धुआं धुआं... अमेरिका में प्लेन क्रैश की 5 सबसे खौफनाक तस्वीरें

वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान थोड़ी ऊंचाई तक उठा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा और रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई.