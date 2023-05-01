3 साल बाद भी क्यों खास है शाहरुख खान की ‘जवान'? जानिए फिल्म की 5 सबसे बड़ी खूबियां

सांस्कृतिक प्रभाव

बॉक्स ऑफिस पर सफलता से आगे बढ़कर ‘जवान' एक देशव्यापी चर्चा का हिस्सा बन गई थी. फिल्म के किरदारों और डायलॉग्स से लेकर शाहरुख खान के अलग-अलग लुक्स और यादगार पलों तक, फिल्म ने पॉप कल्चर पर अपनी खास छाप छोड़ी, जिसे तीन साल बाद भी याद किया जाता है.