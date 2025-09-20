Flipkart Big Billion Days को शॉपिंग जगत को वर्ल्ड कप कहना गलत नहीं होगा. क्रिकेट के वर्ल्‍ड कप की तरह सालभर लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है. ये एक इवेंट है, जो आपके घर से लेकर ऑफिस तक को अपग्रेड करने का सुनहरा मौका अपने साथ लेकर आता है. शॉपिंग लवर्स पहले से ही इस सेल के लिए अपना कैलेंडर बुक कर लेते हैं. वैसे तो इस सेल की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 23 सितंबर, 2025 से होगी, लेकिन Flipkart Black Plus मेंम्‍बर्स के लिए ये सेल 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी.



Flipkart Big Billion Days सेल अब सिर्फ एक सेल नहीं रही है, बल्कि ये फेस्टिव सीजन को कवर करने के लिए तैयार की जाती है. इस दौरान कस्‍टमर को अधिक बचत करने का मौका देने के लिए बैंक स्‍पेशल ऑफर देते हैं, और ब्रांड इस इवेंट के दौरान कई बड़े-ब्रांड प्रोडक्‍ट लॉन्‍च भी करते हैं.

Flipkart Big Billion Days सेल में आपको अपने फेवरेट ब्रांड, प्रोडक्‍ट और आउटफिट की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलती है. ऐसे में अपने फेवरेट प्रोडक्‍ट की आज से ही लिस्‍ट बनाएं और इन्‍हें विशलिस्ट में डालना शुरू कर दें. इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी आइटम और अन्य चीज़ों पर भारी छूट का लुत्फ उठाने का ये एक सुनहरा मौका होता है.

यह सेल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, फैशन, फर्नीचर, टूल्‍स, ब्‍यूटी समेत कई प्रोडक्‍ट आपके लिए लेकर आती है. अक्सर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने वाली छूट और डील्‍स को और भी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई बैंक साझेदारियों के साथ, Flipkart Big Billion Days जितना उत्सव का विषय है, उतना ही किफ़ायती भी है.

Flipkart BBD 2025: इनको न करें नजरअंदाज

जरूरी डेट: Monday, 23 सिंतबर 2025

अर्ली एक्‍सेस: 22 सिंतबर, 2025

Flipkart BBD: इन कैटेगरी पर रहेगी नजर

1. स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स

Flipkart पर स्मार्टफोन लॉन्च और कीमतों में कटौती, BBD के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं. फ्लैगशिप मॉडल, बजट-फ्रेंडली फोन और एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिलीज़ की उम्‍मीद इस सेल में की जा सकती है. लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच और हेडफ़ोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्‍ट भी यहां पर आमतौर पर भारी छूट में ऑफर किए जाते हैं.

2. फैशन और लाइफस्‍टाइल

अगर आप अपने फेस्टिव कलेक्‍शन को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका है. BBD सेल में आप अपने आउटफिट, फुटवेयर कलेक्‍शन और एक्‍सेसरीज कसे पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाएं. उम्‍मीद है कि इस बार इन कैटेगरी पर आपको 80% तक डिस्‍काउंट मिल सकता है.

3. होम एप्‍लाइंसेस

रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और किचन अप्लायंसेज जैसी महंगी चीज़ें अकसर बिग बैश (BBD) के दौरान अपनी सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं. इतना ही नहीं इस दौरान आपको एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्‍शन भी मिलते हैं.

4. ग्रोसरी

अगर आप घर की जरूरत का सामान मिनटों में पाना चाहते हैं, तो BBD कॉम्बो डील्स, ज़रूरी डिस्‍काउंट और थोक ऑर्डर पर कैशबैक भी देता है.

बैंक ऑफर और पैमेंट

फ्लिपकार्ट पारंपरिक रूप से बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन पर 10% एक्‍स्‍ट्रा इंस्‍टेंट डिस्‍काउंट भी ऑफर करता है. EMI ऑप्‍शन, वॉलेट ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी इस पेशकश का हिस्सा हैं.

इतना ही नहीं इस सेल के दौरान Flipkart कई बड़े ब्रांड को भी लॉन्‍च करता है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार रहता है.

Flipkart Black And Flipkart Plus Membership Benefit

Flipkart Plus

Flipkart Plus Membership एक अर्जित लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसे फ्लिपकार्ट के कस्‍टमर को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है. इस Membership का फायदा उठाने के लिए आप सुपरकॉइन्स यूज कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट प्लस के फायदों की अगर बात करें तो इसमें आपको फास्‍ट डिलीवरी के साथ-साथ स्‍पेशल मार्केटप्लेस लॉन्च प्रीव्यू जैसी सुविधाएं दी जाती हैं.

Flipkart Black

वहीं फ्लिपकार्ट ब्लैक, स्‍पेशल रिवॉर्ड, फ्री डिलीवरी और फास्‍ट सर्विस सेवा जैसे फायदे लेकर आता है. BBD 2025 के लिए, प्लस और ब्लैक दोनों Membership को 24 घंटे पहले खरीदारी करने की सुविधा मिलेगी, जिसमें हाई डिमांड वाली डिल्‍स को अपना बनाने का शानदार मौका होता है.

FAQ

सवाल 1: Flipkart Big Billion Days 2025 कब शुरू होगा?

जवाब: Flipkart Big Billion Days 2025, 23 सितंबर से शुरू होगा और फ्लिपकार्ट ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए ये सेल 22 सितंबर, 2025 से अर्ली एक्सेस के जरिए उपलब्ध होगी.

सवाल 2: Flipkart Big Billion Days (BBD) के दौरान फ्लिपकार्ट प्लस और फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप के क्या फायदे हैं?

जवाब: दोनों मेंबरशिप 24 घंटे पहले खरीदारी करने का मौका आपको देती हैं, जिससे खरीदार सेल खत्म होने से पहले ही अपनी पसंद की डील को ग्रेब कर सकते हैं.

सवाल 3: Flipkart Big Billion Days 2025 में किन कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा डिस्‍काउंट मिलेगी?

जवाब: स्मार्टफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, ग्रोसरी कुछ ऐसे ऑप्‍शन हैं, जिनपर आपको सबसे ज्‍यदा डिस्‍काउंट मिल सकता है.