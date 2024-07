अपने लुक में लगाएं चार-चांद Biba, House of Pataudi, और Soch के इन स्टाइलिश दुपट्टे और शॉल के साथ

हर कोई जो फैशन का शौकीन है, वो जानता है कि एक खूबसूरत दुपट्टा या शॉल आपके कपड़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है. ये न सिर्फ सुंदर दिखते हैं, बल्कि इन्हें कई तरह से पहना भी जा सकता है. Myntra की सेल में आपको Biba, House of Pataudi और Soch जैसे ब्रांड्स के दुपट्टे और शॉल बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं. चाहे आप किसी त्योहार के लिए तैयार हो रही हों या फिर अपने डेली आउटफिट को स्टाइलिश बनाना चाहती हों, इस sale में आपके लिए जरूर कुछ अच्छा होगा.

1. Soch Red Pure Chiffon Solid Dupatta

Price: ₹298 | M.R.P.: ₹298 | Rating: 4.3 out of 5 stars

सोच का रेड प्योर शिफॉन सॉलिड दुपट्टा एक क्लासिक पीस है, जो किसी भी आउटफिट में कलर भर देता है. पॉली शिफॉन से बना यह दुपट्टा एक सॉलिड बॉर्डर है, जो इसे डूली यूज के लिए बेस्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे की लंबाई: 2.25 मीटर

दुपट्टे की चौड़ाई: 0.9 मीटर

मटीरियल: पॉली शिफॉन

डिज़ाइन: सॉलिड कलर, बॉर्डर के साथ

केयर: केवल ड्राई क्लीन करें

2. Soch Women White Solid Chiffon Dupatta

Price: ₹298 | M.R.P.: ₹298 | Rating: 4.5 out of 5 stars

यह खूबसूरत व्‍हाइट वीमेन सॉलिड शिफॉन दुपट्टा आपके आउटफिट में शान लाने के लिए बना है. इसका व्‍हाइट कलर और सॉलिड बॉर्डर इसे वर्सेटाइल बनाता है और इसे विभिन्न आउटफिट के साथ आसानी से पेयर किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे की लंबाई: 2.25 मीटर

दुपट्टे की चौड़ाई: 0.8 मीटर

मटीरियल: पॉली शिफॉन

डिज़ाइन: सॉलिड कलर, बॉर्डर के साथ

केयर: मशीन वॉश

3. Soch Women Beige And Gold-Toned Checked Pure Cotton Dupatta

Discount: 50% | Price: ₹299 | M.R.P.: ₹598 | Rating: 4.1 out of 5 stars

सोच विमेन बेज और गोल्ड-टोन्ड चेक वाला प्‍योर कॉटन दुपट्टा आपके वॉर्डरोब में एक अट्रेक्टिव और स्टाइलिश है. इसका चेक पैटर्न और टैसल वाला बॉर्डर आपके लुक में एक अनूठा अंदाज़ लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे की लंबाई: 2.25 मीटर

दुपट्टे की चौड़ाई: 0.9 मीटर

मटीरियल: प्‍योर कॉटन

डिज़ाइन: चेक पैटर्न, टैसल बॉर्डर के साथ

केयर: हाथ से धोएं





4. Soch Black And Grey Woven Design Satin Dupatta

Discount: 57% | Price: ₹300 | M.R.P.: ₹698 | Rating: 4.5 out of 5 stars

अपने स्टाइल को नया रूप देने के लिए सोच के ब्लैक और ग्रे वुवन डिज़ाइन साटन दुपट्टे को चुनें. इसमें खूबसूरत फ्लोरल वुवन डिज़ाइन और टैसल बॉर्डर है, जो रोजमर्रा के आउटफिटऔर खास मौकों के लिए बिल्कुल सही है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे की लंबाई: 2.4 मीटर

दुपट्टे की चौड़ाई: 0.8 मीटर

मटीरियल: साटन

डिज़ाइन: बुना हुआ डिज़ाइन

केयर: हाथ से धोएं

5. House of Pataudi Embroidered Mirror Work Jashn Dupatta

Discount: 50% | Price: ₹1499 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.8 out of 5 stars

हाउस ऑफ पटौदी का एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वर्क दुपट्टा एक स्‍टाइलिश पीस है, जो ट्रेडिशनल आकर्षण को मॉर्डन टच देता है. इसकी मिरर वर्क और बॉर्डर इसे फेस्टिव सीजन के लिए बेस्‍ट बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

लंबाई: 2.40 मीटर

चौड़ाई: 96 सेमी

मटीरियल: 100% नायलॉन

डिज़ाइन: मिरर वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ

केयर: केवल ड्राई क्लीन करें

6. House of Pataudi Ethnic Motifs Woven Design Fringed Shawl

Discount: ₹2350 Off | Price: ₹2349 | M.R.P.: ₹4699 | Rating: 4.8 out of 5 stars

हाउस ऑफ पटौदी के एथनिक मोटिफ्स वुवन डिज़ाइन फ्रिंज्ड शॉल के साथ खुद को लग्जरी फील कराएं. ऊन और पश्मीना के कॉम्बिनेशन से बनी इस शॉल में एथनिक मोटिफ्स और फ्रिंज्ड बॉर्डर है, जो गर्माहट और स्टाइल देता है.

