इन Korean Skincare Products से घर बैठे चुटकियों में पाएं Clear और Glowing Skin! ऑफर्स ऐसे नहीं हटा पाएंगे नज़रें

Korean Skincare Products for Clear and Glowing Skin: स्किनकेयर की दुनिया में परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढना कभी-कभी थकाऊ खोज जैसा लगता है. लेकिन जब एक ब्रांड हर बार शानदार रिजल्ट्स दे, तो वह तुरंत आपका ध्यान खींच लेता है. Beauty of Joseon ऐसा ही एक बेहतरीन ब्रांड है जो कोरियन ब्यूटी के सदियों पुराने सीक्रेट्स को मॉडर्न स्किनकेयर साइंस के साथ मिलाकर आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है. इसकी प्रोडक्ट रेंज ने स्किनकेयर लवर्स के दिलों में खास जगह बना ली है, और अच्छे कारणों के साथ! अब, Myntra पर Beauty of Joseon के प्रोडक्ट्स शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं. यह सही समय है जब आप सन प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग टोनर, या एंटी-एजिंग आई सीरम जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का अनुभव कर सकते हैं, वो भी अपनी स्किन को नेचर और साइंस के मेल से निखारते हुए. तो, अब इंतजार क्यों करना है? Myntra पर जाएं, Beauty of Joseon का कलेक्शन देखें और अपने स्किनकेयर रूटीन को अगले लेवल तक ले जाएं. आपकी खूबसूरती को चमकाने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिले!

Joseon के खूबसूरत और शानदार प्रोडक्ट्स पर Myntra की टॉप डील्स; फोटो क्रेडिट: Pexels

1. Apricot Blossom Peeling Gel – 100ml

A gentle exfoliant that doesn't strip your skin barrier? Yes, please. Beauty of Joseon's Apricot Blossom

क्या आपको ऐसा एक्सफोलिएंट चाहिए जो आपकी स्किन बैरियर को नुकसान न पहुंचाए? हां, बिल्कुल. Beauty of Joseon का Apricot Blossom Gel खुबानी और सेब से प्राप्त फल एंजाइम्स का उपयोग करता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाते हुए स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड बनाए रखता है. यह विशेष रूप से ड्राई या टेक्सचर्ड स्किन वालों के लिए फायदेमंद है.

फायदे:

सेंसिटिव स्किन के लिए सौम्य और नॉन-इरिटेटिंग

एंजाइम-बेस्ड एक्सफोलिएशन से माइक्रो-टियर्स नहीं होते

समय के साथ स्किन टेक्सचर को स्मूद बनाता है

हल्की नेचुरल खुशबू

सीरम और मॉइश्चराइज़र के लिए स्किन को प्रेप करता है

2. Glow Serum with Propolis & Niacinamide – 30ml

यह सीरम 60% प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट और 2% नियासिनामाइड के साथ आता है, जो डल और अनइवन स्किन पर कमाल करता है. अगर स्ट्रेस, प्रदूषण या नींद की कमी से आपकी स्किन की चमक खो गई है, तो यह सीरम उसे बिना पोर्स ब्लॉक किए वापस लाता है.

फायदे:

स्किन को ब्राइट और रेडिएंट बनाता है

इन्फ्लेमेशन और एक्ने-प्रोन स्किन को शांत करता है

नॉन-कॉमेडोजेनिक और लाइटवेट

अन्य प्रोडक्ट्स के साथ अच्छी तरह लेयर होता है

डेली यूज़ के लिए उपयुक्त

3. Glow Deep Serum with Rice Bran & Arbutin – 30ml

इसमें आर्ब्युटिन और राइस ब्रान ऑयल जैसे नैचुरल ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं. यह फ्रेगरेंस-फ्री, मिनरल ऑयल-फ्री है और SPF या मॉइश्चराइज़र के नीचे लेयरिंग के लिए परफेक्ट है.

