विज्ञापन
विशेष लिंक

धुआं धुआं... अमेरिका में प्लेन क्रैश की 5 सबसे खौफनाक तस्वीरें

अमेरिका के केंटकी में एक प्‍लेन क्रैश हो गया है. लुईविल में यूपीएस का एक बड़ा कार्गो प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया. इस हादसे की तस्‍वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना खौफनाक है. यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे हुआ जब विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलूलू के लिए रवाना हो रहा था. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 घायल हुए हैं.

Share
  • विमान हादसे को लेकर केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है.
    Share
    विमान हादसे को लेकर केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है.
  • फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, UPS का यह McDonnell Douglas MD-11 विमान 1991 में निर्मित हुआ था.
    Share
    फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, UPS का यह McDonnell Douglas MD-11 विमान 1991 में निर्मित हुआ था.
  • हादसे के समय विमान के बाएं विंग में आग लगी हुई थी और धुएं का गुबार उठ रहा था.
    Share
    हादसे के समय विमान के बाएं विंग में आग लगी हुई थी और धुएं का गुबार उठ रहा था.
  • वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान थोड़ी ऊंचाई तक उठा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा और रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई.
    Share
    वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान थोड़ी ऊंचाई तक उठा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा और रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई.
  • स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है क्योंकि विमान में मौजूद ईंधन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ विस्फोट का कारण बन सकते हैं. लुईविल के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने भी ईंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है.
    Share
    स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है क्योंकि विमान में मौजूद ईंधन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ विस्फोट का कारण बन सकते हैं. लुईविल के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने भी ईंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com