पूरे देश में Karwa Chauth को बड़े ही जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस पवित्र दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिनभर व्रत रखती हैं. इस साल Karwa Chauth 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा.

Karwa Chauth सिर्फ परंपरा और प्यार का त्‍योहार नहीं है, बल्कि यह स्टाइल के साथ संस्कृति को सेलिब्रेट करने का भी मौका है. इस दिन आप अपनी सबसे बेहतरीन एथनिक वियर और गहनों में सजती-संवरती हैं, जो इस खास मौके की पवित्रता को और बढ़ा देता है. अगर आप ऐसा आउटफिट ढूंढ रही हैं जो परंपरा के साथ-साथ शालीनता और स्टाइल को भी बखूबी बयां करे, तो आपकी तलाश खत्म हुई. और अच्छी बात? ये सारे शानदार आउटफिट्स आपको Myntra पर मिल जाएंगे, जो फैशन के लिए आपकी एकमात्र पसंद है. इतना ही नहीं इस सेल में आपको फुटवियर, मेकअप प्रोडक्‍ट भी मिल जाएंगे.

आउटफिट

Karwa Chauth लुक का एक अहम हिस्सा सही आउटफिट का चुनाव करना होता है. ट्रेडिशनल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट चुनें, जो सांस्कृतिक महत्ता से भरे हुए हों और आपको मॉडर्न और फैशनेबल दिखने में मदद करें. यहां कुछ बेहतरीन ऑप्‍शन दिए जा रहे हैं:

1. लहंगा-चोली

Karwa Chauth पर Lehenga choli एक ऐसा ऑप्‍शन है जो कभी ट्रेंड से बाहर नहीं होता. लॉनग स्कर्ट और ब्लाउज का कॉम्बिनेशन शानदार लुक देता है. डार्क कलर जैसे लाल, मैरून, या पिंक हिंदू संस्कृति में प्यार और विवाहिक जीवन का प्रतीक माने जाते हैं. Myntra पर आपको ज़री वर्क, सिक्विन्स, या कढ़ाई वाले खूबसूरत लहंगे मिल सकते हैं. Myntra के ब्रांड्स Aurelia, Indya, और Biba में सिल्क, वेलवेट, और जॉर्जेट जैसे विभिन्न स्टाइल्स और मटेरियल्स उपलब्ध हैं, जिससे आप अपने स्टाइल के मुताबिक सही लहंगा चुन सकते हैं.

आप अपने लुक को मैचिंग या कंट्रास्टिंग दुपट्टे के साथ पूरा कर सकती हैं. उदाहरण के लिए, गोल्डन टोन लहंगा आसानी से लाल गोटा पट्टी वर्क वाले दुपट्टे के साथ कॉम्प्लिमेंट किया जा सकता है.

2. साड़ी

आखिरकार, पारंपरिक भारतीय परिधानों में साड़ी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. Karwa Chauth पर सिल्‍क साड़ी चुनें, जो आपको एक शाही लुक दे. Myntra पर VARKA, SATRANI, और VASTRANAND के पास खूबसूरत बनारसी सिल्क, कांचीवरम, और शिफॉन साड़ियों का कलेक्‍शन है, जो ट्रेडिशनल कलर्स जैसे रेड, गोल्ड, और मैजेंटा में उपलब्ध हैं.



साड़ी को पहनने का तरीका जटिल नहीं होना चाहिए. इसे क्लासिक तरीके से पहना जा सकता है, या फिर समय बचाने के लिए प्री-स्टिच्ड साड़ी भी चुनी जा सकती है. इसके साथ एक स्टेटमेंट ब्लाउज, जैसे ब्रोकेड, एम्बेलिश्ड, या वेलवेट, जोड़कर आप अपने लुक को और भी खूबसूरत बना सकती हैं.

