मेडागासकर में पाए जाने वाले इन नायाब जीवों को देखकर आप भी रह जाएंगे दंग

\u0905\u092b\u094d\u0930\u0940\u0915\u093e \u0915\u0947 \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923-\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u0940 \u0924\u091f \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0939\u0948 \u0926\u094d\u0935\u0940\u092a\u0940\u092f \u0926\u0947\u0936 '\u092e\u0947\u0921\u093e\u0917\u093e\u0938\u094d\u0915\u0930', \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0915\u0908 \u0938\u0941\u0928\u094d\u0926\u0930 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094b\u0916\u0947 \u091c\u0940\u0935 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.