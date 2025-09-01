घड़ियां सिर्फ टाइम नहीं बतातीं, बल्कि आपको भीड़ से अलग रहने, कॉन्फिडेंस बढ़ाने, और पर्सनालिटी में चार-चांद लगाने का काम करती हैं. ये आपको समय की रेस में कभी पीछे नहीं होने देती. और आपके ओवरआल लुक में निखार लाने का काम रकती हैं. यही कारण है कि हमें से ज्‍यादातर लोग घड़ियां पहनना पसदं करते हैं. लेकिन इस बार हम आपके लिए आपके फेवरेट ब्रांड की घड़ियां लेकर आए हैं.

Michael Kors की घड़ियां लेना हर किसी का सपना होता है. लेकिन महंगी कीमत के चलते हम अकसर अपने मन को मारकर चुप बैठ जाते हैं. लेकिन इस बार Myntra आपकी इच्‍छा पूरी करने वाला है. जी हां, Myntra Michael Kors की घड़ियों पर 50% डिस्‍काउंट लेकर आया है. मौका हाथ से जाने न दें.

Michael Kors की ये हैं टॉप बजट फ्रेंडली घड़ियां

1. Michael Kors, Women Dial & Leather Straps Analogue Watch AK_MK7508

गोल्‍डन कलर की ये राउंड डायल वाली स्टेनलेस स्टील से बनी घड़ी आपकी पर्सनालिटी में फ्रेशनेस ला देगी. analogue डिस्‍प्‍ले के साथ आने वाली ये घड़ी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए.



2. Michael Kors PYPER Women Black Analogue Watch MK2747

अगर आप ऑफिस के लिए सिपंल लेकिन स्‍टाइलिश घड़ी लेना चाहती हैं, तो ये मौका हाथ से निकलने न दें. रिसेट टाइम फीचर के साथ आने वाली ये घड़ी Quartz मूमेंट से लैस है.

3. Michael Kors, Women Embellished Dial & Leather Straps Analogue Watch MK7466

व्‍हाइट कलर हमेशा से ही पर्सनालिटी में एलिगेंस लाने के लिए जाना जाता है. ऐसे में ये व्‍हाइट स्‍टैप और डायल वाली घड़ी काफी खूबसूरत कही जा सकती है.

4. Michael Kors, Men Accelerator 2.0 Textured Analogue Watch MK9175I-Black

50M तक वॉटर रेजिस्‍टेंस वाली ये घड़ी कैनवास स्‍टैप और टैंग क्लोजर के साथ आती है. यह आपको माइकल कोर्स के सिग्नेचर केस मिलेगी.

5. Michael Kors, Men Accelerator 2.0 Textured Analogue Watch MK9173I-Green

अगर आप कुछ नया ट्राई करने पर विचार कर रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर के स्‍टैप वाली घड़ी आपके सिंपल आउटफिट में खूबसूरती ला देगी.

घड़ी लेना अब न तो महंगा रहा है, और न ही आपकी पहुंच से दूर. ये स्‍टाइलिश, यूनिक और एलिगेंस वॉचेज पार्टी से लेकर ऑफिस मीटिंग तक में आराम से यूज की जा सकती हैं. यही कारण है कि इन्‍हें जमकर पसंद भी किया जा रहा है. अगर आप भी अपने वॉच कलेक्‍शन को अपडेट करना चाहते हैं, तो इस मौके को आज ही ग्रेब कर लें. फौरन Myntra से शॉपिंग शुरू करें.