3. अनारकली सूट

यदि आप एथनिक रूप में दिखना चाहती हैं, लेकिन दुपट्टा संभालने या साड़ी पहनने की झंझट से बचना चाहती हैं, तो अनारकली सूट एक शानदार ऑप्‍शन हो सकता है. Myntra पर Global Desi, W, और Sangria में कुछ बेहतरीन अनारकली सूट्स मिलते हैं, जो आराम और स्‍टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. आप हैवी कढ़ाई या मिरर वर्क वाले अनारकली को चुन सकती हैं, जो फेस्टिव फील को डबल कर देगी.

ज्वेलरी

ज्वेलरी आपके Karwa Chauth लुक को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जानिए आप अपने लुक को कैसे स्टाइल कर सकती हैं:

1. नेकलेस और चोकर

Karwa Chauth पर नेकलेस एक आवश्यक हिस्सा होता है, लेकिन यह कोई साधारण नहीं होना चाहिए. यह एक स्टेटमेंट पीस हो सकता है या एक क्लासिक चोकर सेट. Myntra पर Zaveri Pearls, Priyaasi, और YouBella से नेकलेस, झुमके, और मांग टीका के ऑपशन ढूंढ सकते हैं, जो आपको परफेक्ट एथनिक लुक देंगे. कुंदन, मोती, या पोल्की स्टोन्स वाली ज्वेलरी आपके लुक में शाही एहसास जोड़ेगी.

2. इयररिंग्स

अपने नेकलेस के साथ मिलते-जुलते इयररिंग्स पहनें या फिर झुमके और चांदबालियों का चुनाव करें जो आपको पारंपरिक टच दें. यदि आप पुराने जमाने का लुक पाना चाहती हैं, तो Giva, Sukkhi, और Rubans के बेहतरीन इयररिंग्स Myntra पर मिल जाएंगे. हैवी ड्रेस के साथ लाइट इयररिंग्स और सिंपल आउटफिट के साथ बोल्ड स्टेटमेंट इयररिंग्स शानदार लगते हैं.

3. चूड़ियां और ब्रेसलेट

इंडियन ड्रेस बिना चूड़ियों के अधूरी होती है. आप कई चूड़ियां पहन सकती हैं जो एक मजेदार लुक देती हैं, या फिर एक स्टेटमेंट पीस वाला कड़ा पहन सकती हैं. Myntra पर Voylla और Zaveri Pearls के पास सिपंल और बारीक डिज़ाइन वाले सेट्स मिल जाएंग. मेटल की चूड़ियों को कांच या लाख की चूड़ियों के साथ मिलाकर एक मॉर्डन फ्यूजन लुक पाया जा सकता है.

मेकअप मैजिक

मेकअप एक आर्ट है, जो आपके पूरे लुक को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है. Karwa Chauth पर, आपको ट्रेडिशनल ग्लैम और मॉर्डन स्टाइल के बीच बैलेस हासिल करना चाहिए.

1. परफेक्ट बेस

शुरुआत एक absolute primer से करें, जो आपके मेकअप को दिनभर ताज़ा बनाए रखेगा. Myntra पर M.A.C, Maybelline, और Nykaa जैसे बेहतरीन ब्रांड्स से आप एक स्मूद बेस हासिल कर सकती हैं. अब अपनी स्किन टोन के हिसाब से फ़ाउंडेशन लगाकर एक फ्लॉलेस फिनिश पाएं.

2. आई मेकअप

क्लासिक इंडियन आई लुक के लिए काजल या आईलाइनर लगाएं, और स्मोकी आईज के साथ विंग्ड आईलाइनर से अपना लुक पूरा करें. Lakme, L'Oréal, और Colorbar के फेब्युलस आईशैडो पैलेट्स और आईलाइनर्स से यह लुक आसानी से पाया जा सकता है.

