बेल स्लीव टॉप के साथ एलिगेंस पाएं. इस क्रीम कलर के रेगुलर फिट टॉप में फ्लोरल प्रिंट दिया गया है. V-नेक डिज़ाइन और थ्री-क्वार्टर बेल स्लीव्स इसमें चार-चांद लगाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% पॉलिएस्टर से बना

मशीन वॉशेबल

वुवन डिज़ाइन

फ्लोरल प्रिंट

2. Stylecast X Slyck Floral Printed V-Neck Top

Discount: 62% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹1049 | Rating: 3.9 out of 5 stars

स्टाइलकास्ट X स्लीक फ्लोरल प्रिंटेड V-नेक टॉप आपके कैज़ुअल वॉर्डरोब के लिए एक जरूरी आउटफिट है. स्‍टाइलिश फ्लोरल प्रिंट का ये ऑफ-व्हाइट टॉप 100% पॉलिएस्टर से तैयार किया गया है. इसकी लॉन्‍ग पफ स्लीव्स और V-नेक डिज़ाइन इसे स्टाइलिश होने के साथ-साथ वर्सेटाइल भी बनाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ब्रीथेबल फैब्रिक

हाथ से धो सकते हैं

कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट

वुवन डिज़ाइन

3. Allen Solly Woman Floral Print Round Neck Flared Sleeve Top

Discount: 40% | Price: ₹1079 | M.R.P.: ₹1799 | Rating: 4.1 out of 5 stars

एलन सोली वूमन फ्लोरल प्रिंट के इस राउंड नेक फ्लेयर्ड स्लीव टॉप के साथ अपने वार्डरोब को कलरफुल कर दें. बेज और रेड फ्लोरल प्रिंट इसको वाइब्रेंट बनाता है, जबकि राउंड नेक और स्‍मॉल फ्लेयर्ड स्लीव्स आपको चिक लुक देने का काम करती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% पॉलिएस्टर मटेरियल

मशीन वॉशेबल

वुवन डिज़ाइन

ट्रेंडी फ्लोरल पैटर्न के साथ रेगुलर फिट

4. EVERYDAY by ANI Women Printed Georgette Top

Discount: 74% | Price: ₹571 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.2 out of 5 stars

The EVERYDAY by ANI Women Printed Georgette Top फैशन लवर्स को जरूर पसंद आएगा. खूबसूरत एथनिक मोटिफ्स प्रिंट की विशेषता वाला यह ब्राउन टॉप मंदारिन कॉलर और लॉन्‍ग रोल-अप स्लीव्स के साथ आता है. इसका जॉर्जेट फैब्रिक काफी लाइट होता है.

मुख्य विशेषताएं:

विस्कोस रेयॉन से बना

मशीन वॉशेबल

एथनिक मोटिफ्स प्रिंट

रोल-अप स्लीव्स

5. Roadster Women Pink Solid Pure Cotton Top With Button Details On Side

Discount: 45% | Price: ₹439 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4 out of 5 stars

Roadster Women Pink Solid Pure Cotton Top आराम और स्टाइल का कॉम्बिनेशन है. 100% कॉटन से तैयार किया गया यह टॉप राउंड नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स के साथ आता है. सॉलिड पिंक कलर और साइड पर बटन इसमें एलिगेंस लाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन मटेरियल

मशीन वॉशेबल

कैज़ुअल और स्टाइलिश डिज़ाइन

6. Allen Solly Woman Checked V-Neck Puff Sleeve Cotton Shirt Style Top

Discount: 50% | Price: ₹1249 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Allen Solly Woman Checked V-Neck Puff Sleeve Cotton Shirt Style Top के साथ क्लासिक लुक पाने की आपकी इच्‍छा पूरी हो सकती है. ब्लू और व्हाइट चेकर्ड पैटर्न इसमें क्‍लासी लुक लाते हैं, जबकि छोटी पफ स्लीव्स और V-नेक डिज़ाइन इसमें एक कंटेंपरेरी ट्विस्ट लाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

प्‍यारे कॉटन से बना

मशीन वॉशेबल

पॉलिश्ड लुक के लिए बटन क्लोजर

ट्रेंडी टच के लिए पफ स्लीव्स

7. RARE Beige Floral Print Petal Sleeves Shirt Style Top

Discount: 59% | Price: ₹655 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4 out of 5 stars

The RARE Beige Floral Print Petal Sleeves Shirt Style Top किसी भी वॉर्डरोब के लिए एक सुखद अतिरिक्त है. इस बेज टॉप में एक प्यारा फ्लोरल प्रिंट है और इसकी पेटल स्लीव्स काफी खूबसूरत लगती हैं. बटन क्लोजर के साथ इसका शर्ट-स्टाइल डिज़ाइन इसे कैज़ुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों इवेंट के लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

पॉलिएस्टर जॉर्जेट से बना

हाथ से धो सकते हैं

बटन क्लोजर के साथ शर्ट स्टाइल

फेमिनिन टच के लिए पेटल स्लीव्स

8. Roadster The Lifestyle Co Lavender Geometric Puff Sleeve Crochet Knit Blouson Top

Discount: 75% | Price: ₹424 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

रोडस्टर का यह लैवेंडर ब्लौज़न टॉप एक टाइमलेस पीस है जो आराम और स्टाइल दोनों आपको देगा. जियोमेट्रिक सेल्फ-डिज़ाइन इसे कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट बनाता है. लंबी पफ स्लीव्स और राउंड नेक के साथ, इसे सॉफ्ट कॉटन से तैयार किया गया है और इसमें एक वुवन क्रोकेट फैब्रिक है.

