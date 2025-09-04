स्टाइलिश आउटफिट रोज़ पहनना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये हमारी जेब पर असर डालने लगते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने स्टाइल के साथ समझौता करना पड़े. मार्केट जाने से लेकर घर में अपने आउटफिट से लोगों के दिलों में जगह बनाने में आपके आउटफिट का भी अहम रोल होता है. ऐसे में अपनी जेब को परेशान किए बिना अगर आप अपने डेली वार्डरोब को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो मौका आ चुका है.

Myntra Brand Brigade Sale डे वियर आउटफिट पर 55% डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है. जो आपको मॉर्डन और ट्रेंडी दिखने की रेस में सबसे आगे रख सकते हैं.

Myntra Brand Brigade Sale के टॉप डेवियर कलेक्‍शन



1. Trendyol, One Shoulder Extended Sleeves Top

अगर आप रेड, ब्‍लू या पिंक जैसे कॉमन कलर ट्राई करके बोर हो गई हैं, तो ये ग्रीन ऑफ शोल्डर टॉप आपको फ्रेशनेस देने का काम कर सकता है. ये काफी लाइट, ब्रीदेबल और डेली वेयर का एकदम सही ऑप्‍शन बन सकता है.



2. Trendyol, Polka Dot Printed One Shoulder Sheath Midi Dress

पोल्‍का डॉट कभी फैशन से आउट नहीं होता. डेट नाइट या अपनी फ्रेंड्स के साथ कैज़ुअल आउटिंग के लिए ये स्‍टाइलिश ड्रेस साबित हो सकती है. यह एक ऐसी ड्रेस है, जिसे आप एक्सेसरीज़ के साथ बार-बार पहन सकती हैं.

3. Trendyol, Women Bootcut Heavy Fade Jeans

बूटकट जींस लंबे समय से ट्रेंड में बनी हुई है. ये नॉन स्‍ट्रेचेबल जींस हैवी फेड में आती है, और आपके कैजुअल लुक में एलिगेंस और स्‍टाइल दोनों लाने का काम करती है.

4. MANGO, Bandeau Maxi Dress

अगर आप पार्टी के लिए मैक्‍सी ड्रेस पहनने का अबतक इंतजार कर रही हैं, तो ये ड्रेस आपको शो स्‍टॉपर बना देगी. इसका आरामदायक और परफेक्ट साइज आपको इसे खरीदने से रोक नहीं पाएगा.

5. MANGO, Extended Sleeves Knitted Top

60% कॉटन , 40% Modal से बना ये निटन टॉप समर में भी आपका साथ निभाएगा. इसे आप लेयरिंग के तौर पर आराम से इस्‍तेमाल कर सकती हैं. राउंड नेक के चलते ये काफी आरामदायक रहता है.

अब मौका अगर पैसे बचाकर ट्रेंडी और एलिगेंस आउटफिट खरीदने का हो, तो ऐसे अवसर कभी भी हाथ से जाने नहीं देने चाहिए. डेली यूज में पहनने से लेकर पार्टी में एलिगेंस बिखेरने तक, Myntra Brand Brigade Sale आपके लिए बजट फ्रेंडली ऑप्‍शन लेकर आई है. अब देर न करें, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे.