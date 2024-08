जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन नज़दीक आ रहा है, अपने वॉर्डरोब को कुछ खूबसूरत एक्सेसरीज़ के साथ रिफ्रेश करने का समय आ गया है. इस साल, Myntra अपने Shubh Shopping Festival के साथ आपके लिए स्टाइल में जश्न मनाना आसान बना रहा है. एथनिक क्लच की कलेक्शन का ये फेस्टिवल शुरुआती 20% डिस्काउंट के साथ शुरू हो रहा है. चाहे आप शादी में जा रहे हों या किसी फैमिली फंग्‍शन में, ये स्टाइलिश पीस आपके लुक को कंम्‍पलीट करने के लिए बिल्कुल सही हैं. आइए इस सेल में उपलब्ध कुछ शानदार ऑप्‍शन पर नजर डालते हैं.

1. Jazz And Sizzle Embellished Box Clutch

Discount: 76% | Price: ₹1367 | M.R.P.: ₹5699

Jazz and Sizzle Embellished Box Clutch एक शोस्टॉपर है. अपने ऑरेंज और ग्रीन रंगों के साथ, यह क्लच आपके आउटफिट में एक प्‍लेफुल टच लाता है. इसमें एम्बेलिशमेंट हैं जो खूबसूरती लाते हैं, इसे इवनिंग पार्टियों के लिए एक बेस्‍ट कहा जा सकता है.

मुख्य विशेषताएं:

मटेरियल: फैब्रिक

टाइप: बॉक्स क्लच

ओकेजन: कैज़ुअल

कंपार्टमेंट: क्लिक क्लोजर के साथ 1 मेन कंपार्टमेंट

डाइमेंशन: 16 सेमी (एल) x 16 सेमी (एच)

2. Swisni Women White And Gold Embroidered and Pearl Embellished Box Clutch

Discount: 63% | Price: ₹1795 | M.R.P.: ₹4854 | Rating: 4.1 out of 5 stars (13 Ratings)

The Swisni White and Gold Embroidered Box Clutch is the epitome of elegance. Adorned with pearls and intricate embroidery, this clutch is perfect for brides and special occasions. Its exquisite detailing and functional design make it a must-have accessory.

Key Features:

Material: Fabric

Type: Box clutch

Occasion: Party

Compartment: 1 main compartment with buckle closure

Dimensions: 11.5 cm (H) x 20 cm (L) x 4 cm (W)

3. Swisni Black And Cream Coloured Embroidered Envelope Clutch

Discount: 70% | Price: ₹1498 | M.R.P.: ₹4996 | Rating: 4.1 out of 5 stars (16 Ratings)

Swisni Black and Cream Embroidered Envelope Clutch किसी भी ओकेजन के लिए एक वर्सेआइल ऑप्‍शन है. अपने डिज़ाइन और क्लासिक कलर स्किम के साथ, यह ट्रेडिशनल और कंटेंपरेरी दोनों तरह के कपड़ों के साथ आसानी से सूट करता है.

मुख्य विशेषताएं:

मटेरियल: फैब्रिक

टाइप: एन्वेलप क्लच

ओकेजन: कैज़ुअल

कंपार्टमेंट: बटन क्लोजर के साथ 1 मेन कंपार्टमेंट

डायमेंशन आयाम: 30 सेमी (एल) x 25 सेमी (एच) x 4 सेमी (डब्ल्यू)

4. STREET 9 Black And Gold Embellished Clutch

Discount: 80% | Price: ₹519 | M.R.P.: ₹2599 | Rating: 4 out of 5 stars (10 Ratings)

उन लोगों के लिए जो अधिक मिनिमम स्‍टाइल पसंद करते हैं उन्‍हें स्ट्रीट 9 ब्लैक एंड गोल्ड एम्बेलिश्ड क्लच ट्राई करना चाहिए. इसका स्लीक डिज़ाइन गोल्ड एम्बेलिशमेंट द्वारा बढ़ाया गया है जो ग्लैमर लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

मटेरियल: साबर

टाइप: बॉक्स क्लच

ओकेजन: पार्टी

कंपार्टमेंट: क्लिक क्लोजर के साथ 1 मेन कंपार्टमेंट

डायमेंशन: 10 सेमी (एच) x 17 सेमी (डब्ल्यू) x 9 सेमी (डी)

5. LIKAA Women Yellow Mirror And Beads Embellished Potli Clutch

Discount: 89% | Price: ₹439 | M.R.P.: ₹3999

LIKAA Yellow Mirror and Beads Potli Clutch उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं. यह वाइब्रेंट बैग न केवल स्टाइलिश है बल्कि यूजफुल भी है, जिसमें ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर दिया गया है, जिसके चलते इसे कैरी करना आसान है.

