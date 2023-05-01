कौन हैं सोफी शाइन, शिखर धवन की होनी वाली दुल्हनिया, कपल ने किया इंगेजमेंट का ऐलान

\u0936\u093f\u0916\u0930 \u0927\u0935\u0928 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0938\u0947 \u0938\u094b\u092b\u0940 \u0936\u093e\u0907\u0928 \u0915\u094b \u0921\u0947\u091f \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0925\u0947. \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0938\u093e\u0932 \u0939\u0941\u0908 \u091a\u0948\u0902\u092a\u093f\u092f\u0902\u0938 \u091f\u094d\u0930\u0949\u092b\u0940 \u0914\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0915\u0947 \u092e\u0948\u0926\u093e\u0928, \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u094b\u0938\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u092f\u0947 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u0927\u0942\u092e \u092e\u091a\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948.