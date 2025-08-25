Hariyali Teej Mehndi Design: हरियाली तीज पर लगाएं ये नए और ट्रेंडी खूबसूरत मेहंदी पैटर्न डिज़ाइन्स

Hariyali Teej Mehndi Design: सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली और उत्साह का माहौल छा जाता है. इसी माह का सबसे खास त्योहार है हरियाली तीज, यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, यानी इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त, मंगलवार को पड़ेगी. इस दिन महिलाएं सज-धज कर व्रत रखती हैं और भगवान शिव-पार्वती की पूजा करती हैं. सोलह श्रृंगार में मेहंदी का अपना अलग महत्व है. यह न सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि इसे शुभता और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है.

ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइन जो तीज को बना दें खास । latest mehndi design photos

आजकल महिलाएं सिर्फ पारंपरिक ही नहीं, बल्कि मॉडर्न और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइन्स भी पसंद कर रही हैं. ऐसे डिज़ाइन्स जो जल्दी लग जाएं, स्टाइलिश दिखें और त्योहार में आपके लुक को और निखार दें.

अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन- अगर आप जल्दी और क्लासी लुक चाहती हैं तो अरेबिक पैटर्न्स सबसे बेस्ट हैं. इनमें फ्लोरल और बेल पैटर्न्स हाथों को बेहद सुंदर बनाते हैं.

फिंगर टिप्स डिज़ाइन- कम समय में भी अगर आप सिंपल और एलीगेंट लुक चाहती हैं, तो सिर्फ उंगलियों पर मेहंदी का डिज़ाइन परफेक्ट ऑप्शन है.

मॉडर्न मिनिमल डिज़ाइन- हथेली के बीच में छोटा सा मंडला या जियोमेट्रिक पैटर्न भी आजकल काफी ट्रेंड में है.

फुल हैंड पारंपरिक डिज़ाइन- अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो फुल हैंड मेहंदी, जिसमें मोर, पत्तियां और धार्मिक पैटर्न हों, हमेशा खास लगती है.

क्यों खास है मेहंदी सजाना । Teej Special Mehndi Ideas

तीज पर मेहंदी लगाने की परंपरा सिर्फ सजने-संवरने तक सीमित नहीं है. इसे सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. कहते हैं, मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, उतना ही पति का प्यार और रिश्ता मजबूत माना जाता है. यही वजह है कि तीज जैसे खास पर्व पर महिलाएं और लड़कियां नए-नए मेहंदी डिज़ाइन तलाशती हैं.

तीज पर मेहंदी चुनने के टिप्स । Trendy Mehndi for Teej

अपने ड्रेस और ज्वेलरी के हिसाब से मेहंदी डिज़ाइन चुनें.

अगर दिनभर व्यस्त रहने वाली हैं तो सिंपल और आसान पैटर्न चुनें.

खास फोटोशूट या समारोह के लिए डिटेल्ड फुल हैंड डिज़ाइन बेस्ट रहेगा.

