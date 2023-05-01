3 साल बाद भी क्यों खास है शाहरुख खान की ‘जवान'? जानिए फिल्म की 5 सबसे बड़ी खूबियां
रिलीज के तीन साल बाद भी ‘जवान' दर्शकों के बीच खास जगह बनाए हुए है. एटली के निर्देशन में बनी और शाहरुख खान अभिनीत इस फिल्म ने भव्यता, भावनाओं, एक्शन और मनोरंजन को इस तरह एक साथ पेश किया कि यह दर्शकों के लिए एक शानदार थिएट्रिकल सेलिब्रेशन बन गई. आइए जानते हैं वो पांच वजहें, जो ‘जवान' को आज भी एक मस्ट-वॉच फिल्म बनाती हैं.
-
-
-
-
-
सांस्कृतिक प्रभावबॉक्स ऑफिस पर सफलता से आगे बढ़कर ‘जवान' एक देशव्यापी चर्चा का हिस्सा बन गई थी. फिल्म के किरदारों और डायलॉग्स से लेकर शाहरुख खान के अलग-अलग लुक्स और यादगार पलों तक, फिल्म ने पॉप कल्चर पर अपनी खास छाप छोड़ी, जिसे तीन साल बाद भी याद किया जाता है.