मुख्य विशेषताएं:

मटेरियल: फैब्रिक

टाइप: पोटली क्लच

ओकेजन: पार्टी

कंपार्टमेंट: ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर के साथ 1 मुख्य कंपार्टमेंट

डायमेंशन: 20 सेमी (एल) x 23 सेमी (डब्ल्यू)

6. Sangria Beads And Stones Embroidered Box Clutch

Discount: 80% | Price: ₹1359 | M.R.P.: ₹6799 | Rating: 5 out of 5 stars (5 Ratings)

सांग्रिया बीड्स एंड स्टोन्स एम्ब्रॉइडर्ड बॉक्स क्लच बेहद खूबसूरत है. बीडवर्क और इसका कलर इसे किसी भी ओकेजन के लिए एक स्टैंडआउट एक्सेसरी बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

मटेरियल: फैब्रिक

टाइप: बॉक्स क्लच

ओकेजन: पार्टी

कंपार्टमेंट: ट्विस्ट क्लोजर के साथ 1 मेन कंपार्टमेंट

डायमेंशन: 20 सेमी (एच) x 20 सेमी (डब्ल्यू) x 6 सेमी (डी)

7. Peora Women's Maroon And Gold Toned Embroidered And Sequins Embellished Clutch

Discount: 50% | Price: ₹1899 | M.R.P.: ₹3798 | Rating: 3.8 out of 5 stars (23 Ratings)

यह शानदार मरून और गोल्ड-टोन्ड क्लच किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए एक स्टेटमेंट पीस है. इसकी कढ़ाई और सीक्विन एम्बेलिशमेंट इसे ट्रेडिशनल आउटफिट के लिए परफेक्‍ट एक्सेसरी बनाते हैं.

मुख्य विशेषताएं:

कलर: मरून और गोल्ड

डिटैचेबल शोल्डर स्ट्रैप

बटन क्लोजर

सिंगल मेन कंपार्टमेंट

हल्का (224 ग्राम)

8. ARTKLIM Women's Madhubani Elephant And Lotus Printed Box Clutch

Discount: 50% | Price: ₹1099 | M.R.P.: ₹2199

यह वाइब्रेंट बॉक्स क्लच न केवल समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है बल्कि फॉर्मल और पार्टी दोनों के लिए वर्सेटाइल एक्सेसरी के रूप में भी काम करता है. क्लिक क्लोजर सुनिश्चित करता है कि आपकी जरूरी चीजें सुरक्षित हैं, जबकि शोल्डर स्ट्रैप आपके स्‍टाइल में सुविधा लाता है.

मुख्य विशेषताएं:

कलर: पीला और लाल

फैब्रिक मटेरियल

क्लिक क्लोजर

एक मेन कंपार्टमेंट

शोल्डर स्ट्रैप शामिल है

9. Peora Women's Pink Sequins And Beads Studded Embellished Clutch

Discount: 50% | Price: ₹2099 | M.R.P.: ₹4198

यह पिंक क्लच सीक्वेंस और बीड्स से सजाया गया है, जो इसे पार्टियों और त्योहारों के लिए परफेक्ट बनाता है. इसका एलिगेंट डिज़ाइन एक डिटैचेबल स्ट्रैप के साथ आता है, जिससे आप इसे क्लच के रूप में कैरी कर सकती हैं या अपने कंधे पर पहन सकती हैं.

मुख्य विशेषताएं:

कलर: पिंक और गोल्ड-टोन

बटन क्लोजर

एक मेन कंपार्टमेंट

10. Jazz And Sizzle Embroidered Potli Clutch

Discount: 72% | Price: ₹559 | M.R.P.: ₹1999

यह आकर्षक पोटली क्लच अपने क्रीम और पीच कलर के कारण काफी पसंद किया जाता है. ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर आपके सामान तक आसानी से पहुंचने की सुविधा देता है, जबकि कलाई के लूप के चलते इसे कैरी करना आसान है.

मुख्य विशेषताएं: