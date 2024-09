अपने घर के इंटीरियर को लेटेस्‍ट और फ्रेशर करना अब महंगा नहीं होगा. Myntra की लीमिटेड टाइम की होम डेकोर डील्स के साथ, आप अपने घर को स्टाइलिश स्वर्ग में बदल सकते हैं. कैनवास पेंटिंग्स, आर्टिफिशियल प्‍लांटस, और वासेज सहित कई तरह के डेकोर आइटम्स पर 90% तक की छूट मिल रही है. यह आपके लिए बेहतरीन कीमतों पर हाई क्‍वालिटी प्रोडक्‍ट अपने घर लाने का शानदार मौका है. चाहे आप अपने लिविंग रूम में कलर भरना चाहते हों, घर में हरियाली लाना चाहते हों, या बस अपने स्पेस को नया करना चाहते हों, ये डील्स आपके घर को सजाने के लिए बिल्कुल सही हैं. आइए जानें इन शानदार डील्स के साथ आप कौन-कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं.

1. Art Street Beige And White Canvas Painting Wall Art

Discount: 83% | Price: ₹850 | M.R.P.: ₹5000 | Rating: 4.6 out of 5 stars

यह शानदार कैनवास पेंटिंग आर्ट स्ट्रीट की ओर से किसी भी कमरे में सोफिस्टिकेशन लाने के लिए डिज़ाइन की गई है. बेज और व्‍हाइट के न्यूट्रल टोन विभिन्न इंटीरियर स्टाइल्स के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं, जिससे यह आपके घर के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्‍शन बनता जाती है.

मुख्य विशेषताएं:

दीवार पर लगाने के लिए कैनवास पेंटिंग

डाइमेंशन: 55.88 सेमी x 40.64 सेमी

लाइट और टांगने में आसान

मिनिमलिस्ट डिजाइन

2. Homesake Green Hanging Plant Fake Star Hanging Plants With Metal Pots

Discount: 87% | Price: ₹474 | M.R.P.: ₹3600 | Rating: 4.1 out of 5 stars

इस होमसेक के आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट के साथ बाहर की हरियाली को अपने घर में लाएं. मनी प्लांट की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया यह नकली पौधा आपके घर में बिना किसी देखभाल के ताजगी और प्राकृतिक टच लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

आर्टिफिशियल मनी प्लांट मेटल पॉट के साथ

डाइमेंशन: 25 सेमी x 14 सेमी x 43 सेमी

यूवी-रेजिस्‍टेंस

टिकाऊ और असली जैसा दिखने वाला

3. Homesake Yellow And Green 4 Pieces UV-Resistant Faux Lavender Flower

Discount: 87% | Price: ₹492 | M.R.P.: ₹3700 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Homesake चार यूवी-रेसिस्टेंट नकली लैवेंडर फूलों का एक सेट है, जो आपको नेचर के करीब ले जाएगा. ये वास्तविक दिखने वाले फूल आपके लिविंग रूम, किचन, या एंट्रीवे में कलर भर देंगे.

मुख्य विशेषताएं:

4 आर्टिफिशियल लैवेंडर फूलों का सेट

यूवी-रेसिस्टेंट

टिकाऊ पॉलिएस्टर से बने

पौधे की ऊंचाई: 45.7 सेमी

4. Art Street White Ceramic Vases

Discount: 80% | Price: ₹700 | M.R.P.: ₹3500 | Rating: 4 out of 5 stars

आर्ट स्ट्रीट का यह व्‍हाइट सिरेमिक वास सादगी और सुंदरता का प्रतीक है. इसका स्लीक डिज़ाइन इसे विभिन्न प्रकार की फूलों की सजावट के साथ मैच कर देता है, जिससे यह आपके घर के किसी भी कमरे के लिए एक वर्सेटाइल डेकोर पीस बनता है.

मुख्य विशेषताएं:

सफेद सिरेमिक वास

डाइमेंशन: 19.05 सेमी x 10.16 सेमी

टिकाऊ और साफ करने में आसान

5. Art Street Set Of 2 Blue And Red Boho MDF Embossed 3D Framed Art Print Wall Decor

Discount: 81% | Price: ₹665 | M.R.P.: ₹3500 | Rating: 4 out of 5 stars

आर्ट स्ट्रीट के इस दो फ्रेम्ड आर्ट प्रिंट सेट से अपनी दीवारों में बोल्ड, बोहेमियन स्टाइल लाएं. 3D एम्बॉस्ड डिज़ाइन बनावट और गहराई लाता है, जबकि नीले और लाल रंग के पैलेट आपके स्पेस में पर्सनैलिटी टच लाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

2 फ्रेम्ड वॉल आर्ट्स का सेट

3D एम्बॉस्ड डिज़ाइन

कलर: नीला, लाल, और सफेद

डाइमेंशन: 45.46 सेमी x 45.46 सेमी

6. SAF Purple And Orange Colored 2 Pieces Cow Art Painted Round Wall Arts

Discount: 80% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹1995 | Rating: 4.4 out of 5 stars

SAF brings a playful yet artistic touch to your walls with this set of two cow-themed wall arts. The bright purple and orange colours are sure to catch the eye, making them perfect for adding a burst of creativity to any room. The circular design and included frame make these wall arts easy to hang, offering an instant décor update.

