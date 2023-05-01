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3 साल बाद भी क्यों खास है शाहरुख खान की ‘जवान'? जानिए फिल्म की 5 सबसे बड़ी खूबियां

रिलीज के तीन साल बाद भी ‘जवान' दर्शकों के बीच खास जगह बनाए हुए है. एटली के निर्देशन में बनी और शाहरुख खान अभिनीत इस फिल्म ने भव्यता, भावनाओं, एक्शन और मनोरंजन को इस तरह एक साथ पेश किया कि यह दर्शकों के लिए एक शानदार थिएट्रिकल सेलिब्रेशन बन गई. आइए जानते हैं वो पांच वजहें, जो ‘जवान' को आज भी एक मस्ट-वॉच फिल्म बनाती हैं.

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    यादगार परफॉर्मेंस
    शाहरुख खान का दमदार डबल रोल ‘जवान' की सबसे बड़ी खासियतों में से एक रहा. फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और पूरी एन्सेंबल कास्ट ने भी यादगार परफॉर्मेंस दी.
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    शानदार कहानी कहने का अंदाज
    एटली ने एक मेनस्ट्रीम एंटरटेनर के जरिए ऐसे विषयों को भी कहानी में शामिल किया, जो सीधे दर्शकों से जुड़े. इमोशनल स्टोरीटेलिंग को लार्जर-दैन-लाइफ कमर्शियल एलिमेंट्स के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता ने ‘जवान' को एक अलग पहचान दी.
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    यादगार संगीत
    फिल्म का संगीत ‘जवान' के अनुभव का अहम हिस्सा रहा. जोशीले डांस नंबर्स से लेकर भावनाओं से भरपूर गानों तक, फिल्म के म्यूजिक ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया.
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    भव्य विजुअल्स और शानदार एक्शन
    ‘जवान' ने बड़े पर्दे पर भव्य सिनेमाई अनुभव पेश किया. हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, शानदार विजुअल्स और बड़े स्तर पर तैयार किए गए सेट पीसेज ने फिल्म को एक संपूर्ण थिएट्रिकल स्पेक्टेकल बनाया.
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    सांस्कृतिक प्रभाव
    बॉक्स ऑफिस पर सफलता से आगे बढ़कर ‘जवान' एक देशव्यापी चर्चा का हिस्सा बन गई थी. फिल्म के किरदारों और डायलॉग्स से लेकर शाहरुख खान के अलग-अलग लुक्स और यादगार पलों तक, फिल्म ने पॉप कल्चर पर अपनी खास छाप छोड़ी, जिसे तीन साल बाद भी याद किया जाता है.
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