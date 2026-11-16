पंजाब के सीएम भगवंत मान छठ पूजा में हुए शामिल, प्रवासियों के योगदान की तारीफ की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज छठ पूजा के समारोह में श्रद्धालुओं के साथ शिरकत की. उन्होंने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सबकी खुशी, खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की. त्योहार की आस्था, कृतज्ञता और एकता के संदेश पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग एक-दूसरे के त्योहार आपसी उत्साह के साथ मनाते हैं, तो पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी सम्मान की समृद्ध विरासत और अधिक मजबूत होती है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर छठ पूजा की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज मैंने धूरी में छठ पूजा में हिस्सा लिया और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया. मान ने कहा कि पूरे राज्य में हजारों लोग बड़ी श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक भावना के साथ छठ पूजा मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं छठी मैया और सूर्य देव से सभी की शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि प्रेम, आपसी सम्मान तथा भाईचारे के रिश्ते और मजबूत होते रहेंगे.

बिहार और पूर्वांचल से पंजाब आकर बसे लोगों के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन पंजाब की तरक्की और खुशहाली में अनमोल योगदान दे रहे हैं. उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण कृषि, उद्योग, व्यापार तथा कई अन्य क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राज्य के विकास में उनका योगदान बेमिसाल है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार और पूर्वांचल के हमारे भाई-बहनों के साथ हमारा रिश्ता केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। यह सांस्कृतिक साझेदारी, आपसी विश्वास, प्रेम और भाईचारे की मजबूत जड़ों से जुड़ा हुआ है. पंजाब में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे बड़े परिवार का हिस्सा है और राज्य की तरक्की में योगदान देने वाले समाज के हर वर्ग का सम्मान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे भाईचारे, सद्भावना और आपसी सम्मान के मूल्यों को कायम रखते हुए इस त्योहार को खुशी, उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं.