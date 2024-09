होम जिम बनाना अब पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है. इन दिनों ज्‍यादातर लोग अपने बिजी शेड्यूल के साथ अपने फिटनेस रूटिन को बैलेंस कर रहे हैं. अच्छी खबर यह है कि 27 सितंबर से शुरू हुई Flipkart Big Billion Days सेल में हाई क्‍वालिटी स्पोर्ट्स टूल्‍स पर बंपर छूट दी जा रही है. चाहे टोनिंग ट्यूब हो या एब व्हील, हमने आपके फिटनेस गोल्‍स को घर बैठे पूरा करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्‍ट चुने हैं. चाहे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल टोनिंग या कार्डियो के शौकीन हों, यह सेल आपको आपके होम वर्कआउट स्पेस को बेहतर बनाने के लिए हर वह चीज़ देगी, जिसकी आपको ज़रूरत है. इस साल की सेल में मजेदार बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिससे आपके फिटनेस ड्रीम्‍स को पूरा करना और भी आसान हो जाता है.

Best Deals On Fitness Gear From Flipkart; Photo Credit: Pexels

1. Oddish Toning Tube and Hand Grip Combo Kit

Discount: 80% | Price: ₹259 | M.R.P.: ₹1,299 | Rating: 4.3 out of 5 stars (43,524 ratings)

यह कॉम्बो किट टोनिंग ट्यूब और हैंड ग्रिप के साथ आती है, जो मसल्स की ताकत बढ़ाने और लचीलापन सुधारने के लिए परफेक्‍ट होती है. सोलिड मटेरियल से बनी यह किट होम वर्कआउट के लिए एकदम सही है. चाहे आप अपने फोरआर्म्स को टारगेट कर रहे हों या पूरी बॉडी की मसल्स को मजबूत करना चाहते हों, यह किट हर फिटनेस लेवल के लिए जरूरी है.

मुख्य विशेषताएं:

टिकाऊ ABS ग्रिप हैंडल और स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग

सिलिकॉन टोनिंग ट्यूब

फिजिकल थेरेपी, और फिटनेस ट्रेनिंग के लिए परफेक्‍ट

एडजस्‍टेबल रिस्टबैंड

2. Oddish Finger Stretcher, Finger And Hand Gripper (10 To 40 Kg)

Discount: 86% | Price: ₹189 | M.R.P.: ₹1,399 | Rating: 3.8 out of 5 stars (3,991 ratings)

यह टूल हाथों की ताकत बढ़ाने के लिए बेहतरीन है. एडजस्‍टेबल रजिस्‍टेंस इसे शुरुआती और एक्‍सपीरिएंस यूजर्स दोनों के लिए परफेक्‍ट बनाता है.

मुख्य विशेषताएँ:

10 से 40 किग्रा तक एडजस्‍टेबल

सिलिकॉन और नियोप्रिन मटेरियल से बना

नॉन-स्लिप एर्गोनोमिक डिज़ाइन

कलाई और फोरआर्म मसल्स को मजबूत करने के लिए परफेक्‍ट

3. PRO365 Combo Of Double TT, Pushup Bar, Toning Tube, And Abdominal Wheel

Discount: 87% | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹4,100 | Rating: 4.4 out of 5 stars (497 ratings)

यह किट पूरी बॉडी को टारगेट करने के लिए आदर्श है. चाहे आप एब्डोमिनल व्हील से अपने एब्स पर काम करना चाहें या पुशअप बार से अपर बॉडी की ताकत बढ़ाना चाहें, यह किट सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है.

मुख्य विशेषताएँ:

पेट ट्रिमर, पुशअप बार, एब व्हील और टोनिंग ट्यूब शामिल

लाइट और स्टोर करने में आसान

कोर, आर्म्स और लेग्स सहित पूरे शरीर को टारगेट करती है

होम जिम के लिए एक कंपलीट किट

4. AJRO DEAL Double Spring Ab Exerciser & Heavy Toning Tube

Discount: 75% | Price: ₹370 | M.R.P.: ₹1,499 | Rating: 4.3 out of 5 stars (3,853 ratings)

यह हाई क्‍वालिटी एब एक्सरसाइज़र डबल स्प्रिंग मेकैनिज़्म के साथ आता है, जो आपकी कोर मसल्स को मजबूत करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह आर्म्स और शोल्डर को भी टोन करने के लिए फ्लेक्सिबल है.

