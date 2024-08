मसाबा गुप्ता से जानें घर को डेकोरेट करने के नए ट्रेंड्स के बारे में

जब फैशन को घर की सजावट के साथ मिलाने की बात आती है, तो फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता जानती हैं कि ट्रेंड कैसे सेट किया जाता है. स्‍टाइल और ट्रेंड पर उनकी पैनी नज़र उन्हें न केवल फैशन बल्कि इंटीरियर डेकोर में भी एक्‍सपर्ट बनाती है. Myntra के साथ एक स्‍पेशल इंटरव्‍यू में, मसाबा गुप्ता ने लेटेस्‍ट डेकोरेशन के रुझानों पर अपनी राय रखी और अपने रहने की जगह को स्‍टाइलिश बनाने के तरीके पर सुझाव दिए:

1. Game Changer In Home Decor: Embroidered Semi-Sheer Drapes

Masaba's की सजावट में गेम-चेंजर के लिए टॉप पसंद कढ़ाईदार सेमी-शीयर पर्दे हैं. वे कहती हैं, "सॉफ्ट मोटिफ्स और हवादार कपड़े किसी जगह को सहजता से उभारते हैं और साथ ही सॉफ्ट, नेचुरल लाइट को फ़िल्टर करते हैं." ये पर्दे किसी भी कमरे में एलिगेंस लाते हैं.

2. Texture Talks: Hand-Tufted Carpets

जब टेक्सचर की बात आती है, तो मसाबा की पहली पसंद वुवन कालीन होते हैं. वे बताती हैं, "कमरे में विजुअल टच लाने के लिए कालीन अहम होते हैं." हाथ से बुने हुए कालीन न केवल कमरे में खूबसूरती लाते हैं बल्कि इनसे कमरे का अकर्षण और बढ़ जाता है.

3. Mirror, Mirror On The Wall: Statement Frames

जब आईने की बात आती है तो मसाबा कहती हैं, "पेंटेड, प्रिंटेड या स्टेटमेंट फ्रेम मिरर कमरे में नयापन लाने का काम करते हैं." स्टेटमेंट मिरर न केवल फंग्‍शनल होते हैं, बल्कि वे घर को आर्ट से जोड़ते हैं.

4. Centrepiece Magic: Oversized Stone Vases

वर्तमान में, मसाबा ओवरसाइज़्ड स्टोन वैज़ से बहुत प्रभावित हैं. वे कहती हैं, "इनका कलात्मक किनारा, बनावटदार अपील और अनूठे आकार एलिगेंट लगते हैं." ये फूलदान केवल सजावटी नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ बयां करते हैं, जो आपके रहने की जगह में प्रकृति और कला का एक तत्व लाते हैं.

5. The Perfect Couch Setup: Textured Velvet And More

मसाबा के लिए, उनका सोफा एक ऐसा क्षेत्र है जहां टेक्‍स्‍चर और पैटर्न दोनों शानदार होने चाहिए. वे कहती हैं, "मुझे अपने सफेद इंटीरियर में सुंदर टेक्सचर्ड वेलवेट कुशन कवर, तुफ़्टेड डिज़ाइन, टैसल एक्सेंट और सीरसकर पैटर्न पसंद हैं."