3. लिप कलर

डीप रेड लिपस्टिक हमेशा से एथनिक लुक का हिस्सा रही है. आप मैट या ग्लॉसी लुक के साथ डीप रेड या मैरून कलर की लिपस्टिक यूज कर सकती हैं. अगर रेड कलर बहुत बोल्ड लगता है, तो आप डीप पिंक या बेरी शेड्स चुन सकती हैं. Myntra पर Nykaa, Lakme, और Maybelline के लंबे समय तक टिकने वाले ऑप्‍शन मिल जाएंगे, जो व्रत पूरा करने के बाद भी आपके होंठों को परफेक्ट बनाए रखेंगे.

हेयर स्टाइलिंग

चाहे आप खुले बाल रखना पसंद करें या बांधना, एक अच्छा हेयरडू आपके Karwa Chauth लुक को और भी खूबसूरत बना सकता है.

1. फूलों के साथ क्लासिक बन

एक एथनिक बन, जिसे जैस्मिन या गुलाब जैसे फूलों से सजाया गया हो, आपके लुक में क्लासिक टच लाता है. एक्‍स्‍ट्रा वॉल्यूम के लिए हेयर डोनट यूज करें और बन पर बॉबी पिन्स लगाएं. इसे गजरे के साथ पूरा करें.

2. लूज कर्ल या वेव्स

यदि आप सिपंल हेयर लुक पसंद करती हैं, तो लूज कर्ल या वेव्स ग्लैमर का टच ला सकते हैं. कर्लिंग आयरन का उपयोग करके लूज़ वेव्स बनाएं, और लाइट हेयरस्प्रे के साथ इसे सेट करें, ताकि बाल लूज रहें. इसे एक मांग टीका या हेयर ब्रूच के साथ सजाएं, जिससे आपको एक पुराना शाही लुक मिलेगा.

फुटवियर

Karwa Chauth पर अपने आउटफिट को ग्लैमरस बनाने के लिए आपका फुटवियर भी उतना ही स्टाइलिश और आरामदायक होना चाहिए, जितना बाकी आउटफिट है. ऐसे फुटवियर चुनें जो आपके आउटफिट को न सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करें बल्कि आपको पूजा के दौरान आसानी से चलने-फिरने में भी मदद करें.

1. पारंपरिक जुत्तियां और मोज़री

Myntra पर Catwalk, Metro, और House of Pataudi ब्रांड्स की एथनिक जुत्तियों और मोज़रियों की शानदार रेंज है, जो किसी भी एथनिक लुक के साथ मैच करती हैं. आप चाहे हैवी कढ़ाई या डिज़ाइन वाली जुत्ती लें, यह आपके फेस्टिव लुक में चार-चांद लगा देगी.

2. हील्स से मॉडर्न ट्विस्ट

अगर आपको हील्स पहनना पसंद है, तो ब्लॉक हील्स या वेजेस चुनें, जिससे आपको दिनभर सपोर्ट मिलता रहे. Steve Madden, Mochi, और Metro जैसे ब्रांड्स पर Myntra पर स्टाइलिश हील्स मिलती हैं, जो त्योहारों के लिए एकदम सही होती हैं.

Karwa Chauth के लिए तैयार होना सिर्फ सुंदर दिखने तक सीमित नहीं है; यह प्यार, परंपरा, और सांस्कृतिक शान का उत्सव है. इस खास दिन के लिए तैयार होते समय वाइब्रेंट कलर्स, बारीक डिजाइनों और उन एक्सेसरीज़ को अपनाएं, जो भक्ति और उत्सव का प्रतीक हैं. चाहे आप क्लासिक साड़ी चुनें, शाही लहंगा, या एक एलीगेंट अनारकली, आपका आउटफिट इस अवसर की महत्ता को दर्शाना चाहिए.

आपकी ड्रेस इस दिन के प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है. इसलिए, आपका आउटफिट न सिर्फ चमके, बल्कि Karwa Chauth की सुंदर परंपराओं का भी सम्मान करे. इस त्‍योहर की खुशी को अपनाएं, और इस Karwa Chauth को ग्लैमर के पसर्नल टच के साथ एक यादगार अनुभव बनाएं. Myntra से शॉपिंग करें और तैयार हो जाएं.

