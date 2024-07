इवनिंग पार्टी के लिए चाहिए खूबसूरत ड्रेसेज: तो Myntra है न

शाम ढलने के बाद जब बात शानदार दिखने की हो, तो हर महिला शाइन करना चाहती है. इवनिंग आउटफिट हर महिला की अलमारी में खास जगह रखते हैं. गाउन्स से लेकर स्टाइलिश कॉकटेल ड्रेसेस तक, ये आउटफिट्स खास अंदाज दिखाने और यादगार छाप छोड़ने के लिए बनाए गए हैं. चाहे आप किसी गाला नाइट, कॉकटेल पार्टी या खास डिनर डेट पर जा रही हों, परफेक्‍ट आउटफिट ही हर पार्टी में आपकी शान बढ़ा सकते हैं.

1. The Classic Black Gown

हर महिला के इवनिंग आउटफिट के कलेक्शन में एक क्लासिक ब्लैक गाउन हमेशा रहता है. ये किसी भी फॉर्मल मौके के लिए एकदम सही है और इसे आप स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ पहनकर स्टाइलिश बना सकती हैं या फिर सिंपल लुक के लिए ऐसे ही रख सकती हैं.

2. The Glamorous Sequined Dress

अपने इवनिंग आउटफिट में शाइन लाने के लिए ग्लैमरस सीक्वेंस वाली ड्रेस चुनें. कॉकटेल पार्टी और फेस्टिवल के लिए ये ड्रेस एकदम सही है. अपने शरीर के हिसाब से डिजाइन चुनें और सबकी नज़रें अपनी ओर खींचने के लिए तैयार रहें! सीक्वेंस वाली ड्रेसेस कई कलर्स और स्टाइल में आती हैं, जिससे आपको अपने अगले इवेंट के लिए एकदम सही ड्रेस मिल ही जाती है.

3. The Elegant Maxi Dress

Maxi dresses आराम और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं, जो इन्हें इवनिंग आउटफिट के लिए एक फेमस ऑप्‍शन बनाती हैं. ये फ्लोर लेंथ वाली ड्रेसेस कई तरह के आउटफिट और डिजाइन में आती हैं, जैसे कि फ्लोई शिफॉन से लेकर स्ट्रक्चर्ड साटिन तक. ये आरामदायक पर पॉलिश्ड लुक देती हैं, जो गार्डन पार्टी और सेमी-फॉर्मल इवेंट्स के लिए उपयुक्त हैं. अपनी मैक्सी ड्रेस को स्ट्रैपी सैंडल और ज्वेलरी के साथ पेयर करें और स्टाइलिश लुक पाएं.

4. The Bold Red Dress

हर फैशन फॉरवर्ड वूमेन के लिए bold red dress जरूरी है. ये शाइनी कलर आत्मविश्वास और आकर्षण बिखेरता है, जो इसे रोमांटिक डिनर और खास मौकों के लिए एकदम सही ऑप्‍शन बनाता है. अपने फीचर्स को उभारने और अपने स्टाइल को हाइलाइट करने वाला डिजाइन चुनें. चाहे आप स्लीक बॉडीकॉन पसंद करती हैं या फ्लोइंग ए-लाइन, रेड ड्रेस जरूर आपका स्टेटमेंट अप कर देगी.

5. The Chic Cocktail Dress

Knee-length dresses वर्ड एलिगेंस और स्टाइल का पर्याय है. ये नी लेंथ ड्रेसेस सेमी-फॉर्मल इवेंट्स के लिए एकदम सही हैं, जो एक पॉलिश्ड लुक देती हैं. क्लासिक लिटिल ब्लैक ड्रेस, वाइब्रेंट प्रिंट्स और एलिगेंट लेस डिजाइन्स सहित कई तरह के स्टाइल्स यहां आपको मिल जाएंगे.

