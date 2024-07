आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में, सोचने और समस्या सुलझाने के हुनर बहुत ज़रूरी हैं. ये चीज़ें ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने और अलग-अलग करियर में कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं. बच्चों में इन हुनर को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है STEM (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) वाले खिलौनों का इस्तेमाल. ये खिलौने बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने में लगाते हैं, जिससे खेल-खेल में ही वे सीखना सीख जाते हैं.

1. Smartivity Hydraulic Crane

Discount: 19% | Price: ₹1,129 | M.R.P.: ₹1,399 | Rating: 4.3 out of 5 stars

स्मार्टिविटी हाइड्रोलिक क्रेन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाई गई एक एजेकुशनल और कंस्‍ट्रक्‍शन बेस्‍ड किट है. यह हाइड्रोलिक सिस्टम, रैक और पिनियन मेकेनिज्म और मोमेंटम ट्रांसफर जैसे कॉन्‍सेप्‍ट सिखाती है. इस किट में 232 पार्ट्स शामिल हैं और यह विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने के कौशल के विकास को बढ़ावा देती है. पर्यावरण के अनुकूल चीड़ की लकड़ी से बना, यह सेफ और नॉन-टॉक्सिक है, जो बच्चों के लिए एक मजेदार और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करता है.

2. Einstein Box For 1-Year-Old Boys/Girls

Discount: 40% | Price: ₹599 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

आइंस्टीन बॉक्स (Einstein Box) एक साल के बच्चों में रचनात्मकता, याददाश्त और भाषा के कौशल विकसित करने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न गतिविधियां देता है. इसमें किताबें, तुकबंदी वाले कार्ड, फ्लैशकार्ड और खेत के जानवरों के मास्क शामिल हैं. यह सेट मस्ती भरे खेल के माध्यम से मस्तिष्क के विकास का समर्थन करता है.

3. Kit4Curious Super Kit 100 Items

Discount: 30% | Price: ₹697 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह किट (This extensive kit) साइंस के प्रोजेक्‍ट के लिए 100 हाई क्‍वालिटी वाली, रियूजेबल वस्तुओं को शामिल करती है. बच्चे ड्राइंग रोबोट से लेकर आलू की बैटरी तक सब कुछ बना सकते हैं. यह बच्चों को मजेदार, व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान और इंजीनियरिंग की मूल बातें से परिचय कराने का एक शानदार तरीका है.

4. Kit4Curious 125 Projects DIY Activity Kit

Discount: 36% | Price: ₹644 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

यह किट (This DIY kit) 125 से अधिक प्रयोगों के साथ, उभरते साइंटिस्‍ट के लिए बिल्कुल सही है. इसमें मोटर्स, एलईडी, बजर, पंखे आदि से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कंपोनेंट शामिल हैं. यूजर मैन्युअल और वीडियो ट्यूटोरियल बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सीखना आसान बनाते हैं.

5. FunBlast Science Microscope Educational Toy

Discount: 42% | Price: ₹1,154 | M.R.P.: ₹1,999 | Rating: 3.7 out of 5 stars

फनब्लास्ट साइंस माइक्रोस्कोप (FunBlast Science Microscope) दिखावा करने के खेल के लिए बनाया गया है, जो बच्चों को साइंस ऑब्जेशन के बारे में सीखने में मदद करता है. इसमें विभिन्न नमूने, खाली लेबल, चिमटी और प्लास्टिक कंटेनर शामिल हैं.

6. Butterfly Edufields Tangram Jigsaw Puzzles

Discount: 20% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 3.9 out of 5 stars

ये टेंग्राम आरा पहेली (These tangram jigsaw puzzles) मोटर स्किल, इमेजिनेशन और हैंड आई कोर्डिनेशन विकसित करने के लिए बहुत अच्छी हैं. 4 से 6 साल के बच्चों के लिए परफेक्‍ट, इस सेट में कलर्ड जियोमेट्रिक ब्लॉक शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न पैटर्न में इकट्ठा किया जा सकता है.

7. Smartivity Roller Coaster Marble Run STEM DIY Kit

Discount: 19% | Price: ₹887 | M.R.P.: ₹1,099 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह रोलर कोस्टर मार्बल रन किट (This roller coaster marble run kit) बच्चों को फिजिक्‍स और इंजीनियरिंग के बारे में सिखाने का एक शानदार तरीका है. 8 से 14 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया यह गेम मार्बल रन बनाने का मौका देता है.

STEM toys बच्चों में महत्वपूर्ण सोच और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जिज्ञासा को प्रोत्साहित करके, व्यावहारिक सीखने को बढ़ावा देकर और रचनात्मकता को बढ़ाकर, ये खिलौने बच्चों को भविष्य की सफलता के लिए तैयार करते हैं. अमेज़न पर उपलब्ध विभिन्न ऑप्‍शन के साथ, माता-पिता अपने बच्चे के विकास का समर्थन करने के लिए आसानी से सही STEM खिलौने ढूंढ सकते हैं. आज ही अमेज़न से खरीदारी करें.