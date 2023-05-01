इन 4 पत्तियों में कूट-कूटकर भरा होता है विटामिन B12

\u0915\u0941\u091b \u0939\u0930\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0928\u0948\u091a\u0941\u0930\u0932 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 B12 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u093f\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.