मुख्य विशेषताएं:

14 दिन की वापसी और एक्सचेंज

लंबी पफ स्लीव्स

जियोमेट्रिक सेल्फ-डिज़ाइन

राउंड नेक

क्रोकेट फैब्रिक

9. Kibo Floral Print Crepe Top

Discount: 77% | Price: ₹482 | M.R.P.: ₹2099 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Kibo के इस फ्लोरल प्रिंट के क्रेप टॉप के साथ अपने डेली आउटफिट में स्‍टाइल का तड़का लगाएं. V-नेक और लॉन्‍ग पफ स्लीव्स की विशेषता वाला यह टॉप कैज़ुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों अवसरों पर पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

V-नेक डिज़ाइन

बटन क्लोजर

लॉन्‍ग पफ स्लीव्स

क्रेप फैब्रिक

10. Azira Floral Print Mandarin Collar Puff Sleeve Cotton Peplum Top

Discount: 63% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹1899 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Azira का यह पेप्लम टॉप फ्लोरल प्रिंट, मंदारिन कॉलर और स्‍मॉल पफ स्लीव्स के साथ आता है. जबकि टाई-अप डिटेलिंग और 100% कॉटन से तैयार किया गया यह टॉप इसे कैज़ुअली पहनने के लिए परफेक्‍ट ऑप्‍शन बनाते है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट

मंदारिन कॉलर

छोटी पफ स्लीव्स

टाई-अप डिटेल

100% कॉटन फैब्रिक

11. Kazo Pink Floral Embellished Cowl Neck Top

Discount: 60% | Price: ₹1316 | M.R.P.: ₹3290 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Kazo के इस एम्बेलिश्ड काउल नेक टॉप के साथ अपने वॉर्डरोब में ग्लैमर लाएं. पिंक फ्लोरल डिज़ाइन और सेक्विन वर्क इसे पार्टी वियर टॉप बनाता है. लॉन्‍ग रेगुलर स्लीव्स और वुवन फैब्रिक के साथ, यह टॉप आपको स्टाइल और आराम दोनों देने वाला है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल एम्बेलिश्ड डिज़ाइन

काउल नेक

सेक्विन वर्क

लॉन्‍ग रेगुलर स्लीव्स

12. StyleCast Women Round Neck Cotton Top

Discount: 58% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1899

स्टाइलकास्ट का यह बेज फ्लोरल टॉप किसी भी वॉर्डरोब के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन है. राउंड नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स इसे कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्‍ट टॉप बनाती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट

राउंड नेक

स्‍मॉल स्‍लीव्‍स

कॉटन स्‍टफ

13. Kazo Self Design Smocked Puff Sleeves Keyhole Neck Cinched Waist Top

Discount: 50% | Price: ₹1245 | M.R.P.: ₹2490 | Rating: 4.4 out of 5 stars

काज़ो का यह एलिगेंट टॉप स्मोक्ड पफ स्लीव्स के साथ सेल्फ-डिज़ाइन पेश करता है. कीहोल नेक और सिंच्ड वेस्‍ट इसे कैज़ुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों अवसरों पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट बनाते हैं. इसे विस्कोस रेयॉन से तैयार किया गया है.

मुख्य विशेषताएं:

सेल्फ-डिज़ाइन

स्मोक्ड पफ स्लीव्स

कीहोल नेक

सिंच्ड वेस्‍ट

विस्कोस रेयॉन फैब्रिक

14. Tokyo Talkies Ethnic Motifs Printed Jacquard Cami Top With Jacket

Discount: 75% | Price: ₹437 | M.R.P.: ₹1749 | Rating: 4.2 out of 5 stars

टोक्यो टॉल्कीज़ का यह अनोखा कैमी टॉप जैकेट के साथ आता है, जिसमें जैक्वार्ड फैब्रिक पर एथनिक मोटिफ्स प्रिंट किए गए हैं. राउंड नेक और लॉन्‍ग रेगुलर स्लीव्स इसमें ट्रेडिशनल टच लाते हैं, जिससे आप इसे आराम से कैज़ुअल इवेंट में पहन सकते है.

मुख्य विशेषताएं:

एथनिक मोटिफ्स प्रिंट

राउंड नेक

रेगुलर लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स

जैक्वार्ड फैब्रिक

इसमें कैमी टॉप और जैकेट शामिल हैं

15. all about you Yellow And Off White Floral Print Mandarin Collar Puff Sleeve Cotton Top

Discount: 62% | Price: ₹645 | M.R.P.: ₹1699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

ऑल अबाउट यू का यह टॉप येलो और ऑफ व्हाइट फ्लोरल प्रिंट की खूबसूरती के साथ आता है. मंदारिन कॉलर और थ्री-क्वार्टर पफ स्लीव्स इसमें स्‍टाइल लाते हैं, जबकि लेस इन्सर्ट्स इसके अट्रैक्शन देते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट

मंदारिन कॉलर

थ्री-क्वार्टर पफ स्लीव्स

लेस इन्सर्ट्स

प्‍योर कॉटन स्‍टफ

जैसे ही Myntra राइट टू फैशन सेल सामने आती है, यह वीमेन टॉप पर शानदार 40% तक की छूट के साथ अपने वॉर्डरोब को नए टॉप को शामिल करने का अवसर लेकर आती है. स्टाइलिश फ्लोरल से लेकर चिक जियोमेट्रिक डिज़ाइनों तक, हर टेस्‍ट और स्‍टाइल के लिए यहां कुछ न कुछ है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.