मुख्य विशेषताएँ:

डबल स्प्रिंग मेकैनिज़्म

एब्स, आर्म्स, शोल्डर्स, और लेग्स को टोन करने के लिए परफेक्‍ट

कंटूर्ड पैडल्स

हल्का और आसानी से ले जा सकते हैं

5. Top Quality Store Tummy Trimmer And Exercise Resistance Tube

Discount: 69% | Price: ₹304 | M.R.P.: ₹990 | Rating: 3.8 out of 5 stars (2,891 ratings)

यह टमी ट्रिमर वर्कआउट के दौरान बेहतर र‍जिस्‍टेंस देता है, जिससे आप आर्म्स, एब्स, और लेग्स जैसे कई मसल्स को टारगेट कर सकते हैं. ड्यूरेबल स्प्रिंग और लचीले डिज़ाइन के साथ, यह टूल आपकी पावर, लचीलापन और गतिशीलता में सुधार करने के लिए एकदम सही है.

मुख्य विशेषताएँ:

फुल-बॉडी वर्कआउट टूल

टिकाऊ लेटेक्स और नायलॉन मटेरियल

स्ट्रेचेबल डिज़ाइन

मसल्स की टोनिंग में सुधार और वजन घटाने में सहायक

6. FITNESS ROCKET Aerobic Stepper And Professional Ab Wheel Roller

Discount: 78% | Price: ₹724 | M.R.P.: ₹3,299 | Rating: 4.2 out of 5 stars (105 ratings)

यह कॉम्बो सेट एरोबिक स्टेपर और प्रोफेशनल एब व्हील के साथ आता है, जो आपकी कोर मसल्स को एक्टिव करने और आपकी समग्र फिटनेस को बढ़ाने में मदद करता है.

मुख्य विशेषताएँ:

कस्टमाइज्ड वर्कआउट्स के लिए एडजस्‍टेबल स्टेपर हाइट

नॉन-स्लिप सरफेस

लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ मटेरियल

एब व्हील पर एर्गोनोमिक, नॉन-स्लिप हैंडल्स

7. YIXTY Dynamic Duo Tummy Trimmer: Sculpt Your Core With Double The Power

Discount: 72% | Price: ₹274 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.2 out of 5 stars (2207 Ratings)

YIXTY Dynamic Duo Tummy Trimmer एक पावरफुल कोर वर्कआउट टूल है, जिसे शुरुआती और फिटनेस लवर्स दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कॉम्पैक्ट, वर्सेटाइल टूल यूजर्स को ऊपरी और निचले एब्डोमिनल मसल्स को एक्शन में लाने की अनुमति देता है.

मुख्य विशेषताएँ:

ऊपरी और निचले एब्स को टारगेट करता है

पोर्टेबल और आसानी से स्टोर कर सकते हैं

आरामदायक हैंडल

विभिन्न एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त

8. PRO365 Combo: Tummy Trimmer, Pushup Board, Ab Roller And Toning Tube

Discount: 69% | Price: ₹647 | M.R.P.: ₹2,100 | Rating: 4.3 out of 5 stars (355 Ratings)

यदि आप एक कंप्‍लीट होम जिम किट बनाना चाहते हैं, तो PRO365 Combo एक शानदार ऑप्‍शन है. यह किट टमी ट्रिमर, पुशअप बोर्ड, एब रोलर और टोनिंग ट्यूब के साथ आती है, जिससे आपको पूरे शरीर की वर्कआउट फील मिलता है.

मुख्य विशेषताएँ:

फुल-बॉडी वर्कआउट के लिए ऑल-इन-वन किट

टमी ट्रिमर, एब रोलर, पुशअप बोर्ड, और टोनिंग ट्यूब शामिल

शुरुआती और अनुभवी फिटनेस लवर्स के लिए उपयुक्त

स्पेस-सेविंग डिज़ाइन

9. GORMERY Multifunctional Foldable Push-Up Board

Discount: 72% | Price: ₹360 | M.R.P.: ₹1,299 | Rating: 3.9 out of 5 stars (574 Ratings)

The GORMERY Push-Up Board offers a unique colour-coded system to target different muscle groups (blue for chest, red for shoulders, yellow for back, and green for triceps). It's foldable, making it easy to carry and store. Ideal for anyone looking to build strength and endurance, this board allows for varied and dynamic upper-body workouts.

Key Features:

Colour-coded for targeted muscle workouts

Foldable and portable design

Heavy-duty "Plug & Press" push-up system

Compact and easy to store

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आपके होम जिम सेटअप को अपग्रेड करने का आदर्श अवसर है, वो भी बिना आपकी जेब ढीली किए. हाई क्‍वालिटी फिटनेस टूलों पर 87% तक की छूट के साथ, अब आपकी हेल्‍थ और फिटनेस में इंवेस्‍ट करने का समय है. चाहे आप शुरुआती हों या अनुभवी फिटनेस उत्साही, ये प्रौडक्‍ट टारगेट को पाने में आपकी मदद कर सका है. अभी खरीदें.