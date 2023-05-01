विज्ञापन
विटामिन और सप्लीमेंट्स लेने का सही समय क्‍या है?

शरीर में विटामिन की कमी होते ही लोग सप्‍लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. पर क्‍या आप जानते हैं कि इन्‍हें खाने का सही समय क्‍या है?

  • विटामिन A से लेकर C, D, E और B12 की कमी को दूर करने के लिए लोग सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. Pic Credit- Pexels
    विटामिन A से लेकर C, D, E और B12 की कमी को दूर करने के लिए लोग सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. Pic Credit- Pexels
  • Vitamin D की बात करें तो डॉक्टर इसे सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों की नींद बेहतर हो जाती है. Pic Credit- Pexels
    Vitamin D की बात करें तो डॉक्टर इसे सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों की नींद बेहतर हो जाती है. Pic Credit- Pexels
  • Electrolytes सुबह खाली पेट लेने पर थोड़ा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि उस समय पेट में एसिड ज्यादा होता है Pic Credit- Pexels
    Electrolytes सुबह खाली पेट लेने पर थोड़ा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि उस समय पेट में एसिड ज्यादा होता है Pic Credit- Pexels
  • Vitamin B1 सोने से पहले लेना अच्छा होता है, वहीं Probiotics सोने से पहले लेने चाहिए. Pic Credit- Pexels
    Vitamin B1 सोने से पहले लेना अच्छा होता है, वहीं Probiotics सोने से पहले लेने चाहिए. Pic Credit- Pexels
  • Vitamin B12 सप्‍लीमेंट सुबह लेना बेहतर होता है. Pic Credit- Pexels
    Vitamin B12 सप्‍लीमेंट सुबह लेना बेहतर होता है. Pic Credit- Pexels
  • Vitamin E सप्‍लीमेंट खाने के साथ जबकि Calcium सोने से पहले लेने की सलाह डॉक्‍टर देते हैं. Pic Credit- Pexels
    Vitamin E सप्‍लीमेंट खाने के साथ जबकि Calcium सोने से पहले लेने की सलाह डॉक्‍टर देते हैं. Pic Credit- Pexels
  • Vitamin A सप्‍लीमेंट खाने के साथ ले सकते हैं. Cod liver oil और Vitamin C कभी भी लिया जा सकता है. Pic Credit- Pexels
    Vitamin A सप्‍लीमेंट खाने के साथ ले सकते हैं. Cod liver oil और Vitamin C कभी भी लिया जा सकता है. Pic Credit- Pexels
