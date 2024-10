स्नीकर लवर्स के लिए अच्छी खबर! Myntra पर Nike, Adidas समेत कई फेमस ब्रांड्स पर भारी छूट

स्नीकर के शौकीनों, अब आपके खेल को आगे बढ़ाने का समय आ गया है! Myntra स्टाइल और आराम को परिभाषित करने वाले ब्रांडों के स्नीकर्स की एक सीरीज पर बढ़िया ऑफर पेश कर रहा है. चाहे आप जिम जा रहे हों, कैज़ुअल आउटिंग कर रहे हों, या बस अपनी वार्डरॉब को अपग्रेड कर रहे हों, अब आप विभिन्न ऑप्शन पर कम से कम 30% की छूट का आनंद ले सकते हैं. Neeman के एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिज़ाइन से लेकर Nike के विश्व-प्रसिद्ध एयर मैक्स तक, हर स्नीकरहेड के लिए कुछ न कुछ है. यहां दिखाए गए सबसे रोमांचक प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, जो आश्चर्यजनक कीमतों पर उपलब्ध हैं.

Myntra दशहरा सेल; फोटो क्रेडिट: Myntra

1. Neemans Unisex Blue Solid Lightweight Sneakers

Discount: 77% | Price: ₹699 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 3.9 out of 5 stars

Neemans के ये स्लीक ब्लू स्नीकर्स स्टाइल से समझौता किए बिना आराम चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही हैं. हल्के फैब्रिक के ऊपरी हिस्से और पैडेड फुटबेड के साथ डिज़ाइन किया गया, वे पूरे दिन आराम प्रदान करते हैं, चाहे आप यात्रा पर हों या बस आराम कर रहे हों. उन लोगों के लिए आदर्श जो अधिकतम आराम के साथ मिनिमलिस्टिक लुक पसंद करते हैं.

खासियतें:

हल्का फैब्रिक ऊपरी भाग

आराम के लिए पैडेड फुटबेड

रेगुलर राउंड टो की अंगुली डिजाइन

लेस-अप बन्धन

वारंटी: 3 महीने

2. Neemans Men Round Toe Canvas Sneakers

Discount: 62% | Price: ₹1599 | M.R.P.: ₹4199 | Rating: 4 out of 5 stars

ये ब्लैक स्लिप-ऑन स्नीकर्स किसी भी कैज़ुअल वार्डरॉब के लिए जरूरी हैं. ड्यूरेबल कैनवास से निर्मित, वे उत्कृष्ट श्वसन क्षमता और आराम प्रदान करते हैं. स्लिप-ऑन स्टाइल उन्हें क्विक सैर या दैनिक कामों के लिए एक सुविधाजनक ऑप्शन बनाता है, जबकि पैडेड फुटबेड बेहतर आराम सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी कैनवास

आसानी के लिए स्लिप-ऑन डिज़ाइन

आराम के लिए पैडेड फुटबेड

राउंड टो शेप

रेगुलर चौड़ाई

3. Neemans Unisex Mesh Woven Design Lace-Ups Sneakers

Discount: 62% | Price: ₹1599 | M.R.P.: ₹4199 | Rating: 4 out of 5 stars

स्टाइलिश वूवन डिज़ाइन के साथ, ये ब्लैक जाल वाले स्नीकर्स फैशन और फंक्शनेलिटी को एक साथ लाते हैं. ऊपरी हवा पार होने योग्य जाली आपके पैरों को ठंडा रखती है, जबकि पैडेड फुटबेड लंबे समय तक पहनने के दौरान आराम प्रदान करता है. फिटनेस के प्रति उत्साही या एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए बिल्कुल सही.



खासियतें:

ऊपर हवा पार होने योग्य जाली

अतिरिक्त स्टाइल के लिए वूवन डिज़ाइन

पैडेड फुटबेड

रेगुलर राउंड टो की अंगुली डिजाइन

लेस-अप बन्धन

4. Neemans Men Colourblocked Mesh Sneakers

Discount: 51% | Price: ₹3439 | M.R.P.: ₹6999

अलग दिखने के लिए कलर-ब्लॉक्ड, ये Neemans स्नीकर्स उस मॉडर्न व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं जो कुछ अलग दिखाना चाहता है. ऊपरी जाली अधिकतम वायु प्रवाह की अनुमति देती है, और पैडेड सोल बेजोड़ आराम प्रदान करता है. चाहे दौड़ने के लिए हो या कैज़ुअल पहनने के लिए, ये स्नीकर्स आपको निराश नहीं करेंगे.

