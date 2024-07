हर किसी के वार्डरोब में कैजुअल आउटफिट सबसे ज़्यादा होते हैं, जो डेली पहनने में आरामदायक और स्टाइल दोनों देते हैं. कुछ खास बातों का ध्‍यान रखकर आप अपने पसंदीदा आउटफिट को सालों तक नया जैसा रख सकते हैं. अपन फेवरेट जींस से लेकर आपकी टी-शर्ट तक, ये आउटफिट अक्सर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. इनका लंबे समय तक चलना इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है या नहीं. अच्छी बात ये है कि अपने कैजुअल आउटफिट को लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स को फॉलो करके आप अपने आउटफिट को नया जैसा रख सकते हैं.

अपने कैजुअल कपड़ों की देखभाल कैसे करें. फोटो क्रेडिट: Pexels

कैसे रखें कैजुअल आउटफिट का ध्‍यान

1. आउटफिट के टाइप को समझें

हर आउटफिट के अलग टाइप का होता है. और इसके टाइप के अनुसार ही इनकी केयर करने की ज़रूरत होती है. उदाहरण के लिए, कॉटन के आउटफिट आमतौर पर गर्म पानी में धोए जा सकते हैं, जबकि डेलिकेट आउटफिट, जैसे रेशम को ठंडे पानी में धोना चाहिए. हमेशा अपने आउटफिट पर लगे लेबल को देखें, जिन पर इन्‍हें धोने के लिए खास निर्देश लिखे होते हैं. आउटफिट के टाइप को समझने से न सिर्फ आपके आउटफिट का लुक अच्छा रहता है, बल्कि वो ज़्यादा समय तक चलता भी है.

2. ज़्यादा बार धोने से बचें

आउटफिट को बहुत बार धोने से वो जल्दी खराब हो जाते हैं. हर बार पहनने के बाद आउटफिट को धोने की बजाय, ये देखें कि क्या उन्हें सचमुच सफाई की ज़रूरत है. छोटे-मोटे दागों को साफ करें और धोने के बीच में आउटफिट को हवा लगने दें, ताकि इन्‍हें बार-बार धोने से बचा जा सके. ये तरीका आपके आउटफिट के कलर और आउटफिट की बनावट को बनाए रखने में मदद करता है.

3. ठंडे पानी का इस्तेमाल करें

अपने कैजुअल आउटफिट धोते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. गर्म पानी आउटफिट को सिकोड़ सकता है और इनका कलर फेड हो सकता है. ठंडा पानी आउटफिट पर ज़्यादा असर नहीं करता और आपके आउटफिट की बनावट और शाइन को बनाए रखने में मदद करता है.

4. सही डिटर्जेंट चुनें

आप जो आउटफिट धो रहे हैं, उनके टाइप के लिए बने हुए लाइट डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. ज़्यादा केमिकल वाले डिटर्जेंट आउटफिट के रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रंग फीका कर सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें, जो हल्के लेकिन असरदार हों ताकि आपके कैजुअल आउटफिट हमेशा अच्छे दिखें.

5. वॉशिंग मशीन में ज़्यादा आउटफिट न भरें

वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा आउटफिट डालकर धोने से बचें. दरअसल एक साथ ज्‍यादा कपड़े धोने से इनमें रगड़ लगती है, जिससे वो खराब हो जाते हैं. धोने के दौरान आउटफिट को अच्छी तरह से धुलने के लिए उनके बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए. इससे न सिर्फ आउटफिट अच्छे से साफ होते हैं बल्कि उनके खराब होने का खतरा भी कम होता है.

6. आउटफिट को उल्टा करके धोएं

आउटफिट को धोने से पहले उन्हें उल्टा करके धोने से बाहरी सतह रगड़ से और कलर फेड होने से बचती है. ये आसान तरीका आउटफिट के प्रिंट और कलर को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है और आउटफिट के रेशों को उभरने से रोकता है.

