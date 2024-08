फैशन हमेशा बदलता रहता है, ऐसे में फैशन की भीड़ में खुद को अप-टू-डेट रखना बेहद जरूरी हो गया है. इन दिनों को-ऑर्ड्स सेट काफी पसंद किए जा रहे हैं. ये आपके ओवरऑल लुक को बदलने का दम रखते हं. फॉर्मल डे से लेकर नाइट पार्टी तक, आपको हर इवेंट के हिसाब से Co-Ords सेट्स मार्केट में मिल जाएंगे. फेमस ऑनलाइन फैशन रिटेलर्स में से एक Myntra Lulu & Sky, Libas जैसे फैमस ब्रांड के Co-Ords पर मिनिमम 20% की छूट दे रहा है. कैजुअल से लेकर एथिनिक स्‍टाइल तक, यहां आपको हर इवेंट और मूड के लिए को-ऑर्ड सेट मिल जाएंगे.

1. Lulu & Sky: High Collar Crop Top With Trousers

Discount: 58% | Price: ₹1473 | M.R.P.: ₹3509 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Lulu & Sky का यह ग्रे को-ऑर्ड सेट हर वार्डरोब का जरूरी हिस्‍सा है. हाई कॉलर क्रॉप टॉप और मैचिंग हाई-राइज़ ट्राउज़र्स के साथ यह को-ऑर्ड सेट की विशेषता वाला, यह आउटफिट कैजुअल आउटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है. कॉटन और पॉलिएस्टर से बना यह को-ऑर्ड आपको एलिगेंस देने का काम करेगा.

मुख्य विशेषताएं:

हाई-कॉलर, लॉन्ग-स्लीव्ड क्रॉप टॉप

इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड ट्राउज़र्स

कॉटन-पॉलिएस्टर से बना

2. Lulu & Sky: Top With Trousers Co-Ords

Discount: 58% | Price: ₹1473 | M.R.P.: ₹3509 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Lulu & Sky के इस स्टाइलिश ब्लैक को-ऑर्ड सेट के ग्‍लैमरस नजर आने की आपकी इच्‍छा पूरी हो सकती है. इसमें राउंड नेक टॉप और मैचिंग मिड-राइज़ ट्राउज़र्स शामिल हैं. सॉलिड ब्लैक कलर स्लीक और क्‍लासी फील देता है.

मुख्य विशेषताएं:

राउंड नेक, लॉन्ग-स्लीव्ड टॉप

स्ट्रेट हेम के साथ स्लिप-ऑन ट्राउज़र्स

स्लीक ब्लैक कलर

पॉलिएस्टर मटेरियल

3. Anouk: Printed Shirt Collar Kaftan Tunic With Trousers

Discount: 65% | Price: ₹944 | M.R.P.: ₹2699 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Anouk के इस ब्लैक और ऑफ-व्हाइट प्रिंटेड काफ्तान ट्यूनिक और ट्राउज़र सेट के साथ एथनिक लुक पाएं. शर्ट कॉलर और किमोनो स्लीव्स काफी आरामदायक होती है और आपको स्टाइलिश वाइब देती हैं, जिससे इसे कैजुअल तौर पर आराम से पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

शर्ट कॉलर और किमोनो स्लीव्स के साथ प्रिंटेड काफ्तान ट्यूनिक

मिड-राइज़ ट्राउज़र्स

एथनिक प्रिंट

सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड मटेरियल

4. Veni Vidi Vici: Women Stylish Black Solid Co-Ords Dress

Discount: 65% | Price: ₹798 | M.R.P.: ₹2280 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Veni Vidi Vici से इस ट्रेंडी ब्लैक को-ऑर्ड्स ड्रेस में क्लासिक वी-नेक और लॉन्ग स्लीव्स दी गई हैं. पार्टी हो या कैजुअल आउटिंग इसे आसानी से पहना जा सकता है. यह ड्रेस स्‍टाइल और कर्म्‍फट का दूसरा नाम है.

मुख्य विशेषताएं:

सॉलिड पैटर्न के साथ स्टाइलिश ब्लैक कलर

लॉन्ग स्लीव्स के साथ वी-नेक डिज़ाइन

पॉलिएस्टर फैब्रिक

पार्टी में या कैजुअली पहना जा सकता है

5. Vishudh: Purple Shirt Collar Top With Trouser

Discount: 76% | Price: ₹683 | M.R.P.: ₹2849 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Vishudh से इस वाइब्रेंट पर्पल को-ऑर्ड सेट के साथ अपने वार्डरोब को कलरफुल कर दें. शर्ट कॉलर टॉप और मैचिंग ट्राउज़र्स के साथ आने वाला ये कॉ-ऑर्ड सेट चिक और कम्‍फर्टेबल दोनों है.

