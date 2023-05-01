विज्ञापन
पेरिस घूमने जा रहे हैं तो देखना ना भूलें ये शानदार जगहें

अगर आप पेरिस घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जरूर शामिल करें अपनी लिस्ट में इन सुन्दर जगहों को जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.

  • एफिल टॉवर (Eiffel Tower): यह पेरिस का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है, जहाँ से पूरे शहर का सुंदर दृश्य दिखता है. रात में इसकी जगमगाती लाइटें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं.
  • लूव्र म्यूजियम (Louvre Museum): यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें मोनालिसा जैसी कलाकृतियाँ हैं. इसका ग्लास पिरामिड इसकी आधुनिक और ऐतिहासिक वास्तुकला का मेल दर्शाता है.
  • नोट्रे-डेम कैथेड्रल (Notre-Dame Cathedral): यह गॉथिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना और धार्मिक महत्व का स्थल है. इसकी रंगीन खिड़कियाँ और घंटाघर पर्यटकों को मोहित करते हैं.
  • शांज़-ए-लीज़े (Champs-Élysées): यह एवेन्यू शानदार खरीदारी और स्वादिष्ट भोजन का केंद्र है. यह ऑर्क डी ट्रायंफ तक जाने वाली सबसे सुंदर सड़क है.
