Protein Supplements पर Amazon की शानदार डील्स, Nutrabay, MuscleBlaze से लेकर Amway तक, मिलेंगे सभी ब्रांड्स

Best Deals on Protein supplements: चाहे वह वर्कआउट के बाद का शेक हो, सुबह की ताजगी भरी ब्रेकफास्ट स्मूदी या दोपहर में एनर्जी का एक तेज़ बूस्ट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ने हमारे डेली लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. किचन से लेकर जिम बैग और ऑफिस ड्रॉअर तक, ये पाउडर और बार्स अब हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे-वैसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये वास्तव में हेल्दी हैं? क्या ये किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? क्या यह केवल मार्केटिंग का खेल है, या इसमें कोई छुपा हुआ जोखिम शामिल है?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब केवल फिटनेस उत्साही ही नहीं, बल्कि टीनएजर्स से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोग अपने अलग-अलग कारणों से प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं.

तो, समय है कि इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा जाए और यह समझा जाए कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स वास्तव में सुरक्षित हैं या हम सिर्फ एक ट्रेंड का अनुसरण कर रहे हैं. साथ ही, Nutrabay, MuscleBlaze, Amway, Ensure और Nakpro जैसे ब्रांड्स के Amazon पर उपलब्ध टॉप प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर भी एक नज़र डालें और अपनी पसंद के हिसाब से सही ऑप्शन चुनें. आपकी सेहत और फिटनेस के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है!



यह सबसे आम गलतफहमी है. अक्सर लोग मानते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स सिर्फ जिम में भारी वेट उठाने वाले मसल मैन के लिए होते हैं. सच्चाई? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है, सिर्फ उन्हीं को नहीं जो बड़ी मसल्स चाहते हैं.

प्रोटीन शरीर की ऊतकों की मरम्मत, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और भूख को कंट्रोल रखने में अहम भूमिका निभाता है. एथलीट्स के लिए तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन इसे वेजिटेरियन, बिज़ी प्रोफेशनल्स, बुजुर्ग और बीमारी से उबरने वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं. पाउडर फॉर्म में लेना बस इसे आसान और सुविधाजनक बना देता है.

यहां चीज़ें थोड़ी उलझ जाती हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा प्रोटीन किडनी को नुकसान पहुंचाता है. लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप पूरी तरह हेल्दी हैं तो खाने और सप्लीमेंट्स के ज़रिए लिए गए सामान्य से थोड़े अधिक प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि, यदि पहले से कोई किडनी की समस्या है, तो बहुत अधिक प्रोटीन हानिकारक हो सकता है. आम व्यक्ति के लिए? यह सुरक्षित है, बशर्ते आप इसे सलाह अनुसार (लगभग 0.8 से 1.6 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के अनुसार) लें.

वहीं, इसे लेने से पहले अपने शरीर को जानें, डॉक्टर से सलाह लें, और दिनभर में चार स्कूप वे प्रोटीन पीने से बचें.

यह डर फैलाने वाली हेडलाइंस से आता है. हां, कुछ नकली ब्रांड्स ने घटिया क्वालिटी के तत्व डाले हैं या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया है. लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है.

कई भरोसेमंद ब्रांड्स थर्ड-पार्टी टेस्टिंग से गुजरते हैं और अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं. आपको मटर, चावल या भांग से बने प्लांट-बेस्ड प्रोटीन मिलेंगे, साथ ही घास खाए गायों के दूध से बने वे प्रोटीन जिनमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होतीं.

टिप: लेबल पढ़ें और क्वालिटी चुनें. जिन प्रोडक्ट्स में ढेर सारे अजीब नाम वाले तत्व हों, उनसे दूर रहें.

यह एक गंभीर विषय है. यदि प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सही से परीक्षण नहीं किया गया हो, तो इनमें सोया, डेयरी, ग्लूटन जैसे एलर्जन या भारी धातुओं के अंश, या बैन किए गए पदार्थ हो सकते हैं. यह खासतौर पर एथलीट्स या एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए ज़रूरी है.

2018 में Clean Label Project की स्टडी में पाया गया कि कुछ सप्लीमेंट्स में लेड, आर्सेनिक और BPA मौजूद थे. लेकिन सभी ब्रांड्स एक जैसे नहीं होते. NSF Certified या Informed-Choice जैसे सर्टिफिकेशन वाले ब्रांड्स सुरक्षित माने जाते हैं.

नतीजा? ऑफर देखकर तुरंत न खरीदें, इन्हें हमेशा सोच समझकर खरीदें.