7. आउटफिट को सही तरीके से सुखाएं

आउटफिट को मशीन में सुखाने के बजाय हवा में सुखाना ज़्यादा अच्छा होता है. आउटफिट को डायरेक्‍ट धूप में न सुखाएं, क्योंकि इससे इनका कलर फेड होने लगता है, छायादार और हवादार जगह चुनें. नाज़ुक आउटफिट को समतल जगह पर सुखाएं ताकि उनकी बनावट बनी रहे.

8. सही तरीके से प्रेस करें

आउटफिट प्रेस करते समय हमेशा आउटफिट के टाइप के हिसाब से हीट सेटिंग का इस्तेमाल करें. नाज़ुक आउटफिट पर डायरेक्‍ट प्रेस न लगाएं, प्रेसिंग आउटफिट का इस्तेमाल करें. अच्छे नतीजों के लिए आउटफिट को थोड़ा नम रहते हुए ही प्रेस करें.

9. आउटफिट को सही तरीके से रखें

आउटफिट को सही तरीके से रखना आपकी कैजुअल वार्डरोब को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. नाज़ुक आउटफिट के लिए गद्देदार हैंगर इस्तेमाल करें और भारी आउटफिट को मोड़कर रखें, ताकि वो खिंच न पाएं.

10. छोटे नुकसानों को जल्दी ठीक करें

ढीले बटन या उधड़े हुए कपड़ों जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक कर दें, ताकि वो और बड़ी न हो पाएं. छोटे मरम्मत के काम से आपके आउटफिट लम्‍बे समय तक चल सकेंगे.

11. आउटफिट के फ्रेशनर का इस्तेमाल करें

फैब्रिक फ्रेशनर आपके आउटफिट को अच्छी खुशबू बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. अपने आउटफिट के टाइप के लिए सही फ्रेशनर चुनें और उनका ज़्यादा इस्तेमाल न करें. इससे धोने की ज़रूरत भी कम हो सकती है.

12. अपने आउटफिट को बदल-बदलकर पहनें

हर रोज़ एक ही आउटफिट न पहनें. अपने आउटफिट को बदल-बदलकर पहनने से उनका ज़्यादा इस्तेमाल और खराब होना कम होता है. इससे आपके पसंदीदा आउटफिट को पहनने के बीच में आराम मिलता है और वो ज़्यादा समय तक अच्छी स्थिति में बने रहते हैं.

1. Campus Sutra Cable Knit Woollen Pullover

Discount: 53% | Price: ₹939 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ठंड में स्टाइल और गर्माहट के लिए, कैम्पस सूत्रा का केबल निट वूलन पुलओवर एक बेहतरीन ऑप्‍शन है. क्लासिक सी ग्रीन रंग और खूबसूरत केबल निट डिज़ाइन के साथ, यह पुलओवर हाई क्‍वालिटी ऊन से बना है, जो बेहतर आराम और टिकाउ है. राउंड नेक और लॉन्‍ग्‍ स्लीव्स इसे आपके कैजुअल आउटफिट के साथ पहनने के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं. आसान देखभाल के लिए इसे मशीन में धोया जा सकता है, और इसकी रिब्ड हेम आरामदायक फिटिंग का अहसास कराती है.

2. Mast & Harbour Men Blue And White Slim Fit Striped Casual Sustainable Shirt

Discount: 73% | Price: ₹560 | M.R.P.: ₹2099 | Rating: 4.3 out of 5 stars

पर्यावरण के अनुकूल स्टाइल - ये ब्‍लू और व्‍हाइट स्ट्राइप्ड शर्ट पर्यावरण की भी रक्षा करती है. स्लिम फिट डिज़ाइन, बटन-डाउन कॉलर और कर्व्ड हेम इसे कैजुअल आउटफिट के लिए एक अच्छा ऑप्‍शन बनाते हैं. 100% कॉटन से बनी यह शर्ट आरामदायक होने के साथ-साथ रखरखाव में भी आसान है. लंबी स्लीव्स और एक पॉकेट इसकी खूबियों को बढ़ाते हैं.

