बच्चों को कम्फर्टेबल कपड़े पहनाना सिर्फ बाहरी कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि इनरवियर भी उन्हें पूरा आराम दें. जैसे-जैसे मौसम बदलता है, वैसे-वैसे आपके बच्चे के वार्डरोब की जरूरतें भी बदलती जाती हैं. चाहे वह गर्मी के लिए थर्मल्स हों या स्‍पोर्ट के लिए ब्रा, बच्चों के इनरवियर उनके डेली कम्फर्ट और सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. Myntra पर फिलहाल बच्चों के इनरवियर पर कम से कम 30% की छूट मिल रही है. यह पैरेंट्स के लिए अपने बच्चों की बुनियादी जरूरतों को स्टाइल और क्‍वालिटी से समझौता किए बिना अपग्रेड करने का एक बेहतरीन मौका है. इन चुनिंदा प्रोडक्‍ट की लिस्‍ट को एक्सप्लोर करें जो फंक्शनैलिटी, आराम और किफायती दर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं.

1. Zivame Pack Of 2 Full Coverage All Day Comfort Racerback Workout Bra

Discount: 40% | Price: ₹569 | M.R.P.: ₹949 | Rating: 4.5 out of 5 stars

न्यूड-कलर की यह 2 वर्कआउट ब्रा एक्टिव गर्ल्‍स के लिए परफेक्‍ट है. कॉटन और इलास्टेन से बने ये ब्रा पूरे दिन कम्फर्टेबल होती हैं. बिना पैडिंग और बिना वायर के, इनका सीमलेस डिजाइन इन्हें किसी भी आउटफिट के नीचे इनविजिबल बनाता है.

मुख्य विशेषताएं:

फुल कवरेज

बिना पैडिंग, बिना वायर

सीमलेस डिजाइन

रेगुलर स्ट्रैप्स के साथ स्लिप-ऑन स्टाइल

2. Dollar Ultra Infants Ribbed Cotton Thermal Set

Discount: 30% | Price: ₹558 | M.R.P.: ₹798

अपने छोटे बच्चे को Dollar Ultra के इस रिब्ड कॉटन थर्मल सेट में कम्फर्टेबल रखें. चारकोल कलर का थर्मल टॉप और वी-नेक के साथ मैचिंग थर्मल बॉटम्स सर्दियों के लिए परफेक्ट इंसुलेशन देता है.

मुख्य विशेषताएं:

रिब्ड टेक्सचर

वी-नेक और लंबी बाजू

बॉटम्स पर इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड

मशीन में वॉश करें

3. Superminis Infant Kids Pack Of 3 Striped Pure Cotton Thermal Set

Discount: 44% | Price: ₹895 | M.R.P.: ₹1599 | Rating: 4.3 out of 5 stars

यह Superminis का तीन टॉप का स्ट्राइप्ड थर्मल सेट बच्‍चों को ठंड से बचाने के काम आता है. 100% कॉटन से बने, ये मुलायम थर्मल आपके बच्चे को ठंड में कम्फर्टेबल और गर्म रखते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

तीन स्ट्राइप्ड थर्मल सेट

100% कॉटन

लंबे बाजू और कफ्ड हेम्स

हाथ से धोएं





4. Zivame Girls Pack Of 2 Full Coverage Everyday Bras With All Day Comfort

Discount: 50% | Price: ₹499 | M.R.P.: ₹999 | Rating: 4.5 out of 5 stars

बढ़ती लड़कियों के लिए Zivame का यह दो ब्रा का पैक बिल्कुल सही है. फुल कवरेज के साथ और ब्रीदेबल कॉटन से बने, ये ब्रा फंग्‍शनल और कम्फर्टेबल हैं.

