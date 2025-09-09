Flipkart Big Billion Days Sale 2025: HP, Acer से लेकर Apple तक, इन लैपटॉप को खरीदना तो बनता है

फेस्टिव सीजन आने वाला है, ऐसे में भारत के शॉपर्स में अपने पुराने और बोरिंग कलेक्‍शन को अपडेट करने का उत्‍साह भी बढ़ता जा रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट Flipkart Big Billion Days Sale 2025 आने वाली है और इस बार अपने साथ दमदार, किफायती और टॉप ब्रांड प्रोडक्‍ट लेकर आने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक्स और फ़ैशन से लेकर होम एप्‍लाइंसेज तक यहां पर लगभग सभी कैटेगरी में भारी छूट ऑफर की जाएगी.

इस सेल की आधिकारिक तारीखें 23 सितंबर, 2025 तय की गई हैं. इसी समय से फेस्टिव सीजन का आगाज होगा.फ्लिपकार्ट ने पहले ही शुरुआती डील्स की घोषणा कर दी है, ताकि उत्सुक खरीदार मुख्य आयोजन से पहले ही ऑफ़र तलाशना शुरू कर सकें. ये प्री-सेल डील्स पहले से ही लाइव हैं, जिससे कस्‍टमर समय से पहले ही फेमस प्रोडक्‍ट को कम कीमतों पर खरीद सकते हैं.

आज हम इस सेल में ऑफर किए जाने वाले लैपटॉप के बारे में आपको बताएंगे. हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में लैपटॉप हर किसी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं. घर से लेकर ऑफिस के छोटे से बड़े काम तक को करने में सक्षम इन लैपटॉप पर अब आपको बेहद किफायती दाम में खरीदने का मौका मिल सकता है.

ये हैं टॉप लैपटॉप

1. HP 15 Intel Celeron Dual Core 12th Gen

Intel 12वीं जनरेशन के Celeron N4500 द्वारा चलने वाला टर्बो बूस्ट कैपेसिटी के साथ ऑफिस के कामों, वेब यूज और लाइट मल्टीटास्किंग के लिए ये शानदार लैपटॉप कहा जा सकता है. 8GB DDR4 RAM फ्लूइड रैम और मैमरी मल्टीटास्किंग को आसान बनाती है. जबकि 256GB SSD होने के चलते फाइल ट्रांसफर करना बेहद आसान और फास्‍ट रहता है.



2. Acer Aspire 3 Intel Core i3 12th Gen 1215U

स्टाइलिश और पोर्टेबल लैपटॉप की तलाश करने वाले लोगों के लिए ये शानदार रहने वाला है. ये लैपटॉप काफी स्‍लीक और लाइट है. इसमें 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, आईपीएस (इन-प्लेन स्विचिंग) तकनीक के साथ, एलईडी-बैकलिट टीएफटी एलसीडी दिया गया है, जिसके चलते इसका डिस्‍प्‍ले बेहद स्‍टनिंग नजर आता है.

3. Samsung Galaxy Book4 Metal Intel Core i3

अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो लंबे समय तक चले तो ये लैपटॉप आपका साथ निभा सकता है. गैलेक्सी बुक4 की बैटरी के साथ ये आपको बार-बार इसे चार्ज करने की परेशानी से दूर रखता है. गैलेक्सी बुक4 में डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे इसकी साउंड क्‍वालिटी शानदार लगती है. डॉल्बी एटमॉस से ट्यून किए गए ये स्पीकर्स आपको साफ और समृद्ध साउंड सुनन में मदद करते हैं.

4. DELL 15 AMD Ryzen 5 Hexa Core 7530U

डेल का 15-इंच लैपटॉप Ryzen 5 Hexa Core 7530U प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आता है. MS Office और विंडोज 11 होम के साथ, यह काम और आराम, दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्‍ट है.

5. Samsung Galaxy Book4 Metal Intel Core i5

13वीं जेनेरेशन के इंटेल कोर सीपीयू, 1 टीबी तक एसएसडी स्टोरेज और इंटरटेनमेंट के लिए इंटेल एक्सई ग्राफिक्स के साथ आने वाला सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 लैपटॉप एक बेहतरीन डिवाइस कहा जा सकता है. इसकी स्टाइलिश एल्यूमीनियम बॉडी का वेट केवल 1.55kg है, और इसका 39.62cm (15.6) फुल एचडी डिस्प्ले इसका हिस्सा है.

6. HP Victus AMD Ryzen 7 Hexa Core 7445H

अगर आप गेमर हैं और अपनी गेमिंग को नए लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर से लैस HP Victus लैपटॉप आपके लिए ही बना है. NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफ़िक्स और अविश्वसनीय 16 GB DDR5 RAM और 512 GB SSD के साथ ये आपके खेल को मजेदार बना देता है.

7. Apple MacBook AIR Apple M2 अपने लैपटॉप को औरों से दूर रखने के लिए इस लैपटॉप में फिंगर लॉक दिया गया है. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बिना आने वाला ये लैपटॉप काफी लाइट है और LED-बैकलिट डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें 13.6 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 आने ही वाली है, और अब अपनी तकनीक को बेमिसाल कीमतों पर अपग्रेड करने का यह सबसे सही समय है. MacBook Air M2 जैसे अल्ट्रा-लाइट लैपटॉप से ​​लेकर ASUS TUF गेमिंग A15 जैसे हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग डिवाइस तक, ये डील्स हर ज़रूरत और बजट को पूरा करती हैं. आप भी देर न करें, अपनी फिश लिस्‍ट अभी से तैयार करना शुरू कर दें.