6. The Sophisticated Off-Shoulder Gown

Off-shoulder gowns फार्मल इवेंट के लिए एक सुंदर ऑप्‍शन हैं, जो एक एलिगेंट और फेमिनिन लुक देते हैं. ये गाउन आपके कॉलरबोन और शोल्‍डर को हाइलाइट करते हुए, आपके आउटफिट में नयापन लाते हैं. ऑफ-शोल्‍डर गाउन विभिन्न आउटफिट और डिजाइनों में उपलब्ध हैं, ये सिंपल हो सकते हैं. लुक को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनना न भूलें.

7. The Timeless A-Line Dress

अपनी खूबसूरत फिटिंग के लिए जानी जाने वाली, A-line dresses नाइट पार्टी के लिए एक फेमस ऑप्‍शन में से एक हैं. ये टॉप पर फिटेड होती हैं और एलिगेंट लुक देती है. कई तरह की बॉडी टाइप के लिए उपयुक्त, ए-लाइन ड्रेसेस स्टाइलिश होती हैं. आप सिंपल डिजाइन चुन सकती हैं या फिर ज्यादा ग्लैमरस टच के लिए टफ एम्बेलिशमेंट चुन सकती हैं.

8. The Graceful High-Low Dress

High-low dresses ट्रेडिशनल नाइट में मॉर्डन टच लाती हैं. आगे से छोटी और पीछे से लंबी हेमलाइन के साथ, ये ड्रेसेस एक स्टाइलिश लुक देती हैं. खूबसूरत हाई हील्स दिखाने के लिए बिल्कुल सही, हाई-लो ड्रेसेस फॉर्मल और सेमी-फॉर्मल मौकों के लिए बेस्‍ट होती हैं.

9. The Chic Jumpsuit

नाइट पार्टी का एक कन्टेम्परेरी रूप पाने के लिए, chic jumpsuit. पर विचार करें. फॉर्मल डिनर और कॉकटेल पार्टियों के लिए जंपसूट विभिन्न डिजाइनों में आते हैं, स्लीक और टेलर्ड से लेकर फ्लोई और रिलैक्सड तक यहां आपको हर तरह के जंपसूट मिल जाएंगे.

10. The Romantic Lace Dress

Lace dresses रोमांस और एलिगेंस देती हैं, जो इन्‍हें नाइट पार्टी का बेस्‍ट ऑप्‍शन बनाती हैं. कई तरह के कलर्स और डिजाइनों में उपलब्ध, लेस ड्रेसेस एक नाज़ुक और फेमिनिन लुक देती हैं. पूरी लेस वाली डिजाइन या फिर हल्के टच के लिए लेस एक्सेंट वाली ड्रेस चुनें और परफेक्‍ट लुक पाएं.

1. Justin Whyte - Puff Sleeve Jacquard Fit And Flare Midi Dress

Discount: 58% | Price: ₹1679 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 4 out of 5 stars

इस ब्लैक जैक्‍वार्ड फिट और फ्लेयर ड्रेस के साथ खूबसूरती को अपनाएं. V-नेक और पफ स्लीव्स के साथ, इसकी मिडी लेंथ और फ्लेयर्ड हेम इसे स्‍टाइल देते हैं, जो इसे शाम के कैजुअल इवेंट के लिए परफेक्‍ट ऑप्‍शन बनाता है.

2. StyleCast - Red Shoulder Straps Bodycon Maxi Dress

Discount: ₹2000 Off | Price: ₹1149 | M.R.P.: ₹3149 | Rating: 4.3 out of 5 stars

इस शाइनी रेड बॉडीकॉन ड्रेस में आत्मविश्वास से भरपूर दिखें. शोल्‍डर स्‍ट्रैप और स्लीक फिगर के साथ, इसकी मिडी लंबाई आराम सुनिश्चित करती है, साथ ही विभिन्न अवसरों के लिए ग्लैमर देने का काम करती है.

3. Sera - Tie Up Collared Mini Dress

Discount: 62% | Price: ₹643 | M.R.P.: ₹1694 | Rating: 4 out of 5 stars

इस पर्पल रैप ड्रेस के साथ स्टेटमेंट पाएं, जिसमें टाई-अप कॉलर और कफ स्लीव्स हैं. इसकी मिनी लेंथ और सॉलिड कलर इसे कैजुअल इवेंट के लिए जरूरी आउटफिट बनाती है.

