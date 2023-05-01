विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं सोफी शाइन, शिखर धवन की होनी वाली दुल्हनिया, कपल ने किया इंगेजमेंट का ऐलान

शिखर धवन लंबे समय से सोफी शाइन को डेट कर रहे थे. पिछले साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी और फिर दूसरे क्रिकेट के मैदान, पार्टियों और दोसतों के अलावा सोशल मीडिया पर ये जोड़ी लगातार धूम मचा रही है.

Share
  • भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई का ऐलान किया है.
    Share
    भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सगाई का ऐलान किया है.
  • आयरलैंड की रहने वालीं सोफी प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और अबू धाबी में एक कंपनी में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करती है.
    Share
    आयरलैंड की रहने वालीं सोफी प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं और अबू धाबी में एक कंपनी में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करती है.
  • सोफी का जन्म जून 1990 में लिमरिक आयरलैंड में हुआ था. उन्होनें लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से मार्केटिंग और मैनेंजमेंट की डिग्री प्राप्त की है.
    Share
    सोफी का जन्म जून 1990 में लिमरिक आयरलैंड में हुआ था. उन्होनें लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से मार्केटिंग और मैनेंजमेंट की डिग्री प्राप्त की है.
  • उन्होंने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है.
    Share
    उन्होंने अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है.
  • वह दा वन स्पोर्ट्स की सीओओ के रूप में कार्य करती हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख हैं.
    Share
    वह दा वन स्पोर्ट्स की सीओओ के रूप में कार्य करती हैं और शिखर धवन फाउंडेशन की प्रमुख हैं.
  • रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई के एक रेस्तरां में दोनों पहली बार मिले थे.
    Share
    रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई के एक रेस्तरां में दोनों पहली बार मिले थे.
  • जब सोफी को 2024 में पंजाब किंग्स के मैचों और बाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखा गया तो अफवाहें उड़ीं.
    Share
    जब सोफी को 2024 में पंजाब किंग्स के मैचों और बाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखा गया तो अफवाहें उड़ीं.
  • जून 2025 तक सोफी ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी. लेकिन धवन के जन्मदिन पर उन्होंने इसे सार्वजनिक किया.
    Share
    जून 2025 तक सोफी ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी. लेकिन धवन के जन्मदिन पर उन्होंने इसे सार्वजनिक किया.
  • शिखर धवन और सोफी की जोड़ी सोशल मीडिया पर लगातार धूम मचा रही है.
    Share
    शिखर धवन और सोफी की जोड़ी सोशल मीडिया पर लगातार धूम मचा रही है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com