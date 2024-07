Ajmal, ADILQADRI, Dressbery, और Carlton London जैसे फेमस ब्रांड के परफ्यूम पर मिनिमम 60% की छूट के साथ, Myntra की स्‍पेशल सेल में लग्‍जरी परफ्यूम खरीदने का सुनहरा मौका आ गया है. फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रेगरेंस की तलाश अब पूरी हो जाएगी. ये सेल आपके लिए कई सारे ऑप्‍शन लेकर आ रही है. कम से कम 60% की छूट के साथ प्रीमियम परफ्यूम का आनंद लें, जो न केवल आपके स्‍टाइल को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि आपकी प्रेजेंस को भी दर्शाएगा.

1. Ajmal Women Neea Eau De Parfum - 50ml

Discount: 60% | Price: ₹400 | M.R.P.: ₹1000 | Rating: 4.2 out of 5 stars

ajmal women neea eau de parfum एक फ्लोरल खुशबू है, जिसे आपके मूड को बेहतर बनाने और आपकी प्रेजेंस को निखारने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये क्रुएल्टी-फ्री परफ्यूम एक स्‍ट्रॉन्‍ग खुशबू देता है, जो पूरे दिन टिकती है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल खुशबू

क्रुएल्टी-फ्री

स्‍ट्रॉन्‍ग खुशबू

2. ADILQADRI Shanaya Arabic And French Blend Long Lasting Eau De Parfum - 30ml

Discount: 60% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 3.8 out of 5 stars

ADILQADRI Shanaya इस लंबे समय तक चलने वाले ओउ डे परफ्यूम में अरबी और फ्रेंच परफ्यूम का टच है. कल्पना कीजिए कि एक खुशबू जो कोमल गुलाब की मिठास के साथ शुरू होती है, फिर एक कारमेल में बदल जाती है. यह खुशबू एक हॉट एम्बर बेस में समा जाती है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रूटी और फ्लोरल खुशबू

क्रुएल्टी-फ्री

लंबे समय तक चलने वाली खुशबू

3. La French Mood Swing Eau De Parfum - 100ml

Discount: 63% | Price: ₹443 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.3 out of 5 stars

La French Mood Swing Eau De Parfum एक फ्रेश और लाइट खुशबू देता है, जो डेली यूज के लिए बिल्कुल सही है. यह स्फूर्तिदायक खुशबू उन सभी के लिए उपयुक्त है जो पूरे दिन फ्रेश और एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

ताज़ा खुशबू

क्रुएल्टी-फ्री

हल्की खुशबू

4. La French Men Happiness Eau De Perfume - 100ml

Discount: 64% | Price: ₹431 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Neea Eau De Parfum फ्लोरल खुशबू देता है, जो डे-वियर के लिए बिल्कुल सही है. यह लाइट, टिकाऊ परफ्यूम क्रुएल्टी-फ्री है और एक ऐसी खुशबू प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जो एक सौम्य लेकिन यादगार प्रभाव छोड़ता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल खुशबू

दिन के समय इस्तेमाल करने के लिए बेहतर

5. Ajmal Neea Eau De Parfum - 100ml

Discount: 65% | Price: ₹525 | M.R.P.: ₹1500 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Ajmal Women Artisan Lavender Lust एक रोल-ऑन फॉर्मेट में फ्रेश, लैवेंडर की खुशबू देता है. डे टाइम के लिए परफेक्‍ट, यह मध्यम-शक्ति वाला परफ्यूम क्रुएल्टी-फ्री है और एक लंबे समय तक चलने वाली खुशबू देता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रेश खुशबू

दिन के समय इस्तेमाल करने के लिए बेहतर

लंबे समय तक चलने वाली खुशबू

6. Ajmal Women Artisan Lavender Lust Long-Lasting Concentrated Perfume Roll-On - 10ml

Discount: 61% | Price: ₹311 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.2 out of 5 stars

अजमल वूमन आर्टिसन लैवेंडर लस्ट सुविधाजनक रोल-ऑन फॉर्मेट लैवेंडर की खुशबू देता है. दिन के समय अप्‍लाई करने के लिए बना यह परफ्यूम क्रुएल्टी-फ्री है.