फायदे:

रेगुलर यूज़ से डार्क स्पॉट्स को कम करता है

लाइटवेट और जल्दी अब्ज़ॉर्ब होने वाला

मेकअप के नीचे लगाने में कोई दिक्कत नहीं

ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए अनुकूल

क्लीन और मिनिमल इंग्रेडिएंट्स

4. Revive Serum with Ginseng & Snail Filtrate – 30ml

अगर आप एजिंग स्किन की देखभाल चाहते हैं, तो Ginseng & Snail म्यूकस से बना यह युथ सीरम आपकी मदद करेगा. यह स्किन को रिपेयर करता है, इलास्टिसिटी को सुधारता है और हाइड्रेशन बढ़ाता है.

फायदे:

स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है

बिना चिपचिपाहट के हाइड्रेट करता है

मेच्योर या थकी हुई स्किन के लिए उपयुक्त

फ्रेगरेंस-फ्री और जेंटल

AM और PM दोनों टाइम यूज़ किया जा सकता है

5. Mugwort + Camelia SPF50 PA++++ Matte Sun Stick - 18g

Mugwort और Camellia से भरपूर यह सन स्टिक UV किरणों से बेहतरीन सुरक्षा देता है. मैट फिनिश और स्टिक फॉर्म के कारण यह इस्तेमाल करने में आसान है और बिना सफेद परत छोड़े स्किन पर सेट हो जाता है.

फायदे:

SPF50 PA++++ के साथ स्ट्रॉन्ग सन प्रोटेक्शन

ऑइली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आदर्श

मैसी एप्लिकेशन से बचाता है

क्रुएल्टी-फ्री और वेगन

ट्रैवल-फ्रेंडली पैकेजिंग

6. Revive Eye Serum with Power of Ginseng & Retinal - 30ml

यह आई सीरम पफीनेस, फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए बनाया गया है. इसमें Ginseng और रेटिनल का पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो थकी हुई आंखों को तरोताज़ा लुक देता है.

फायदे:

फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स को टारगेट करता है

आंखों के आसपास की स्किन को एनर्जाइज़ करता है

ड्राय स्किन वालों के लिए उपयुक्त

वेगन और क्रुएल्टी-फ्री

आंखों के आस-पास की डेलिकेट स्किन को स्मूद करता है

7. Green Plum Toner with Exfoliating AHA+BHA + Plum for Smooth Skin - 150ml

यह टोनर प्लम एक्सट्रैक्ट के साथ AHA और BHA का उपयोग कर स्किन टेक्सचर को रिफाइन करता है. यह ऑइली या एक्ने-प्रोन स्किन के लिए आदर्श है और स्किन को बैलेंस और एक्सफोलिएट करता है.

फायदे:

सौम्य एक्सफोलिएशन के लिए बेहतरीन

पोर्स को साफ करता है

हाइड्रेटिंग और सूदिंग

बिना स्किन को सुखाए ऑइल कंट्रोल करता है

जेंटल और नॉन-कॉमेडोजेनिक

8. Ginseng Cleansing Oil with Ginseng Root Oil & Soybean - 210ml

इस ऑयल में Ginseng रूट और सोया बीन्स का संयोजन है जो स्किन से मेकअप, गंदगी और एक्सेस ऑयल को बिना नमी छीने साफ करता है.

फायदे:

मेकअप और इंप्योरिटीज को जेंटली हटाता है

क्लेंज़िंग के दौरान स्किन को मॉइश्चराइज़ करता है

एंटी-एजिंग Ginseng ऑयल से भरपूर

कॉम्बिनेशन स्किन के लिए उपयुक्त

इको-फ्रेंडली और क्रुएल्टी-फ्री पैकेजिंग





Beauty of Joseon एक भरोसेमंद स्किनकेयर ब्रांड बन चुका है, जो ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर बेजोड़ रिज़ल्ट्स देता है. चाहे आपको सन डैमेज से लड़ना हो, फाइन लाइंस को स्मूद करना हो, या बस क्लियर और ग्लोइंग स्किन बनाए रखनी हो, ये सभी प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं. और Myntra की एक्सक्लूसिव डील्स के साथ, इन्हें अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता. तो जल्दी करें, अभी खरीदें इन शानदार प्रोडक्ट्स को Myntra से.