4. BAESD - Floral Print Puff Sleeve Georgette Maxi Dress

Discount: ₹ 2750 Off | Price: ₹749 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 3.8 out of 5 stars

इस पिंक और व्‍हाइट फ्लोरल प्रिंट मैक्सी ड्रेस में गोल गले और पफ स्‍लीव्‍स दी गई हैं. इसका जॉर्जेट फैब्रिक और फ्लेयर्ड हेम आपको खूबसूरत लुक देने का काम करता है.

5. Label Ritu Kumar - Smocked Pure Cotton Empire Midi Dress With Cut-Out Detailing

Discount: 40% | Price: ₹4500 | M.R.P.: ₹7500 | Rating: 4.7 out of 5 stars

इस रस्ट-ऑरेंज एम्पायर ड्रेस में आप एलिगेंस पा सकती हैं. शोल्‍डर स्‍ट्रैप और स्मोक्ड, कट-आउट डिटेल के साथ, इसकी मिडी लंबाई और कॉटन फैब्रिक नाइट पार्टी के लिए इस ड्रेस को परफेक्‍ट बनाते हैं.

6. Berrylush - Drop Dead Gorgeous Cocktail Dress

Discount: 64% | Price: ₹719 | M.R.P.: ₹1999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

इस खूबसूरत कॉकटेल ड्रेस के साथ अपने लुक को निखारें. प्लीटेड सर्प्लिस नेक और एडजस्टेबल आर्म टेप्स के साथ, इसका ड्रेपी क्रेप फैब्रिक और हाई स्लिट किसी भी पार्टी के लिए ग्लैमरस लुक सुनिश्चित करता है.

7. TREET 9 - Purple Embellished Net Sheath Dress

Discount: 69% | Price: ₹1239 | M.R.P.: ₹3999 | Rating: 3.5 out of 5 stars

इस पर्पल एम्बेलिश्ड शीथ ड्रेस में खास बनें. राउंड नेक और स्लीवलेस डिजाइन की खासियत के साथ, इसका नेट फैब्रिक और एम्बेलिश्ड डीटेल खास मौकों के लिए आपको एलिगेंस लुक देने में मदद करता है.

8. Tokyo Talkies - Teal Sweetheart Neck Self-Design Maxi Dress

Discount: 58% | Price: ₹1091 | M.R.P.: ₹2599 | Rating: 4.5 out of 5 stars

इस टील मैक्सी ड्रेस में स्वीटहार्ट नेकलाइन और लॉन्‍ग स्लीव्स के साथ स्टेटमेंट बनाएं. इसका सेल्फ-डिजाइन पैटर्न किसी भी अवसर पर खूबसूरती लाने में मदद करता है.

9. StyleCast White Self Design Off Shoulder Maxi Dress

Discount: 63% | Price: ₹1149 | M.R.P.: ₹3099 | Rating: 4.3 out of 5 stars

मैक्सी ड्रेस के साथ अपनी शाम को खास बनाएं. पॉलिएस्टर से तैयार, इसमें स्लीवलेस डिजाइन और फ्लेयर्ड हेम है, जो कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक के लिए बिल्कुल सही है.

10. Globus Women Kimono Sleeves Tie-Up Longline Jumpsuit

Discount: 38% | Price: ₹1425 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4 out of 5 stars

ग्लोबस के इस लैवेंडर जंपसूट के साथ एलिगेंस पाएं. किमोनो स्लीव्स, वी-नेकलाइन और वेस्‍ट टाई-अप की खासियत के साथ, यह आराम और स्टाइल दोनों देता है.

शाम की सही पोशाक तलाशना आसान काम नहीं है. क्लासिक बॉल गाउन से लेकर कॉकटेल ड्रेस तक, हर आउटफिट अपने आपको बयां करने वाला होता है. Myntra हर इवेंट के लिए आपको बेस्‍ट से बेस्‍ट ऑप्‍शन यहां आसानी से मिल जाएंगे..