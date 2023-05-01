विज्ञापन
दुनिया के सबसे अजीब होटल जो दिखते हैं ज़रा हटके

दुनिया में कुछ होटल ऐसे हैं जो अपने अनोखे रूप और अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. इन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है.

  • The Dog Bark Park Inn, USA: यह होटल एक विशालकाय बीगल कुत्ते के आकार में बना है. अंदर बिस्तर, बाथरूम सब कुछ इस ‘डॉगी होटल' के पेट में है.
  • Icehotel, Sweden: पूरी तरह बर्फ और बर्फ के ब्लॉक्स से बना यह होटल हर सर्दी में दोबारा बनाया जाता है. यहां बर्फ के बिस्तर और ग्लास जैसी दीवारें हैं.
  • Giraffe Manor, Kenya: यहां हर सुबह जिराफ़ खिड़की से सिर अंदर झांकते हैं और आपके साथ नाश्ता करते हैं.
  • Hotel Kakslauttanen, Finland: कांच के इग्लू में सोते हुए आप यहां रात में आसमान में खूबसूरत ‘Northern Lights' देख सकते हैं .
  • Treehotel, Sweden: पेड़ों पर बना यह होटल आपको हवा में झूलते कमरे देता है. कुछ कमरों का डिज़ाइन UFO या शीशे के क्यूब जैसा है.
  • Montaña Mágica Lodge, Chile: ज्वालामुखी के आकार का यह होटल पहाड़ से झरना गिराता है. घने जंगल के बीच यह ‘जादुई' लगता है.
  • Poseidon Undersea Resort, Fiji: समुद्र के नीचे बना यह होटल पानी के भीतर मछलियों के साथ सोने का मौका देता है.
