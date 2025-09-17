Myntra Sale: वूमेन कोट पर ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा जनाब, समय रहते मार लें बाजी

सर्दियां आने में अब केवल कुछ ही समय बचा है और इसी के साथ हमने अपने वार्डरोब को खंगालना शुरू कर दिया है. पुरानी जींस, स्‍वेटशर्ट और बॉटम के साथ आपके सिंपल लुक में स्‍टाइल का तड़का लगाता है आपका खूबसूरत कोट. लेकिन हर बार नए-नए कोट खरीदना आपके बजट पर भारी असर डाल सकता है. किफायती दाम में स्‍टाइलिश और ट्रेंडी विंटर कोट खरीदना अब पहले से ज्‍यादा आसान हो चुका है. ओवरओवरसाइज्‍ड कोट से लेकर ट्रेंच कोट तक, Myntra Sale आपको हर स्‍टाइलिश कोट लेने का मौका दे रहा है.

Myntra Sale आपके लिए Roadster से लेकर Plagg जैसे टॉप ब्रांड के वूमेन कोट पर शानदार ऑफर लेकर आ रहा है. ये सेल आपके वार्डरोब को अपडेट करने का दमदार मौका लेकर आ रही है.

ये है Myntra Sale के टॉप प्रोडक्‍ट

1. Plagg, Solid Single Breasted Winter Style Overcoat

अगर आप ऑफिस के लिए क्‍लासी विंटर कोट तलाश रही हैं, तो ये क्रीम कलर का सिंगल-ब्रेस्टेड ओवरकोट लैपल कॉलर, लॉन्‍ग स्‍लीव्‍स, बटन क्‍लोजर और दो पॉकेट के साथ आने वाला है.

2. GANT, Women Black Solid Winter Overcoat

अगर आप ग्रेट फिट और क्‍वालिटी का ओवरकोट लेना चाहते हैं, तो ये कोट आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना. रेगुलर फिट में आने वाला ये ओवर कोट बटन क्‍लोजर और नी लेंथ तक आता है.

3. Plagg, Single-Breasted Winter Woollen Trench Coat

एलिगेंट और स्‍टाइलिश ये कोट आप वेस्‍टर्न से लेकर एथनिक आउटफिट तक आराम से कैरी कर सकती हैं. यह ट्रेंच कोट गर्म, क्लासी और कम्फर्टेबल है. इसका स्‍टफ काफी सॉफ्ट है.

4. Be Indi, Women Double-Breasted Acrylic Winter Overcoat

जैगिंग से लेकर पेंट तक पर सूट करने वाला ये ओवरकोट सोलिड डबल-ब्रेस्टेड विंटर ओवरकोट, बटन क्‍लोजर, दो पॉकेट के साथ आता है. इसे 100% ऐक्रेलिक से बनाया गया है.

5. Roadster, The Lifestyle Co Checked Single Breasted Winter Trench Coat

चैक पैटर्न कभी भी सीजन से बाहर नहीं होता. यही कारण है कि इस चैक पैटर्न को काफी पसंद किया जा रहा है. 93% पॉलिएस्टर और 3% ऐक्रेलिक से बना ये कोट आपके वार्डरोब में स्‍टाइल ला देगा.

Myntra Sale 2025 विंटर कोट सर्दियों में आपको स्‍टाइलिश और अट्रेक्टिव दिखाने का शानदार मौका साबित हो सकती है. फैशन परस्‍त महिलाओं के वार्डरोब में इसे शामिल न करना, फैशन के साथ अन्‍याय हो सकता है. ऐसे में Myntra Sale आपको किफायती दाम में एलिगेंस देने के लिए आने वाली है.