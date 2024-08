आपके घर को स्टाइलिश के साथ कम्फर्टेबल भी बनाएंगे ये कूल Ottomans, 40% की छूट पर अभी करें आर्डर

Myntra राइट टू फैशन सेल आपके घर की साज-सज्जा को बढ़िया कीमतों पर शानदार Ottoman के साथ अपग्रेड करने का सही समय है. 40% की भारी छूट से शुरू होने वाली यह सेल किसी भी इंटीरियर के अनुरूप स्टाइलिश और प्रैक्टिकल Ottoman की एक वाइड रेंज प्रदान करती है. चाहे आप अपने लिविंग रूम के लिए एक स्टेटमेंट पीस की तलाश में हों या अपने बेडरूम के लिए एक आरामदायक चीज़ की तलाश में हों, Myntra के कलेक्शन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. आइए इस रोमांचक सेल से कुछ टॉप कलेक्शन पर गौर करें.

1. Duroflex Blue Wooden Square Ottoman

Discount: 43% | Price: ₹7295 | M.R.P.: ₹12799 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Duroflex Blue Wooden Square Ottoman स्टाइल और कम्फर्ट का संयोजन है. इसकी टेक्सचरड ब्लू वेलवेट सीट एक शानदार स्पर्श जोड़ती है, जबकि वुडन फ्रेम ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करता है. मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों टाइप की डेकोरेशन के लिए आदर्श, यह ओटोमन फुटरेस्ट या अतिरिक्त बैठने की जगह के रूप में बिल्कुल उपयुक्त है.

खासियतें:

टेक्सचरड ब्लू वेलवेट सीट

वुडन फ्रेम

3 साल की वारंटी

आयाम: 60.96 सेमी x 60.96 सेमी x 48.2 सेमी

सेल्फ-असेम्ब्ली आवश्यक है

2. Globally Indian Orange Printed Wooden Square Ottoman

Discount: 48% | Price: ₹2193 | M.R.P.: ₹4219 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Globally Indian के इस वाइब्रेंट ओटोमन में एथनिक मोटिफ हैं जो आपके स्पेस पर कलर्स की बौछार लाते हैं. वेलवेट सीट आराम प्रदान करती है, जबकि मजबूत वुडन बेस ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है. इसी के साथ ये आपके घर को एक ट्रेडिशनल लुक भी देगा.

खासियतें:

एथनिक मोटिफ प्रिंट

वेलवेट सीट

असेंबली की आवश्यकता नहीं

आयाम: 40.132 सेमी x 40.132 सेमी x 35.56 सेमी

वेट कैपेसिटी: 100 किलो

3. Sashaa World Cream-Coloured Self-Designed With Small Fringes Cotton And Wooden Ottoman

Discount: 41% | Price: ₹2536 | M.R.P.: ₹4299 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Sashaa World Ottoman अपनी हैंड-नॉटेड कॉटन सीट और छोटे किनारों के साथ खड़ा है, जो कंटेम्पररी और ट्रेडिशनल डिजाइन का मिश्रण पेश करता है. इसका एनवायरमेंट-फ्रेंडली मटेरियल इसे आपके घर के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाती है.

खासियतें:

हैंड-नॉटेड कॉटन सीट

वुडन बेस

सेल्फ-असेम्ब्ली आवश्यक है

आयाम: 40 सेमी x 40 सेमी x 40 सेमी

वेट कैपेसिटी: 100 किलो

4. Sashaa World Cream-Coloured Self-Design Natural Macrame Stool With Small Fringes Ottoman

Discount: 41% | Price: ₹2064 | M.R.P.: ₹3499 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Sashaa World का यह मैक्रैम स्टूल किसी भी कमरे के लिए एक मॉडर्न पीस है, जो बहुमुखी प्रतिभा और नेचरल सुंदरता का स्पर्श प्रदान करता है. इसका सिलैंडरिकल साइज और कॉटन सीट इसे प्रक्टिकेलिटी और स्टाइलिश दोनों बनाती है.

खासियतें:

हैंड-नॉटेड कॉटन सीट

वुडन बेस

सेल्फ-असेम्ब्ली आवश्यक है

आयाम: 40 सेमी x 40 सेमी (ऊंचाई x व्यास)

वेट कैपेसिटी: 100 किलो

5. Nestroots Gold-Toned Round Glass And Iron Ottoman

Discount: ₹3091 Off | Price: ₹3499 | M.R.P.: ₹6590 | Rating: 4.6 out of 5 stars

Nestroots गोल्ड-टोन्ड राउंड ओटोमन के साथ अपने रहने की जगह में लग्जरी टच जोड़ें. इसका लोहे और कांच का निर्माण एक स्लीक, मॉडर्न रूप प्रदान करता है, जो इसे किसी भी घर में एक असाधारण टुकड़ा बनाता है.

