धुआं धुआं... अमेरिका में प्लेन क्रैश की 5 सबसे खौफनाक तस्वीरें
अमेरिका के केंटकी में एक प्लेन क्रैश हो गया है. लुईविल में यूपीएस का एक बड़ा कार्गो प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया. इस हादसे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना खौफनाक है. यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे हुआ जब विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलूलू के लिए रवाना हो रहा था. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 घायल हुए हैं.
वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान थोड़ी ऊंचाई तक उठा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा और रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई.