इस पद के लिए परीक्षा अक्तूबर 2025 में आयोजित होगी. प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे जो नवंबर 2025 में होगा. 

Read Time: 2 mins
10 हजार पदों के लिए होने वाली IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा में हुए 3 बड़े बदलाव....
अब मुख्य परीक्षा में लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा.

IBPS Clerk vacancy 2025 : साल 2025 की IBPS क्लर्क की भर्ती 3 बड़े बदलावों के साथ होने वाली है. नई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में प्रमुख बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया गया है. ऐसे में अब आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थियों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत होगी. तो चलिए जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में हुए 3 बदलाव क्या-क्या हैं...

पहला बदलाव

  • अब प्रीलिम्स के बाद होने वाले मेन्स में 190 की जगह 155 सवाल आएंगे. जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस व रीजनिंग में अब 50 की जगह 40 प्रश्न होंगे जबकि क्विटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 की जगह 35 सवाल होंगे. लेकिन अंकों में बदलाव नहीं किए गए हैं. 

दूसरा बदलाव

  • अब मुख्य परीक्षा में लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा. लेकिन जिन आवेदनकर्ताओं ने अपने राज्य की भाषा 10वीं या इससे ऊपर की पढ़ाई के दौरान विषय के रूप में पढ़ी है, उन्हें ये टेस्ट नहीं देना होगा. 

तीसरा बदलाव

  • अब आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में एडिट विंडो पॉलिसी भी जारी की गई है. यानी पंजीकरण प्रक्रिया खत्म होने के बाद छात्र को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए फीस भरनी पड़ेगी.

आवेदन की अंतिम तिथि

  • आपको बता दें कि क्लर्क भर्ती 2025 परीक्षा (CRP CSA-XV) के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया जारी है. 
  • आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 प्रीलिम्स परीक्षा अक्तूबर 2025 में आयोजित होगी. जबकि मेन्स एग्जाम नवंबर 2025 में होगा. 
