टॉप 5 skin care products जो त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाने के लिए है बेस्ट

एक चमकदार और ग्लोइंग स्किन के लिए क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता. आप अपने रूटीन में एक्सफोलिएशन और एक्सफ़ोलीएटिंग सीरम को भी शामिल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट रहेगी. एक अट्रैक्टिव और हेल्दी स्किन के लिए अच्छा skincare रूटीन होना बहुत ज़रूरी हैं. एक अच्छी स्किन के लिए अपने रूटीन में सनस्क्रीन को शामिल करना न भूलें.

Myntra एक बार फिर से सभी महिलाओं के लिए अलग-अलग ब्रांड्स के skincare प्रोडक्ट्स लेकर आया है. हर कोई चाहता है उसकी स्किन ग्लोइंग और स्मूथ लगे. Skincare एक ऐसा रूटीन है, जो न केवल आपकी त्वचा को ग्लो करता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है. और जब बात सही प्रोडक्ट्स चुनने की हो, तो Myntra आपके लिए सबसे भरोसेमंद साबित हो सकता है. Myntra ने इस बार खासतौर पर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए है, ताकि क्वालिटी और बजट दोनों का सही बैलेंस बनाया जा सके.

ये हैं टॉप 5 skincare प्रोडक्ट्स

1. Cetaphil Gentle Skin Cleanser Hydrating Face Wash

Cetaphil की सबसे खास बात यह है कि यह काफ़ी कोमल और असरदार है. यह हर तरह की स्किन के लिए पर सूट करता है. इसका फार्मूला लाइट है और ये स्किन पर जरा भी जलन नहीं होने देता. ये आपके चेहरे को फ्रेश और हाइड्रेटेड महसूस कराता है. इसे पानी के साथ या बिना पानी के इस्तेमाल किया जा सकता है.

2. Pixi Moisturising Rose Glow Mist

Pixi का ये टोनर हर स्किन कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा साबित हो सकता है. यह टोनर स्किन को रिफ्रेश और हाइड्रेट करने में मदद करता है. इस टोनर से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकते है. इस टोनर की खास बात ये है कि इसको 7 अलग फ्लावर ऑयल से बनाया गया है. ये पैराबेन फ्री है.

3. Beauty of Joseon Glow Serum for Radiance

एक अच्छा सीरम आपकी खूबसूरती को और भी निखारता है. ऐसे में Beauty of Joseon का सीरम आपकी पहली पसंद बन सकता है. इस सीरम की मदद से आप स्किन टोन को लाइट कर सकते है, ये आपको हाइड्रेट रखेगा और पिंपल्स होने से भी बचाएगा. ये आपके चेहरे के दागों को भी कम करने में मदद करता है.

4. Clinique Moisture Surge Auto-Replenishing Hydrator Moisturiser

एक अच्छा मॉइश्‍चराइजर ही आपकी स्किन के मॉइश्‍चर को लॉक करता है. ऐसे में Clinique का मॉइश्चराइज़ आपकी त्वचा को सॉफ्ट करेगा और झुर्रियों को कम करने में मदद करेगा. ये त्वचा को प्रदूषण और जलन से भी बचाता है, ताकि स्किन ग्लोइंग बनी रही.

5. Forest Essentials Sheer Sun Fluid SPF 50 PA++++ Sunscreen

आमतौर पर skincare का सबसे आखिरी स्टेप होता हैं एक अच्‍छा सनस्क्रीन जो आपको धूप से बचाता है. अगर आपकी भी स्किन ड्राई है तो Forest Essentials आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. यह लाइट मॉइस्चराइजर है और चेहरे पर हल्की चमक देता है. ये बिना कोई सफ़ेद निशान छोड़े आपकी त्वचा में आसानी से मिक्स हो जाता है.

अगर आप भी अपनी त्वचा को चमकदार बनाना चाहते है तो आज ही ये 5 skincare प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें. Myntra ने डिस्काउंट्स के साथ-साथ यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस भी दिया है, जिससे प्रोडक्ट्स ब्राउज़ करना और खरीदारी करना बेहद आसान हो गया है. एक अच्छा skincare रूटीन आपकी स्किन को हेल्दी और जवान रखने में मदद करेगा. आज ही Myntra से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें और अपनी त्वचा को एक अलग निखार दें.