खासियतें:

कलर-ब्लॉक्ड जाल डिजाइन

लंबे समय तक आराम के लिए पैडेड फुटबेड

सुरक्षित फिट के लिए लेस-अप क्लोज़र

हल्का निर्माण

राउंड टो की अंगुली के साथ रेगुलर रूप से फिट

5. Nike Air Max 1 Men's Shoes

Discount: 30% | Price: ₹8956 | M.R.P.: ₹12795 | Rating: 4.8 out of 5 stars

Nike का Air Max 1 लंबे समय से दुनिया भर में स्नीकर लवर्स का पसंदीदा रहा है, और अच्छे कारणों से भी. फ्रांसीसी वास्तुकला से प्रेरित इन जूतों में Nike की प्रसिद्ध एयर कुशनिंग की सुविधा है, जो समान रूप से स्टाइल और आराम प्रदान करती है. अपने प्रतिष्ठित लहरदार मडगार्ड और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ, ये स्नीकर्स 1987 से सर्वोच्च स्थान पर हैं.

खासियतें:

आराम के लिए नाइके एयर कुशनिंग

टेक्सचरड वाला, क्लासिक लहरदार मडगार्ड

राउंड टो की अंगुली डिजाइन

लेस-अप बन्धन

ऊपरी हिस्से में सिंथेटिक लेदर

6. Nike Air Max 270 Men's Shoes

Discount: 30% | Price: ₹9796 | M.R.P.: ₹13995

Nike की अब तक की सबसे बड़ी वायु इकाई के साथ, एयर मैक्स 270 डिज़ाइन और प्रदर्शन दोनों में असाधारण है. ये स्नीकर्स अत्याधुनिक तकनीक को बोल्ड एलिगेंस के साथ मिश्रित करते हैं, जो उन्हें फैशन-फॉरवर्ड व्यक्तियों के लिए एकदम सही बनाते हैं. हल्का ऊपरी जाल और गद्दीदार सोल पूरे दिन अधिकतम आराम सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

बेहतर कुशनिंग के लिए एयर मैक्स हील यूनिट

ऊपरी हिस्से में हल्का जाल

सुरक्षित फिट के लिए लेस-अप क्लोज़र

अतिरिक्त आराम के लिए पैडेड इनसोल

अतिरिक्त समर्थन के लिए मिड-टॉप डिज़ाइन

7. Neemans Unisex Textured Lightweight Comfort Insole Lace-Ups Sneakers

Discount: 55% | Price: ₹1439 | M.R.P.: ₹3249 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Neemans की सिग्नेचर लाइटवेट तकनीक के साथ डिज़ाइन किए गए, ये स्नीकर्स आराम और स्टाइल चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श हैं. बनावट वाला डिज़ाइन एक मॉडर्न टच जोड़ता है, जबकि पैडेड इनसोल लंबे समय तक चलने वाला आराम सुनिश्चित करता है. रोजमर्रा पहनने के लिए बढ़िया, ये स्नीकर्स आपको आसानी से सुबह की सैर से लेकर शाम की सैर तक ले जा सकते हैं.

खासियतें:

ऊपरी बनावट वाला हल्का जाल

स्टेबिलिटी के लिए पैडेड फुटबेड

सुरक्षित फिट के लिए लेस-अप डिज़ाइन

रेगुलर चौड़ाई और राउंड टो की अंगुली का आकार

3 महीने की वारंटी

8. Nike Air Max 97 Men's Shoes

Discount: 30% | Price: ₹11,896 | M.R.P.: ₹16,995 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Nike Air Max 97 जापानी बुलेट ट्रेनों से प्रेरित एक स्लीक और भविष्यवादी डिज़ाइन प्रदान करता है, जो इसे किसी भी वार्डरॉब के लिए एक असाधारण अतिरिक्त बनाता है. इसकी फुल-लेंथ एयर यूनिट पूरे दिन आराम के लिए अद्वितीय कुशनिंग प्रदान करती है, और रिपल डिज़ाइन आपके कैज़ुअल या एथलेटिक आउटफिट में फ्लेयर का स्पर्श जोड़ता है.