मुख्य विशेषताएं:

वाइब्रेंट पर्पल कलर

स्लीवलेस डिज़ाइन के साथ शर्ट कॉलर टॉप

इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड ट्राउज़र्स

पॉलिएस्टर फैब्रिक

6. Libas: Peach Coloured Floral Printed Tunic With Trouser

Discount: 46% | Price: ₹1241 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 4.5 out of 5 stars

Libas का ये पीच-कलर का फ्लोरल को-ऑर्ड सेट के साथ अपने स्‍टाइल में नयापन लाएं. इस ट्यूनिक में वी-नेक और तीन-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं, जबकि मैचिंग ट्राउज़र्स इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड के साथ आपको आरामदायक लगता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट के साथ सॉफ्ट पीच कलर

तीन-क्वार्टर स्लीव्स के साथ वी-नेक ट्यूनिक

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक

7. Lulu & Sky: Round Neck Sleeveless Top With Skirt

Discount: 67% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2973 | Rating: 4.1 out of 5 stars

जो लोग एक स्लीक और मॉर्डन लुक पसंद करते हैं, उनके लिए Lulu & Sky का यह ब्लैक को-ऑर्ड सेट एक शानदार ऑप्‍शन है. इसमें राउंड नेक, स्लीवलेस टॉप और मिड-राइज़ स्कर्ट दी गई है, जो एक इसे स्टाइलिश आउटफिट बनाता है. पॉलिएस्टर मटेरियल सुनिश्चित करता है कि इसमें आपको गर्मी न लगे.

मुख्य विशेषताएं:

राउंड नेक स्लीवलेस टॉप

मॉर्डन सिल्हूट के लिए मिड-राइज़ स्कर्ट

स्लीक ब्लैक कलर

पॉलिएस्टर फैब्रिक

8. Veni Vidi Vici: Gorgeous Red Solid Co-Ord Dress

Discount: 65% | Price: ₹798 | M.R.P.: ₹2280 | Rating: 4.2 out of 5 stars

इस स्ट्राइकिंग रेड को-ऑर्ड ड्रेस के साथ अपने आउटफिट में बोल्डनेस लाएं. वी-नेक और लॉन्ग स्लीव्स वाली ये ड्रेस पॉलिएस्टर ब्लेंड मटैरियल से तैयार की गई है.

मुख्य विशेषताएं:

सॉलिड पैटर्न के साथ बोल्ड रेड कलर

लॉन्ग स्लीव्स के साथ वी-नेक डिज़ाइन

पॉलिएस्टर ब्लेंड

9. Vishudh: Lime Green Floral Printed Spread Collar Pure Cotton Casual Tunic With Trousers

Discount: 54% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Vishudh से इस लाइम ग्रीन फ्लोरल को-ऑर्ड सेट के साथ कूल और स्टाइलिश दिखने की आपकी इच्‍छा आसानी से पूरी हो जाएगी. प्योर कॉटन फैब्रिक से बना ये आउटफिट हर मौसम में पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लोरल प्रिंट के साथ फ्रेश लाइम ग्रीन कलर

थ्री-क्वार्टर टैब स्लीव्स

स्प्रेड कॉलर ट्यूनिक

कॉटन मटेरियल से बना

कैजुअली पहनें

10. Vishudh Printed Pure Cotton Top With Flared Trousers

Discount: 70% | Price: ₹959 | M.R.P.: ₹3199 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Vishudh को-ऑर्ड सेट एक व्‍हाइट और ग्रीन कलर के प्रिंटेड टॉप के साथ ब्लैक और व्हाइट फ्लेयर्ड ट्राउज़र्स आपके लिए लेकर आया है. प्‍योर कॉटन से बने इस आउटफिट का टॉप राउंड नेक, थ्री-क्वार्टर स्लीव्स और ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ आता है, जिससे कैजुअल यूज किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्योर कॉटन मटेरियल

मॉर्डन सिल्हूट के लिए फ्लेयर्ड ट्राउज़र्स

एथनिक और कैजुअल इवेंट के लिए परफेक्‍ट

11. Vishudh Floral Printed Cotton Tunic With Trousers

Discount: 54% | Price: ₹999 | M.R.P.: ₹2199 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Vishudh का इस लैवेंडर ट्यूनिक और ट्राउज़र सेट फ्लोरल्स ब्‍यूटी पसंद करने वालों के लिए बना है. सॉफ्ट फ्लोरल प्रिंट से डेकोरेटिड यह ट्यूनिक, कॉलर नेक और शॉर्ट स्लीव्स के साथ आता है, जबकि मिड-राइज़ ट्राउज़र्स इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड के साथ आता है.