मुख्य विशेषताएं:

फुल कवरेज और वायरलेस

सीमलेस और नॉन पैडिंग

रेगुलर स्ट्रैप्स के साथ स्लिप-ऑन स्टाइल

95% कॉटन और 5% इलास्टेन से बना

5. Charm n Cherish Unisex Kids White Solid Thermal T-Shirt

Discount: ₹150 Off | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Charm n Cherish का यह बच्चों के लिए थर्मल टी-शर्ट सर्दियों के दौरान लेयरिंग के लिए बेहतरीन है. कॉटन और विस्कोस के नरम कॉम्बिनेशन से बना, यह स्किन पर काफी सॉफ्ट रहता है.

मुख्य विशेषताएं:

50% कॉटन, 50% विस्कोस

राउंड नेक और छोटी बाजू

मशीन से धोएं

सॉफ्ट और टिकाऊ

6. The Boo Boo Club Kids Grey Solid Thermal Set

Discount: 40% | Price: ₹720 | M.R.P.: ₹1200 | Rating: 4.1 out of 5 stars

The Boo Boo Club का यह ग्रे थर्मल सेट सर्दियों के दौरान आपके बच्चे को गर्म रखने के लिए आदर्श है. यह सेट फुल-स्लीव टॉप और मैचिंग बॉटम्स के साथ आता है. पॉलिएस्टर और कॉटन मटीरियल से बना ये सेट काफी लाइट भी है.

मुख्य विशेषताएं:

पॉलिएस्टर-कॉटन कॉम्बिनेशन

लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स और इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड

स्लिप-ऑन क्लोजर

मशीन वॉशेबल

7. DChica Girls Pack Of 2 Cotton Boy Short Briefs

Discount: 31% | Price: ₹482 | M.R.P.: ₹699 | Rating: 4.1 out of 5 stars

यह बॉय शॉर्ट ब्रीफ्स का पैक लड़कियों के लिए बना है. सॉफ्ट कॉटन से बने ये शॉटर््स इंटरनल इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड और डबल-लेयर्ड गसेट के साथ डिजाइन किए गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

मुलायम कॉटन का कपड़ा

हाई-राइज डिजाइन

इंटरनल इलास्टिक वेस्टबैंड

डबल-लेयर्ड गसेट

8. Zivame Girls Pack Of 2 Mid-Rise Boyshorts

Discount: 45% | Price: ₹329 | M.R.P.: ₹599 | Rating: 4.0 out of 5 stars

यह मिड-राइज बॉयशॉर्ट्स का सेट, रस्ट ब्राउन और रेड कलर में आपको मिल जाएगा. कॉटन और इलास्टेन के मुलायम कॉम्बिनेशन से बने ये शॉटर््स न केवल स्टाइलिश हैं बल्कि कम्फर्टेबल भी हैं.

मुख्य विशेषताएं:

95% कॉटन और 5% इलास्टेन का कॉम्बिनेशन

कम्फर्टेबल फिट

टिकाऊ आउटर इलास्टिक वेस्टबैंड

मिड-राइज

9. XY Life Girls Pack Of 3 Non-Padded Camisoles

Discount: 50% | Price: ₹418 | M.R.P.: ₹837 | Rating: 4.7 out of 5 stars

XY Life का यह कैमिसोल पैक उन लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आराम को प्राथमिकता देती हैं. ये कैमिसोल टेन्सल मोडल से बने हैं, जो अपनी सॉफ्टनेस और नमी को सोखने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका बच्चा पूरे दिन कूल और कम्फर्टेबल रहे.

मुख्य विशेषताएं:

टेन्सल मोडल मटेरियल

नमी सोख सकता है

सिंपल डिजाइन

तीन का पैक

10. Van Heusen Girls Pack Of 2 Assorted Cotton Hipster Briefs

Discount: 30% | Price: ₹335 | M.R.P.: ₹479 | Rating: 3.9 out of 5 stars

यंग गर्ल्‍स के लिए Van Heusen लाया है अल्ट्रा-सॉफ्ट कॉटन हिप्स्टर ब्रीफ्स. इनमें इंटरनल वेस्टबैंड होता है जो एक सुरक्षित और कम्फर्टेबल फिटिंग आपको देगा.