खासियतें:

परम आराम के लिए फुल-लेंथ एयर कुशनिंग

ड्यूरेबिलिटी के लिए लेदर और सिंथेटिक मटेरियल

असाधारण लुक के लिए प्रतिष्ठित रिपल डिज़ाइन

कई कलर्स में उपलब्ध है

कैज़ुअल और स्पोर्टी दोनों अवसरों के लिए उपयुक्त

9. Neeman's Unisex Colourblocked Lace Up Lightweight Sneakers

Discount: ₹2,640 Off | Price: ₹1,359 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

स्टाइल से समझौता किए बिना आराम चाहने वालों के लिए बिल्कुल सही, Neeman के ये हल्के स्नीकर्स एक सांस लेने योग्य जाल के ऊपरी हिस्से और एक पैडेड फुटबेड के साथ डिज़ाइन किए गए हैं. कलर-ब्लॉक्ड पैटर्न एक मज़ेदार और ताज़ा माहौल जोड़ता है, जो रोजमर्रा के पहनने या हल्के वर्कआउट के लिए आदर्श है.

खासियतें:

पूरे दिन आरामदायक पहनने के लिए हल्की तकनीक

सांस लेने की सुविधा के लिए ऊपरी जाली

कलर-ब्लॉक्ड डिज़ाइन शैली का पॉप जोड़ता है

बेहतर आराम के लिए पैडेड फुटबेड

रेगुलर रूप से फिट, दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त

10. Neeman's Unisex Textured Lightweight Contrast Sole Lace-Up Sneakers

Discount: ₹2,640 Off | Price: ₹1,359 | M.R.P.: ₹3,999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ये टेक्सचरड स्नीकर्स स्टाइल और सार को जोड़ते हैं. हल्का डिज़ाइन उन्हें लंबे समय तक पहनने के लिए उपयुक्त बनाता है, और कंट्रास्ट सोल इस प्रैक्टिकल जोड़ी में एक फैशनेबल मोड़ जोड़ता है. टेक्सचरड पैटर्न एक स्लीक, कंटेम्पररी लुक लाता है, जो उन्हें कैज़ुअल और स्पोर्टी दोनों तरह के आउटफिट के साथ पहनने के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

लंबे समय तक उपयोग के लिए हल्का और आरामदायक

कंट्रास्ट सोल एक स्टाइलिश स्पर्श जोड़ता है

मॉडर्न, गतिशील लुक के लिए टेक्सचरड ऊपरी भाग

लेस-अप के साथ रेगुलर स्टाइलिंग

अतिरिक्त सपोर्ट के लिए पैडेड इनसोल

11. Nike Air Max 90 Premium Men's Shoes

Discount: 30% | Price: ₹8,956 | M.R.P.: ₹12,795 | Rating: 4.3 out of 5 stars

एक सच्चा क्लासिक, Nike Air Max 90 प्रीमियम एक मॉडर्न बढ़त के साथ रेट्रो लुक वापस लाता है. ड्यूरेबल लेदर के ऊपरी हिस्से और प्रतिष्ठित दृश्यमान एयर कुशनिंग की विशेषता वाले, ये स्नीकर्स फैशन-फ़ॉरवर्ड व्यक्तियों और प्रीमियम आराम की तलाश करने वालों दोनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. अपने सदाबहार सिल्हूट और बेहतर कुशनिंग के साथ, यह जोड़ी स्नीकर प्रेमियों के लिए जरूरी है.