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन फैब्रिक

कैज़ुअल डिज़ाइन

स्लिप-ऑन ट्राउज़र्स

12. Anouk Pink Printed Tie-Up Neck Pure Cotton Tunic With Trousers

Discount: 65% | Price: ₹1189 | M.R.P.: ₹3399 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Anouk से यह पिंक प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट आपके एथनिक कलेक्‍शन को नया मोड़ देने का काम करेगा. ट्यूनिक में टाई-अप नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं. पिंक सॉलिड मिड-राइज़ ट्राउज़र्स के साथ पेयरअप किया गया यह सेट हर इवेंट में पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

प्योर कॉटन फैब्रिक

स्टाइलिश टाई-अप नेक

एथनिक और मॉर्डन लुक के लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन

13. Anouk Printed Shirt-Collar Tunic With Trouser Co-Ords

Discount: 64% | Price: ₹863 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 3.7 out of 5 stars

Anouk का यह क्रीम-कलर्ड प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट शर्ट-कॉलर ट्यूनिक के साथ थ्री-क्वार्टर स्लीव्स की खासियत के साथ आता है. ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ डिज़ाइन किए गए मैचिंग ट्राउज़र्स के साथ मिल रहा ये आउटफिट आपको काफी आरामदायक लगेगा.

मुख्य विशेषताएं:

लाइट पॉलिएस्टर

ड्रॉस्ट्रिंग ट्राउज़र्स

कैजुअल और सेमी-फॉर्मल इवेंट के लिए परफेक्‍ट

14. Libas Floral Printed V-Neck Flared Sleeves Pure Cotton Kaftan Kurta With Palazzo

Discount: 40% | Price: ₹1379 | M.R.P.: ₹2299 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Libas के इस काफ्तान कुर्ता और पलाज़ो सेट में क्रीम, ब्‍लू और येलो कलर के फ्लावर बने हुए हैं. इसे कैजुअल आउटिंग के लिए कैरी किया जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

फ्लेयर्ड स्लीव्स

फ्लोरल प्रिंट्स

आरामदायक फिट

15. Vishudh Pink Floral Printed Halter Neck Tunic With Trousers

Discount: 73% | Price: ₹688 | M.R.P.: ₹2549

This set from Vishudh offers a refreshing look with its pink floral printed tunic and matching palazzos. The tunic features a halter neck and a flattering sleeveless design, making it a great pick for warm days. The palazzos are designed to provide maximum comfort while maintaining a stylish edge.

Key Features:

Halter neck design for a chic appearance

Breathable polyester fabric

Perfect for summer outings

16. Veni Vidi Vici Women Beautiful Off White Solid Dress

Discount: 65% | Price: ₹829 | M.R.P.: ₹2370 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Veni Vidi Vici के ऑफ व्हाइट सॉलिड ड्रेस के साथ अपनी स्‍टाइल को एक कदम आगे ले जाएं. यह एलिगेंट पीस किसी भी इवेंट में पहना जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

सॉलिड पैटर्न के साथ ऑफ व्हाइट कलर

स्लीवलेस डिज़ाइन

स्‍ट्रेट फिट

पॉलिएस्टर मटेरियल

17. Anouk Black Embroidered Tunic With Trousers Co-Ords

Discount: 64% | Price: ₹1403 | M.R.P.: ₹3899 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Anouk का यह ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड को-ऑर्ड सेट ट्रेडिशन और कंटेंपरेरी स्‍टाइल का कॉम्बिनेशन है. ट्यूनिक में कढ़ाई, शर्ट कॉलर और तीन-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं.

मुख्य विशेषताएं:

एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइन

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक

पार्टीवेयर

18. Anouk Floral Printed Shawl Neck Co-Ords Sets With Palazzo

Discount: 65% | Price: ₹839 | M.R.P.: ₹2399 | Rating: 3.1 out of 5 stars

Anouk का यह ग्रीन फ्लोरल को-ऑर्ड सेट आपको स्टाइलिश और आरामदायक रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ट्यूनिक में शॉल नेक और तीन-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं, जबकि इसके साथ आपको मैचिंग पलाज़ो भी दिया जाएगा.

मुख्य विशेषताएं:

शॉल नेक

सिल्क ब्लेंड

कैजुअल और पाटी्र के लिए परफेक्‍ट

Myntra के Lulu & Sky, Libas, Anouk, और Vishudh के को-ऑर्ड्स सेट खरीदने की इच्‍छा अब आपकी पूरी होने वाली है. मिनिमम 20% की छूट के साथ, यह आपके वार्डरोब को अपडेट करने का बेहतरीन मौका है. ये को-ऑर्ड्स न केवल आपके आउटफिट को ट्रेंडी लुक देंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप आसानी से स्टाइलिश दिखें. चाहे आप सॉलिड कलर्स की सादगी या फ्लोरल प्रिंट्स की वाइब्रेशन पसंद करते हों, आपके फैशन गेम को बढ़ाने के लिए ये सेट आपका इंतजार कर रहे हैं. आज ही Myntra पर खरीदारी करें.