मुख्य विशेषताएं:

ताज़ा खुशबू

दिन के समय के लिए बेस्‍ट

लंबे समय तक चलने वाली खुशबू

7. Carlton London Women Set Of 3 Paradise Eau De Parfum - 30ml Each

Discount: 60% | Price: ₹636 | M.R.P.: ₹1590 | Rating: 4.1 out of 5 stars

The Carlton London Women Set of 3 Paradise Eau De Parfum में तीन खुशबू शामिल हैं: ओवरोज़, एस्केप और ग्रेस. प्रत्येक 30ml की बोतल वेनिला, चमेली और दालचीनी के गुणों के साथ एक अनूठी फ्लोरल खुशबू देती है. क्रुएल्टी-फ्री और किसी भी अवसर के लिए परफेक्‍ट ये सेट आपको जरूर खरीदना चाहिए.

मुख्य विशेषताएं:

तीन तरह की खुशबू का सेट

फ्लोरल खुशबू

क्रुएल्टी-फ्री

8. Carlton London Women Veronica Eau De Parfum - 50ml

Discount: 60% | Price: ₹596 | M.R.P.: ₹1490 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Carlton London Women Veronica Eau de Parfum फ्लोरल और फ्रेशनेस देने का काम करता है. दिन और रात दोनों के लिए बिल्कुल सही, यह क्रुएल्टी-फ्री परफ्यूम आज ही खरीदें.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल और ताज़ा खुशबू

लंबे समय तक चलने वाली

लाइट खुशबू

9. ADILQADRI AQ 365 French And Fruity Long Lasting Eau De Parfum - 30 ml

Discount: 60% | Price: ₹399 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.1 out of 5 stars

ADILQADRI AQ 365 फ्रेंच परफ्यूम लंबे समय तक चलने वाली खुशबू देता है. लेमन, ऑरेंज के गुण इसका बेस होता है. यह क्रुएल्टी-फ्री है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रूटी खुशबू

लंबे समय तक चलने वाली फ्रेगरेंस

क्रुएल्टी-फ्री

10. hummel Women Moose Eau De Parfum - 100ml

Discount: 80% | Price: ₹478 | M.R.P.: ₹2390 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Hummel Women Moose Eau De Parfum दिन के समय अप्‍लाई करने के लिए बनाया गया है. यह क्रुएल्टी-फ्री परफ्यूम आपको पूरे दिन फ्रेश और आत्मविश्वास महसूस कराता है, जो इसे किसी भी अवसर के लिए बेस्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्रूटी खुशबू

मीडियम स्‍ट्रेंथ

दिन के समय इस्तेमाल करने के लिए बेहतर

11. BEARDO Men Whisky Smoke Bourbon Eau De Parfum - 50 ml

Discount: 65% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars

BEARDO Men Whisky Smoke Bourbon Eau De Parfum मॉर्डन मेंस के लिए बना है. स्‍ट्रॉन्‍ग स्मोकी नोट्स के साथ, यह क्रुएल्टी-फ्री परफ्यूम स्टेटमेंट बनाने के लिए बिल्कुल सही है. चाहे नाइट आउट हो या कोई खास अवसर, यह एक यादगार खुशबू देता है जो लम्‍बे समय तक हटती नहीं है.

मुख्य विशेषताएं:

स्मोकी खुशबू

स्‍ट्रॉन्‍ग खुशबू

क्रुएल्टी-फ्री

12. CHOKORE Women Scandalous Eau De Perfume - 100ml

Discount: 68% | Price: ₹800 | M.R.P.: ₹2500 | Rating: 3.8 out of 5 stars

CHOKORE Women Scandalous Eau De Perfume गुलाब और वेनिला बेस का यह कॉम्बिनेशन किसी भी अवसर के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली खुशबू देता है.

मुख्य विशेषताएं:

सिट्रस खुशबू

मीडियम स्‍ट्रेंथ

स्किन पर टेस्‍ट किया हुआ

Myntra की शानदार सेल की बदौलत शानदार खुशबू का लुत्फ़ उठाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है. टॉप-रेटेड परफ्यूम की सीरीज पर न्यूनतम 60% की छूट के साथ, अपने परफ्यूम कलेक्शन को अपडेट करें. ये बेहतरीन खुशबू आपको पूरे दिन फ्रेश रखने का काम करेंगी. Myntra पर अभी खरीदारी करें.