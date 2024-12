ग्लैमरस लुक के लिए टॉप ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स पर शानदार सेल, मात्र 150 रुपये से शुरू है इनकी कीमत

जीवन शायद ही कभी साफ-सुथरे छोटे-छोटे बक्सों में फिट बैठता है, और न ही आपका शेड्यूल. चाहे वह आखिरी मिनट में डिनर की योजना हो या अचानक रात में बाहर जाने की योजना हो, आपको अक्सर अपने दिन के मेकअप को शाम के ग्लैमर के लिए कुछ अधिक उपयुक्त बनाने की आवश्यकता महसूस होती है. लेकिन चिंता न करें- अपने मेकअप को दिन से रात में बदलना क्विक, सिंपल और आनंददायक हो सकता है. कुछ प्रमुख सेशन पर ध्यान केंद्रित करके - जैसे आंखों को तेज़ करना, लिप कलर बढ़ाना, या शाइन का टच जोड़ना - आप आसानी से मिनटों में एक बोल्ड, पॉलिश शाम का लुक बना सकते हैं. आइए इस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए टॉप दस टिप्स का पता लगाएं.

अपने मेकअप को केकी या घिसा-पिटा दिखने से बचाने के लिए अपने बेस को ताज़ा करना ज़रूरी है. अपना सारा मेकअप हटाए बिना एक्स्ट्रा ऑयल और किसी भी दाग को धीरे से हटाने के लिए एक कॉटन पैड पर क्लींजिंग वाइप या माइक्रेलर पानी का उपयोग करें. टी-ज़ोन और आंखों के नीचे जैसे एरिया पर ध्यान दें.

एक बार जब आपकी स्किन तरोताजा हो जाए, तो इसे हल्के फाउंडेशन या कंसीलर से लगाएं. ऐसे फ़ॉर्मूले का सेलेक्ट करें जो आपके मौजूदा मेकअप में सहजता से मिश्रित हो जाए.

दिन के समय का आईशैडो अक्सर न्यूट्रल टोन की ओर झुकता है, लेकिन शाम के लिए, ड्रामा को बढ़ाने का समय आ गया है. अपनी पलकों के बाहरी कोनों पर गहरे शेड्स जोड़कर या स्मोकी फिनिश का सिलेक्शन कर अपने मौजूदा आधार का निर्माण करें. शाम के लुक के लिए मैटेलिक या शाइनी स्मोकी भी अद्भुत काम कर सकती हैं. प्रकाश को पकड़ने और गहराई जोड़ने के लिए अपनी पलक के केंद्र पर एक शाइनी शेड लगाएं. कलर्स वाला पैलेट लेयरिंग को आसान बनाता है.

अपनी आंखों को निखारने का सबसे तेज़ तरीका है अपने आईलाइनर को तेज़ करना. दिन के लिए, आप एक नरम पेंसिल या सटल पंख से चिपके रह सकते हैं, लेकिन रात के लिए कुछ अधिक साहसी की आवश्यकता होती है. एक लिक्विड या जेल लाइनर एक अट्रैक्टिव विंग या ग्राफिक लाइनें बना सकता है जो तुरंत मॉडर्निटी जोड़ता है. यदि आपके पास पहले से ही लाइनर है, तो लाइन को तेज और क्विक करने के लिए बस इसे वापस ले लें. अतिरिक्त ड्रामेटिक के लिए, अपनी आंखों को और अधिक डिफाइन करने के लिए अपनी वॉटरलाइन को एक डार्क कलर की पेंसिल से डिफाइन करें.

भरी, घनी पलकें शाम के मेकअप का एक प्रमुख हिस्सा हैं. यदि आपने पहले ही सुबह मस्कारा लगाया है, तो अपनी पलकों को ताज़ा और बड़ा करने के लिए एक और कोट लगाएं. बिना क्लंपिंग के वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया फॉर्मूला चुनें. अधिक ड्रामेटिक प्रभाव के लिए, झूठी पलकों या अलग-अलग पलकों के समूहों पर विचार करें. वे लेंथ और फुलनेस जोड़ने का एक क्विक तरीका हैं, जिससे आपकी आंखें आपके लुक का केंद्र बिंदु बन जाती हैं.

From Day To Night: How To Transition Your Makeup Look Effortlessly; Photo Credit: Pexels