3. Reslag Men Mid-Rise Cotton Cargo Shorts

Discount: 84% | Price: ₹639 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 3.7 out of 5 stars

ये मिड-राइज़ कॉटन कार्गो शॉर्ट्स रिलैक्सड कैजुअल लुक के लिए बिल्कुल सही हैं. ब्रॉन्‍ज कलर और छह पॉकेट के साथ, ये स्टाइलिश होने के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी हैं. मिड-राइज़ फिट और बटन क्लोजर आराम देता हैं, जबकि कॉटन बॉडी से हवा आर पार करने में मदद करता है.

4. People Men Solid Polo Collar T-Shirt

Discount: 0% | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

पीपल सॉलिड पोलो कॉलर टी-शर्ट किसी भी वार्डरोब के लिए जरूरी है. यह क्लासिक टी-शर्ट वर्सेटाइल खाकी रंग में आती है, जो कई तरह के आउटफिट के साथ अच्छी लगती है. पोलो कॉलर और छोटी स्लीव्स के साथ, यह कैजुअल और फॉर्मल लुक के बीच एकदम सही बैलेंस बनाती है. 100% कॉटन से बनी होने के कारण, यह रोजमर्रा के पहनावे के लिए उपयुक्त है.

5. The Indian Garage Co Men Green Joggers Trousers

Discount: 67% | Price: ₹824 | M.R.P.: ₹2499 | Rating: 3.9 out of 5 stars

स्टाइल और आराम के लिहाज से द इंडियन गैरेज कंपनी के ये हरे जॉगर्स बेहतरीन हैं. ये मिड-राइज़ फिट और चार जेबों के साथ कैजुअल आउटिंग के लिए एक प्रैक्टिकल और फैशनेबल ऑप्‍शन हैं. कॉटन का कपड़ा आराम सुनिश्चित करता है, जबकि फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन एक स्लीक लुक देता है. इन्हें आसानी से बनाए रखने के लिए मशीन वॉश किया जा सकता है और रेगुलर फिट उन्हें विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है.

6. Aldeno Comfort Spread Collar Long Sleeves Regular Fit Cotton Casual Shirt

Discount: 55% | Price: ₹1574 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4 out of 5 stars

क्लासिक डिज़ाइन और आधुनिक आराम के मेल से बनी, एल्डीनो कम्फर्ट स्प्रेड कॉलर शर्ट कैजुअल पहनावे को एक शानदार लुक देती है. नेवी ब्लू कलर और स्प्रेड कॉलर इसे एक सलीकेदार रूप देते हैं. कॉटन से बनी यह शर्ट न केवल सॉफ्ट है, बल्कि हवा आर-पार होने में भी फायदेमंद है. रेगुलर फिट और कर्व्ड हेम इसे रिलैक्सड लुक देते हुए भी इसकी बनावट को बनाए रखते हैं.

7. ColorPlus Men Slim Fit Trousers

Discount: 45% | Price: ₹2034 | M.R.P.: ₹3699 | Rating: 4 out of 5 stars

स्टाइल और मॉर्डन लुक के लिए, कलरप्लस के स्लिम फिट ट्राउज़र एक बेहतरीन ऑप्‍शन हैं. इनका ग्रे वुवन कलर का कपड़ा और फ्लैट-फ्रंट डिज़ाइन इन्हें कई तरह के कैजुअल मौकों के लिए उपयुक्त बनाता है. स्लिम फिट और मिड-राइज़ वेस्‍ट के साथ, ये आरामदायक रहते हुए भी एक टेलर्ड फिट देता है.

आरामदायक आउटफिट की देखभाल करना मुश्किल नहीं है. आउटफिट के टाइप को समझने, ज़्यादा बार धोने से बचने और इन आसान सुझावों को अपनाने से, आप सालों तक अपने वार्डरोब को नया और चमकदार बनाए रख सकते हैं. चाहे वो धोने में होने वाली आम गलतियों को रोकना हो या आउटफिट को सही तरीके से स्टोर करना सीखना हो, ये टिप्स आपके कैजुअल आउटफिट की लाइफ बढ़ाने में मदद करेंगी. अभी Myntra से खरीदें.

Disclaimer: The images used in this article are for illustration purposes only. They may not be an exact representation of the products, categories and brands listed in this article.