Key Features:

Set of 2 round wall arts

Bright, eye-catching colours

Frame included for easy mounting

Dimensions: 30.48 cm x 30.48 cm each

7. Art Street Blue And Orange Peaceful Lord Buddha Canvas Painting Wall Art

Discount: 83% | Price: ₹850 | M.R.P.: ₹5000 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाएं इस भगवान बुद्ध की कैनवास पेंटिंग के साथ. बुद्ध की शांत अभिव्यक्ति और बोल्ड ब्‍लू और ऑरेंज टोन मिलकर बेहद खूबसूरत नजर आते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

कैनवास पेंटिंग

डाइमेंशन: 55.88 सेमी x 40.64 सेमी

दीवार पर लगाने के लिए आदर्श

8. Afast White And Blue Glass Showpiece

Discount: 85% | Price: ₹664 | M.R.P.: ₹4468 | Rating: 3.6 out of 5 stars

इस व्‍हाइट और ब्‍लू ग्लास शोपीस के साथ अपने इंटीरियर्स में भव्यता लाएं. हैंडक्राफ्टेड और शांति की भावना लाने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह शोपीस आपकी शेल्फ, कॉफी टेबल, या साइडबोर्ड के लिए परफेक्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

ग्लास शोपीस

डाइमेंशन: 10.1 सेमी x 8.8 सेमी x 10.1 सेमी

पक्षियों का डिज़ाइन

टेबलटॉप्स और डिस्प्ले यूनिट्स के लिए परफेक्‍ट

9. SkyKey Blue And Black Buddha Idol Medium Showpiece

Discount: 83% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹2000 | Rating: 4.1 out of 5 stars

ब्‍लू और ब्‍लैक बुद्धा शोपीस आपके घर में एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल लाने के लिए बेस्‍ट है. पॉलीरेजिन से बना, यह शोपीस अपने घर में नयापन ला सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

पॉलीरेजिन बुद्धा शोपीस

डाइमेंशन: 18.5 सेमी x 8 सेमी x 24 सेमी

नक्काशी वर्क

होम डेकोर या गिफ्टिंग के लिए आदर्श

10. RANDOM Beige Round Printed Analogue Wall Clock

Discount: 81% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹5140 | Rating: 4 out of 5 stars

यह बेज गोल वॉल क्लॉक मॉर्डन ब्‍यूटीफिकेशन को क्लासिक टच देती है. प्रिंटेड एनालॉग डिज़ाइन किसी भी दीवार पर एलिगेंस लाते हैं, जबकि इसका साइज दोनों मिनिमलिस्ट और ट्रेडिशनल इंटीरियर्स में पूरी तरह फिट बैठता है.

मुख्य विशेषताएं:

राउंड वॉल क्लॉक

डाइमेंशन: 38.1 सेमी x 38.1 सेमी x 5.08 सेमी

प्रिंटेड एनालॉग डिज़ाइन

लिविंग रूम, ऑफिस, या बेडरूम के लिए परफेक्ट

11. Art Street Black Eiffel Tower Design Wall Decor

Discount: 90% | Price: ₹350 | M.R.P.: ₹3500 | Rating: 4.1 out of 5 stars

अपने घर में पेरिस की झलक लाने के लिए यह एफिल टॉवर वॉल डेकोर एक बेहतरीन ऑप्‍शन है. लाइट MDF से तैयार किया गया यह ब्लैक डिज़ाइन आसानी से दीवार पर लगाया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

MDF वॉल प्लाक

डाइमेंशन: 40.64 सेमी x 40.64 सेमी

एफिल टॉवर पैटर्न के साथ स्टाइलिश लुक

लाइट और लगाने में आसान

12. Art Street Black And Red Set Of 7 Wooden Elephant with Flower Wall Paintings

Discount: 84% | Price: ₹1120 | M.R.P.: ₹7000 | Rating: 4.2 out of 5 stars

सात लकड़ी की पेंटिंग्स का यह शानदार सेट आपके घर में रंग और संस्कृति लाएगा. ब्‍लैक और रेड हाथी को दर्शाने वालीं ये पेंटिंग्स आपके होम डेकोर में रंग भर देंगी.

मुख्य विशेषताएं:

7 लकड़ी की पेंटिंग्स का सेट

डाइमेंशन: 49 सेमी x 36 सेमी

कलर्ड और सांस्कृतिक थीम

Myntra की होम डेकोर डील्स एक सुनहरा अवसर हैं आपके लिविंग स्पेस को नए सिरे से सजाने का, वह भी बिना ज्यादा खर्च किए. बुद्ध की मूर्तियों, ग्लास शोपीस और एलीगेंट वॉल क्लॉक्स जैसे हाई क्‍वालिटी आइटम्स पर भारी छूट के साथ, अब घर को सजाना बेहद आसान है. इस डील का हर पीस आपके इंटीरियर्स में एक अनूठा टच लाता है. आज ही Myntra पर खरीदारी करें.