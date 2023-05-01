विज्ञापन
मेडागासकर में पाए जाने वाले इन नायाब जीवों को देखकर आप भी रह जाएंगे दंग

अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट के पास मौजूद है द्वीपीय देश 'मेडागास्कर', जहां आपको कई सुन्दर और अनोखे जीव देखने को मिल सकते हैं.

  • ऐई-ऐई अपनी लम्बी उंगलियों से कीड़ों को पकड़कर निकालने के लिए जाना जाता है.
  • अंगोनोका कछुआ एक दुर्लभ कछुआ है जो अपने कवच पर हल जैसे दिखने वाले उभार के लिए जाना जाता है
  • टेनरेक एक छोटा जीव है जो छछूंदर या हेज हॉग जैसा दिखता है.