मुख्य विशेषताएं:

अल्ट्रा-सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक

नो-मार्क इलास्टिक वेस्टबैंड

मिड-राइज डिजाइन कम्फर्टेबल फिट के लिए

कई प्रिंट्स

11. Marks & Spencer Girls Pack Of 5 White Solid Basic Briefs

Discount: 38% | Price: ₹495 | M.R.P.: ₹799 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Marks & Spencer का व्‍हाइट ब्रीफ्स का पैक आराम देने के लिए तैयार किया गया है. 100% कॉटन से बने ये बेसिक ब्रीफ्स सॉफ्ट हैं और डेली यूज किए जा सकते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

100% कॉटन का मटेरियल

इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड

मिड-राइज डिजाइन

पांच का पैक

12. Charm n Cherish Girls Pack Of 4 Non-Padded Workout Bras

Discount: ₹400 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Charm n Cherish का यह चार नॉन-पैडेड वर्कआउट ब्रा का पैक एक्टिव गर्ल्‍स के लिए तेयार किया गया है . बिना वायर और कट-एंड-सीव कप्स के साथ, ये ब्रा नेचुरल लिफ्ट और सपोर्ट देती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

फुल कवरेज, नॉन वायर डिजाइन

कॉटन-इलास्टेन कॉम्बिनेशन

स्लिप-ऑन स्टाइल

कट-एंड-सीव कप्स

13. Van Heusen Girls Pack Of 2 Assorted Ultra Soft Cotton Boyshorts

Discount: 40% | Price: ₹293 | M.R.P.: ₹489 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Van Heusen के ये अल्ट्रा-सॉफ्ट कॉटन बॉयशॉर्ट्स पूरे दिन के आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें नो-मार्क वेस्टबैंड होता है, जो जलन से बचाता है.

मुख्य विशेषताएं:

अल्ट्रा-सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक

नो-मार्क इलास्टिक वेस्टबैंड

मिड-राइज बॉयशॉर्ट्स

कई प्रिंट्स

14. Charm n Cherish Girls Pack Of 4 Solid Beginner Bras

Discount: ₹400 Off | Price: ₹799 | M.R.P.: ₹1199 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Charm n Cherish के ब्रा सॉफ्ट कॉटन कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जो सीमलेस डिज़ाइन और पूरे दिन का आराम देते हैं. ये ब्रा यंग गर्ल्‍स के लिए परफेक्‍ट माने गए हैं.

मुख्य विशेषताएं:

नॉन-पैडेड, सीमलेस डिज़ाइन

95% कॉटन और 5% इलास्टेन

स्लिप-ऑन स्टाइल

15. Charm n Cherish - Kids White Solid Thermal Top

Discount: 30% | Price: ₹349 | M.R.P.: ₹499 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Charm n Cherish का यह व्हाइट सॉलिड थर्मल टॉप आपके बच्चे को गर्म और कम्फर्टेबल रखने के लिए परफेक्ट है. 50% कॉटन और 50% विस्कोस के कॉम्बिनेशन से बने इस थर्मल टॉप का स्‍टफ बेहद सॉफ्ट है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन-विस्कोस कॉम्बिनेशन

फुल कवरेज के लिए राउंड-नेक और लंबी बाजू

मशीन वॉशेबल

Myntra बच्चों के इनरवियर पर मिनिमम 30% की छूट, पैरेंट्स के लिए यह शानदार मौका है कि वे अपने बच्चों के लिए हाई क्‍वालिटी, स्टाइलिश और कम्फर्टेबल अंडरगार्मेंट्स में इनवेस्‍ट करें. DChica, Zivame, Van Heusen, और Marks & Spencer जैसे ब्रांड्स के साथ, ये डील्स हर उम्र और च्‍वाइस के लिए ढेर सारे ऑप्‍शन आपको देती है.