अद्भुत! अयोध्या में राम मंदिर का पहली बार दिखा ऐसा दिव्य रूप, देखिए

देशभर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है और इसी बीच अयोध्या की दीवाली की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों को देखते ही आपका भी दिन बन जाएगा.

  • अयोध्या राम मंदिर में एक बार फिर दिवाली का नजारा देखते ही बना.
  • इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि दिवाली के इस पावन मौके पर किस तरह से पूरे मंदिर को जगमगाया गया है.
  • इस वजह से मंदिर की ये तस्वीरें भी दिल को छू रही हैं. इन तस्वीरों में मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
  • बता दें कि प्रभु श्रीराम के वनवास से वापस लौटने की खुशी में हर साल दिवाली का त्योहार मनाया जाता है.
  • यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है.
  • इतना ही नहीं इस त्योहार पर दीप जलाना और अंधकार को दूर करने का मतलब ये भी है कि हम सभी मनुष्य अपनी मानसिकता से भी नकारात्मकता को बाहर निकालें.
  • भगवान श्री राम की पावन धरा को 26 लाख 17 हजार 215 दीपों से जगमगा कर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया.
  • देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने 'श्री राम, जय राम, जय जय राम' के जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया.
  • राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के तट पर पूजा-अर्चना की.
  • इस अवसर पर अयोध्या का हर मंदिर, गली और घर भक्ति की आभा से जगमगा उठा.