खासियतें:

लोहे और कांच का निर्माण

असेंबली की आवश्यकता नहीं

आयाम: 30.4 सेमी x 50.8 सेमी

वेट कैपेसिटी: 40 किलो

6. Nestroots Off White And Black Middle Benches

Discount: ₹5191 Off | Price: ₹2799 | M.R.P.: ₹7990 | Rating: 4.4 out of 5 stars

यह Nestroots बेंच आराम और स्टाइल का एकदम सही मिश्रण पेश करती है. इसकी कॉटन कैनवास सीट और मजबूत आम की लकड़ी के पैरों के साथ, इसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अंदरूनी हिस्सों के पूरक के लिए डिज़ाइन किया गया है.

खासियतें:

कॉटन कैनवास सीट

आम की लकड़ी के पैर

असेंबली की आवश्यकता नहीं

आयाम: 36.57 सेमी x 30.48 सेमी x 26.67 सेमी

वेट कैपेसिटी: 90 किलो

7. Nestroots Yellow And Gold-Toned Printed Ottomans

Discount: ₹3591 Off | Price: ₹2999 | M.R.P.: ₹6590 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Nestroots येलो और गोल्ड-टोन्ड ओटोमन से अपने घर को रोशन करें. इसकी कॉटन कैनवास सीट और मेटल के पैर एक अट्रैक्टिव कंट्रास्ट प्रदान करते हैं, जो इसे किसी भी सजावट के लिए एक बहुमुखी टुकड़ा बनाते हैं.

खासियतें:

कॉटन कैनवास सीट

मेटैलिक लेग्स

असेंबली की आवश्यकता नहीं

आयाम: 36.8 सेमी x 27.9 सेमी x 36.8 सेमी

वेट कैपेसिटी: 90 किलो

8. Nestroots Gold-Coloured Textured Ottomans

Discount: 62% | Price: ₹2999 | M.R.P.: ₹7990 | Rating: 4 out of 5 stars

Lustrous Gold Side Table के साथ अपने घर में एक कंटेम्पररी लुक दें. हाई क्वालिटी वाले एल्यूमीनियम से निर्मित, यह पीस एक आदर्श कॉकटेल या साइड टेबल के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न डेकोरेशन स्टाइल्स के साथ सहजता से मिश्रित होता है. टेक्सचरड गोल्ड फिनिश और तीन पैरों वाला आधार सुंदरता और ड्यूरेबिलिटी दोनों प्रदान करता है.

खासियतें:

एल्युमीनियम निर्माण

टेक्सचरड गोल्ड फिनिश

साइड या कॉकटेल टेबल के रूप में बहुमुखी उपयोग

इजी हैंडलिंग के लिए रिमूवेबल लेग्स

9. Globally Indian Set Of 2 Cream And Brown Printed Acacia Wood Low-Heighted Ottomans

Discount: 48% | Price: ₹2863 | M.R.P.: ₹5506 | Rating: 4 out of 5 stars

दो Ottoman के इस सेट में क्रीम, ब्राउन और रेड कलर में एक सुंदर एथनिक मोटिफ पैटर्न है. ड्यूरेबल बबूल की लकड़ी से निर्मित, ये कम ऊंचाई वाले Ottoman आपके रहने की जगह में ट्रेडिशनल अट्रैक्शन का स्पर्श जोड़ने के लिए एकदम सही हैं. वेलवेट सीट मटेरियल आराम सुनिश्चित करती है जबकि मजबूत पैर उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करते हैं.

खासियतें:

दो का सेट

एथनिक मोटिफ पैटर्न

बबूल की लकड़ी का निर्माण

वेलवेट सीट मटेरियल

10. Clasiko White And Gold Coloured Solid Ottomans With Rings

Discount: 50% | Price: ₹3497 | M.R.P.: ₹6995 | Rating: 4 out of 5 stars

इस खूबसूरत ओटोमन में गोल्ड रिंग्स और एक सॉलिड वाइट सीट के साथ एक अद्वितीय डिजाइन है. साबर से निर्मित, यह किसी भी कमरे में लग्जरी टच जोड़ता है. राउंड शेप और गुच्छेदार सतह की स्टाइलिंग इसे आपके घर के लिए एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल जोड़ बनाती है.

खासियतें:

साबर मटेरियल

गोल्ड रिंग्स डिज़ाइन

गुच्छेदार सतह के साथ राउंड शेप

असेंबली की आवश्यकता नहीं

11. Nestroots Set Of 2 Beige And Grey Round Shape Wooden Sitting Ottomans

Discount: 56% | Price: ₹3995 | M.R.P.: ₹9190 | Rating: 4 out of 5 stars

इन बहुमुखी Ottoman में बेज और ग्रे कलर्स के संयोजन के साथ एक प्रिंटेड डिज़ाइन है. कॉटन कैनवास और आम की लकड़ी से बने, वे आरामदायक और ड्यूरेबल दोनों हैं. अच्छी ऊंचाई और मोटा कुशन उन्हें अतिरिक्त बैठने या स्टाइलिश फुटरेस्ट के लिए आदर्श बनाता है.

खासियतें:

दो का सेट

कॉटन कैनवास और आम की लकड़ी का निर्माण

प्रिंटेड डिज़ाइन

आरामदायक मोटा कुशन

12. Nestroots Gold-Toned Coffee Table Ottoman

Discount: 67% | Price: ₹2799 | M.R.P.: ₹8590 | Rating: 3.7 out of 5 stars

यह गोल्ड टोन वाली कॉफी टेबल ओटोमन आपके लिविंग रूम में लग्जरी टच जोड़ती है. मेटैलिक क्रॉस-लेग बेस और ट्रांसपेरेंट साइड टेबल पैटर्न की विशेषता के साथ, यह मॉडर्न डेकोरेशन स्टाइल के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है. लोहे और कांच से निर्मित, यह मजबूत और स्टाइलिश दोनों है.

खासियतें:

लोहे और कांच का निर्माण

मेटैलिक क्रॉस-लेग बेस

ट्रांसपेरेंट साइड टेबल पैटर्न

कॉफ़ी या कॉकटेल टेबल के उपयोग के लिए आदर्श

13. Art Street White Round Stool Table Portable Wooden Stool

Discount: 60% | Price: ₹800 | M.R.P.: ₹2000 | Rating: 4.8 out of 5 stars

इस पोर्टेबल वुडन स्टूल टेबल में एक स्लीक व्हाइट डिज़ाइन है और यह छोटी जगहों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. MDF और सिंथेटिक फाइबर से बना, यह हल्का है और इसे इधर-उधर ले जाना आसान है. राउंड शेप और सॉलिड पैटर्न इसे किसी भी कमरे के लिए एक बहुमुखी टुकड़ा बनाता है.

खासियतें:

MDF और सिंथेटिक फाइबर निर्माण

हल्का और पोर्टेबल

राउंड शेप

असेंबली की आवश्यकता नहीं

14. Nestroots Gold-Toned Two-Tier Iron and Glass Magazine Sofa Side Ottoman Organiser

Discount: 60% | Price: ₹3499 | M.R.P.: ₹8790 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस टू-टायर साइड टेबल में एक शानदार गोल्ड फिनिश और एक प्रैक्टिकल डिजाइन है. लोहे और कांच से निर्मित, यह मगज़ीन्स को मैनेज करने या स्टाइलिश साइड टेबल के रूप में आदर्श है. धातु के पैर और कंटेम्पररी डिज़ाइन इसे किसी भी लिविंग रूम के लिए एक आदर्श जोड़ बनाते हैं.

खासियतें:

लोहे और कांच का निर्माण

टू-टायर डिज़ाइन

गोल्ड फिनिश

असेंबली की आवश्यकता नहीं

15. Nestroots Multicoloured Geometric Woven Design Square Ottoman

Discount: 40% | Price: ₹2499 | M.R.P.: ₹4190 | Rating: 4.5 out of 5 stars

इस जियोमेट्रिक वूवन डिज़ाइन वाले ओटोमन में वाइब्रेंट बहुरंगी पैटर्न हैं. हाई क्वालिटी वाले मटेरियल से निर्मित, यह आपके घर में बोहेमियन अट्रैक्शन का स्पर्श जोड़ता है. स्क्वायर शेप और मजबूत निर्माण इसे एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश बैठने का विकल्प बनाता है.

खासियतें:

जियोमेट्रिक वूवन डिज़ाइन

बहुरंगी पैटर्न

मजबूत निर्माण

बहुमुखी उपयोग

Myntra राइट टू फैशन सेल शानदार डिस्काउंट पर स्टाइलिश Ottoman के साथ आपके घर में सुंदरता और आराम का स्पर्श जोड़ने का एक बढ़िया अवसर है. 40% छूट से शुरू होने वाली डील के साथ, यह सेल विभिन्न प्रोडक्ट्स और आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करती है. हर एक विशेष रुप से प्रदर्शित ओटोमन ब्यूटी अपील के साथ प्रक्टिकेलिटी को जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके घर की सजावट अलग दिखे. शानदार बनावट से लेकर अद्वितीय डिज़ाइन तक, ये पीस किसी भी स्थान को ऊंचा उठाने के लिए तैयार किए गए हैं. अभी Myntra पर खरीदारी करें और Myntra की एक्सक्लूसिव सेल के दौरान इन जरूरी घरेलू सामानों पर अविश्वसनीय बचत का आनंद लें.