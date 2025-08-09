रजत टोकस की वाइफ की 10 रेयर तस्वीरें, 7वीं देख कहेंगे- अकबर की रियल जोधा के आगे सब लगेंगे फीके

एक्टर रजत टोकस का नाम जब आता है तो टीवी का सुपरस्टार अपने आप ही निकल जाता है क्योंकि अब तक वह जिन भी सीरियलों में नजर आए वह हिट साबित हुए. वहीं उनके किरदार को फैंस का बेतहाशा प्यार मिला. वह चाहे "जोधा अकबर" में बादशाह अकबर की भूमिका हो या "धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान" में युवा पृथ्वीराज . उनके हर रोल घर-घर में मशहूर हो गया. जबकि अपनी को स्टार के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया. लेकिन क्या आपने कभी एक्टर रजत टोकस की पत्नी को देखा है, जिनकी तस्वीरें एक्टर खुद सोशल मीडिया पर शेयर तो करते हैं. लेकिन उनका जिक्र करना कम ही पसंद करते हैं. हालांकि कपल की तस्वीरें अक्सर फैंस का दिल जीत लेती है.

रजत टोकस की पत्नी का नाम श्रृष्टि नय्यर है. कपल लंबे समय एक-दूसरे को डेट करने के बाद एक्टर ने शादी की थी.

रजत टोकस ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड श्रृष्टि नय्यर से साल 2015 में शादी के बंधन में बंधे. यह शादी उदयपुर के एक शाही महल में बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुई थी.

दोनों की मुलाकात शादी से कुछ साल पहले हुई थी, और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

श्रृष्टि नय्यर पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट और मॉडल हैं. वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. हालांकि कपल एक-दूसरे के लिए समय-समय पर प्यार भरे मैसेज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिससे उनकी बॉन्डिंग की झलक मिलती है.

श्रृष्टि नय्यर एक ब्यूटी ब्रांड भी संभालती हैं, जिसे वह अपने इंस्टाग्राम के जरिए प्रपोट करती हुई नजर आती हैं.

रजत टोकस ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. वह "धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान" में युवा पृथ्वीराज का किरदार निभाकर फेमस हुए थे.

इसके बाद रजत टोकस को "जोधा अकबर" में अकबर की भूमिका से मिली, जिसमें उनकी और परिधि शर्मा (जोधा) की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया गया.

इसके अलावा, रजत "चंद्र नंदिनी" और "नागिन 3" जैसे हिट शोज में भी नजर आए. हालांकि, पिछले कुछ सालों से वह टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं.

बता दें, रजत और श्रृष्टि की शादी को 10 साल बीत चुके हैं. वहीं लाइमलाइट से दूर वह एक-दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.

कुछ समय पहले रजत के इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने की खबर आई थी, जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं.

उनकी हाल की कुछ पोस्ट्स में फैंस को उनकी जिंदगी की झलकियां मिली हैं, जिसमें उनके बचपन की फोटो से लेकर मैरिड लाइफ की फोटो शामिल है.