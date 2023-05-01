ये फूड्स खाएंगे तो मिलेगा भरपूर विटामिन B12

\u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 B12 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0940 \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u0914\u0930 \u0928\u0930\u094d\u0935 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0906\u092a \u0907\u0928 \u091a\u0940\u095b\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0916\u093e\u0915\u0930 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 B12 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0915\u094b \u0926\u0942\u0930 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 .