खासियतें:

मॉडर्न अपडेट के साथ रेट्रो डिज़ाइन

बेहतर आराम के लिए दृश्यमान वायु इकाई

अतिरिक्त ड्यूरेबिलिटी के लिए सिले हुए ओवरले

पकड़ और स्टेबिलिटी के लिए टाइमलेस वफ़ल आउटसोल

विभिन्न एक्टिविटीज और कैज़ुअल पहनने के लिए उपयुक्त

12. Neeman's Men Textured Comfort Insole Lightweight Lace-Ups Sneakers

Discount: ₹2,820 Off | Price: ₹879 | M.R.P.: ₹3,699 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Neeman के ये स्नीकर्स क्वालिटी से समझौता किए बिना असाधारण मूल्य प्रदान करते हैं. टेक्सचरड डिज़ाइन और आरामदायक इनसोल की विशेषता के साथ, वे यात्रा करने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं. हल्का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि आप उन्हें अपने पैरों पर मुश्किल से महसूस करेंगे, जिससे वे लंबे दिनों के लिए या कैज़ुअल समारोहों के लिए शानदार बन जाएंगे.

खासियतें:

पूरे दिन आराम के लिए हल्का निर्माण

मॉडर्न लुक के लिए ऊपरी टेक्सचरड

बेहतर स्टेबिलिटी के लिए आरामदायक इनसोल

ड्यूरेबल और रखरखाव में आसान

कैज़ुअल पहनने के लिए पर्याप्त बहुमुखी

13. Neeman's Unisex Woven Design Sneakers

Discount: ₹2,940 Off | Price: ₹1,359 | M.R.P.: ₹4,299

Neeman के इन वूवन डिज़ाइन वाले स्नीकर्स के साथ भीड़ से अलग दिखें. उनकी मिड-टॉप स्टाइलिंग उन्हें एक अनोखा लुक देती है, जबकि सिंथेटिक ऊपरी और पैडेड फुटबेड यह सुनिश्चित करते हैं कि वे स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक भी हों. फैशन और फंक्शन का एक आदर्श मिश्रण, ये स्नीकर्स कुछ अलग चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं.

खासियतें:

विशिष्ट लुक के लिए वूवन डिज़ाइन

बेहतर आराम के लिए पैडेड फुटबेड

ड्यूरेबिलिटी के लिए सिंथेटिक अपर

अतिरिक्त समर्थन के लिए मिड-टॉप स्टाइल

आसान पहनने के लिए हल्की तकनीक

14. Neeman's Men Round Toe Lightweight Brogues

Discount: ₹2,800 Off | Price: ₹2,399 | M.R.P.: ₹5,199 | Rating: 4.4 out of 5 stars

उन लोगों के लिए जो अधिक मॉडर्न लुक पसंद करते हैं, Neeman के हल्के ब्रोग्स स्टाइल और फंक्शनेलिटी के बीच एक बेहतरीन बैलेंस प्रदान करते हैं. PU से निर्मित और पैडेड फुटबेड की विशेषता वाले, ये ब्रोग्स सेमी-फॉर्मल अवसरों या स्मार्ट-कैज़ुअल लुक के लिए आदर्श हैं. हल्का निर्माण स्लीक, चमकदार स्वरूप बनाए रखते हुए अधिकतम आराम सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

क्लासिक लुक के लिए ब्रोग डिटेलिंग

अतिरिक्त आराम के लिए हल्की तकनीक

प्रीमियम अहसास के लिए PU अपर

रोजमर्रा पहनने के लिए पैडेड फुटबेड

कैज़ुअल और सेमी-फॉर्मल दोनों तरह के परिधानों के लिए बहुमुखी

Myntra के लेटेस्ट स्नीकर डील्स अद्वितीय कीमतों पर प्रीमियम जूते के साथ आपकी वार्डरॉब को ताज़ा करने का शानदार अवसर प्रदान करते हैं. चाहे आप Nike के प्रतिष्ठित डिजाइनों के प्रशंसक हों या नीमन की ड्यूरेबल और हल्की कृतियों को पसंद करते हों, इस सूची में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. 30% या अधिक की छूट के साथ, अब अपनी पसंदीदा जोड़ी के ख़त्म होने से पहले उन्हें खरीदने का समय आ गया है. अभी Myntra पर खरीदारी करें.