Playing Gracie Darling Review: दिसंबर की सर्दी में परफेक्ट वॉ़च है 'प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग', जानें कैसी है वेब सीरीज

Playing Gracie Darling Review In Hindi: ऑस्ट्रेलियाई टीवी की दुनिया में अक्सर छोटे शहरों के रहस्यों और सुपरनैचुरल फैक्टप वाली कहानियां आती रहती हैं, लेकिन ‘प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग' जैसी सीरीज कुछ अलग ही माहौल पैदा करती है. यह छह एपिसोड वाली नेटफ्लिक्स मिनी-सीरीज पुराने दोस्ती की यादों, लापता लड़की के दर्द और एक खतरनाक खेल के इर्द-गिर्द घूमती है. निर्देशक जोनाथन ब्रो और लेखिका मिरांडा नेशन की यह कोशिश एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में शुरू तो शानदार होती है, लेकिन अंत तक पहुंचते-पहुंचते थोड़ी फीकी पड़ जाती है. फिर ‘स्ट्रेंजर थिंग्स' के इस शोर में इस वेब सीरीज ने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में जगह बनाई है.

‘प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग' की कहानी चार दोस्त जोनी (मॉर्गाना ओ'रेली), ग्रेसी (क्रिस्टिना बोगिक), जे (रूडी धर्मालिंगम) और अनीता (एनी मेनार्ड) के एक जंगल के पुराने झोपड़े में ‘ग्रेसी डार्लिंग' नाम का एक ओउजा-स्टाइल खेल खेलने से शुरू होती है. खेल के दौरान एक ‘आत्मा' लेवी का जिक्र आता है, और अचानक ग्रेसी गायब हो जाती है. 27 साल बाद जोनी अपने पुराने शहर लौटती है. फिर एक और लड़की खेल के दौरान लापता हो जाती है. अब सवाल यह उठता है कि क्या यह संयोग है? या पुरानी यादें फिर से जिंदा हो रही है? ये वेब सीरीज दो टाइमलाइन्स में चलती है, जो एक-दूसरे को मिरर करती नजर आती हैं, और दर्शक को लगातार सस्पेंस में रखती है.

‘प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग' की सबसे मजबूत कड़ी मॉर्गाना ओ'रेली है जिन्होंने जोनी का किरदार निभाया है. ‘द व्हाइट लोटस' से मशहूर मॉर्गाना की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल है. इस सीरीज में बाकी कलाकारों की भी बेहतरीन एक्टिंग है. ये उन सीन में और भी कमाल की हो जाती है जहां फ्लैशबैक के जरिये कहानी को पेश किया जाता है.

‘प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग' में जहां कहानी चरम पर पहुंचती है, वहां राइटिंग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है. वेब सीरीज में कई ट्विस्ट कमाल के हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ थोपे हुए लगते हैं. सुपरनेचुरल फैक्टर को ज्यादा गहराई से नहीं खंगाला गया, जो एक सुनहरा मौका था जिससे राइटर-डायरेक्टर चूक गए. फिर भी, छोटे शहर के माहौल, जंगल के डरावने सीन और किशोरों के बीच फैलते इस ‘खेल' की डरावनी वाइब आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेगी. फिर ये वेब सीरीज हिंदी में भी मौजूद है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है.

‘प्लेइंग ग्रेसी डार्लिंग' में कई खामियों के बावजूद दिसंबर के इस ठंडे मौसम में इन छह एपिसोड का जरूर लुत्फ लेना चाहिए. वैसे भी अगर आप हल्के सस्पेंस और अच्छे अभिनय की तलाश में हैं, तो इसे देखना बनता है.

रेटिंग: 3.5/5

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

डायरेक्टर: जोनाथन ब्रो

कलाकार: मॉर्गाना ओ'रेली, क्रिस्टिना बोगिक, रूडी धर्मालिंगम और एनी मेनार्ड