मुख्य विशेषताएं:

आयाम: 1 मीटर x 2 मीटर

मटीरियल: ऊन कॉम्बिनेशन, पश्मीना

डिज़ाइन: एथनिक मोटिफ्स के साथ बुना हुआ डिज़ाइन

केयर : केवल ड्राई क्लीन करें

7. Biba Embroidered With Sequinned Work Dupatta

Discount: 50% | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.4 out of 5 stars

बिबा का सीक्विन वर्क वाला एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा एक मनमोहक सामान है, जो आपके आउटफिट में शाइन लाता है. स्‍ट्रैप पैटर्न, सीक्विन्‍स से सजी सजावट और टैसल बॉर्डर के साथ, यह डेली यूज के आउटफिट और त्योहारों दोनों के लिए परफेक्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे का आयाम: 2.40 मीटर x 0.91 मीटर

मटीरियल: पॉलिएस्टर

डिज़ाइन: सीक्विन वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ

केयर : केवल ड्राई क्लीन करें

8. House of Pataudi Jashn Embroidered Zari Work Dupatta

Discount: 60% | Price: ₹1199 | M.R.P.: ₹2999 | Rating: 4.3 out of 5 stars

हाउस ऑफ पटौदी जश्न एम्ब्रॉयडर्ड जरी वर्क दुपट्टा एक शानदार पीस है, जो परंपरा को मॉर्डन स्टाइल के साथ मिलाता है. इसकी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और ज़री डिज़ाइन बॉर्डर इसे पार्टियों और त्योहारों के लिए बिल्कुल सही बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबाई: 2.5 मीटर

चौड़ाई: 91.44 सेमी

मटीरियल: 100% पॉलिएस्टर

डिज़ाइन: फ्लोरल और ज़री वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ

केयर: केवल ड्राई क्लीन करें

9. AURELIA Black Self-Checked Pure Cotton Dupatta

Discount: ₹179 OFF | Price: ₹320 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.4 out of 5 stars

ऑरेलिया का ब्‍लैक सेल्फ-चेक प्योर कॉटन दुपट्टा एक एलिगेंट पीस है, जो किसी भी आउटफिट में शालीनता का तड़का लगाता है. इसका सेल्फ-चेक पैटर्न और फ्रिंज्ड बॉर्डर इसे रोजमर्रा के आउटफिट के लिए बिल्कुल सही बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबाई: 2.4 मीटर

चौड़ाई: 0.74 मीटर

मटीरियल: प्‍योर कॉटन

डिज़ाइन: चेक पैटर्न

केयर: हाथ से धोएं

10. Biba Ethnic Motifs Printed Dupatta

Discount: 50% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 3.8 out of 5 stars

अपने वॉर्डरोब में कलर भरें बिबा के एथनिक मोटिफ्स प्रिंटेड दुपट्टे के साथ. यह नीला और सफेद दुपट्टा एथनिक मोटिफ्स और टैसल बॉर्डर के साथ है, जो रोज पहनने के लिए बेस्‍ट है.

मुख्य विशेषताएं:

लंबाई: 1.016 मीटर

चौड़ाई: 1.016 मीटर

मटीरियल: कॉटन कॉम्बिनेशन

डिज़ाइन: एथनिक मोटिफ्स के साथ प्रिंटेड

केयर: हाथ से धोएं

11. Biba Tasselled Striped Dupatta

Discount: 50% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.8 out of 5 stars

हरे और सिल्‍वर कलर में बिबा का टैसल वाला स्ट्राइप्ड दुपट्टा एक स्‍टाइलिश पीस है. इसकी धारीदार पैटर्न और टैसल बॉर्डर के साथ, यह आपके डेली लुक को आसानी से बढ़ा देता है.

मुख्य विशेषताएं:

दुपट्टे का आयाम: 2.40 मीटर x 0.91 मीटर

मटीरियल: पॉलिएस्टर

डिज़ाइन: स्ट्राइप्ड

केयर: केवल ड्राई क्लीन करें

Dupattas and shawls सिर्फ सामान नहीं हैं; वे आपके स्टाइल और पर्सनालिटी को निखारने का काम करते हैं. Biba, House of Pataudi और Soch जैसे टॉप ब्रांड्स के ये खूबसूरत पीस किसी भी आउटफिट में एक शानदार टच लाते हैं. चाहे आप रोजमर्रा के क्लासिक लुक की तलाश में हों या किसी खास अवसर के लिए स्टेटमेंट पीस की, तो आपके आउटफिट को पूरा करने के लिए एकदम सही दुपट्टा या शॉल मौजूद है. हाई क्‍वालिटी मटेरियल से तैयार और क्लासिक डिज़ाइन की विशेषता रखने वाले, ये दुपट्टे और शॉल आने वाले कई सालों तक आपकी अलमारी से हटेंगे नहीं.